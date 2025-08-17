Tùng Dương, Hòa Minzy gây xúc động trong chương trình 'Tự hào là người Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, UBND TP.Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình Tự hào là người Việt Nam Ảnh: Việt Trung

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Đại tướng Trịnh Văn Quyết (Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), ông Mai Văn Chính (Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ)...

Màn thể hiện Việt Nam trong tôi là được chọn để mở màn cho chương trình nghệ thuật đặc biệt này Ảnh: Việt Trung

'Tự hào là người Việt Nam' hút hơn 30.000 khán giả

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mở màn bằng ca khúc Việt Nam trong tôi là, do Dương Hoàng Yến và Hà An Huy thể hiện. Trên sân khấu, màn hòa giọng của bộ đôi ca sĩ kết hợp với dàn vũ công trong tà áo dài, nón lá gợi lên niềm tự hào đối với người xem. Phía dưới sân khấu, hơn 30.000 khán giả hòa giọng trong câu hát "Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam" như một lời khẳng định dân tộc chưa bao giờ chùn bước trước những chông gai, thử thách và luôn gìn giữ những giá trị tốt đẹp qua bao thế hệ.

Chương I mang tên Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, kể lại hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trong đó, lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát lại trên sân khấu: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" khiến nhiều khán giả xúc động.

Ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng khi diện áo dài in cờ đỏ sao vàng, hát Tiến quân ca trước 30.000 khán giả Ảnh: Việt Trung

Các khán giả có mặt tại Quảng trường Mỹ Đình cũng đứng dậy hòa giọng cùng Tùng Dương, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động. Thông qua các tiết mục, ban tổ chức hy vọng có thể lan tỏa lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Ảnh: Việt Trung

Chương trình khơi dậy lòng biết ơn đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc thông qua các tiết mục như Người là Hồ Chí Minh (ca sĩ Anh Tú), Ca ngợi Tổ Quốc - Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam (NSƯT Hoàng Tùng - Phạm Thu Hà - Lê Anh Dũng - Tiến Hưng), Nỗi đau giữa hòa bình - Khát vọng (ca sĩ Hòa Minzy)...

Hòa Minzy gây xúc động khi lần đầu thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trên sân khấu. Đây là ca khúc nhạc phim của Mưa đỏ, dự kiến ra mắt trong thời gian tới Ảnh: Việt Trung

Chương 2 mang tên Một Việt Nam - Triệu trái tim góp phần miêu tả vẻ đẹp trên mọi miền quê hương đất nước, từ cảnh quan thiên nhiên đến con người hay bản sắc của từng vùng. Khác nhau giọng nói, sắc phục, tập quán… nhưng người dân cùng hướng về một ngọn cờ, một tiếng gọi: Tổ quốc.

Chương trình mở màn bằng ca khúc Quê hương do Hòa Minzy thể hiện. Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ 9X kết hợp cùng những hình ảnh quen thuộc như cây tre, bờ đê, cánh diều... mang lại cảm xúc cho khán giả.

Ca sĩ Mai Trang "cháy" hết mình trên sân khấu với tiết mục Ngọn lửa cao nguyên. Màn phụ họa của các diễn viên trong trang phục của người đồng bào giúp tiết mục thêm ấn tượng Ảnh: Việt Trung

Bức tranh đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam được đạo diễn Nguyễn Trung Dũng lồng ghép khéo léo qua các tiết mục như Tình ca Tây Bắc (Hà An Huy - Huyền Trang), Hồ trên núi (Oplus, Huyền Trang, Đinh Thành Lê), Mô tê răng rứa (Tiến Hưng, Đinh Thành Lê và nhóm bè), Ngọn lửa cao nguyên (Mai Trang), Bài ca đất Phương Nam (tốp ca)...

Chương 3 Tự hào là người Việt Nam là tuyên ngôn đầy tự hào của thế hệ hôm nay. Các tiết mục được lồng ghép như một lời khẳng định người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo…cùng đoàn kết, một lòng tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng nhau đưa đất nước hội nhập, phát triển, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Dương Hoàng Yến diện áo dài đỏ, tự hào hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc Tình yêu đất nước Ảnh: Việt Trung

Từ Hello Vietnam (Lâm Bảo Ngọc - Lâm Phúc), Bắc Trung Nam một nhà (Tiêu Minh Phụng - RamC) đến Tình yêu đất nước (Tùng Dương - Dương Hoàng Yến), Khám phá (ban nhạc Bức Tường), Nối vòng tay lớn (tập thể nghệ sĩ)... thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và khát vọng về tương lai, từ đó tạo nên cái kết đẹp cho Tự hào là người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật, sự kiện này còn góp phần lan tỏa hình ảnh dân tộc Việt Nam kiên cường, khơi gợi tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường.