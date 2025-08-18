Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?
Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

18/08/2025 19:41 GMT+7

Liệu U.23 Úc có thể đòi lại món nợ và đăng quang tại giải đấu năm nay, hay Myanmar sẽ tiếp tục làm nên lịch sử với ngôi vương lần thứ hai liên tiếp? Tất cả sẽ được quyết định vào màn tái ngộ lúc 20 giờ tối 19.8.

Được đánh giá là đội bóng có nền tảng thể lực mạnh mẽ và chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, Myanmar đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro, Myanmar không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng các cơ hội tấn công. Sự ổn định của hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh là điểm mạnh của đội bóng này.

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Tiền đạo Win Theingi Tun, với 7 bàn thắng tại giải, chính là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Uki Tetsuro vẫn nhấn mạnh rằng chiến thắng của toàn đội quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào. Ông nhận định U.23 Úc đã tiến bộ rất nhiều từ sau trận mở màn và trận chung kết sẽ là thử thách thực sự với đội tuyển nữ Myanmar,

Điểm hạn chế của Myanmar có thể là thể hình và sự thiếu hụt chiều sâu đội hình khi họ phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi đa dạng và tốc độ cao như U.23 Úc. Hơn nữa, nếu không thể kiểm soát được lối chơi của đối phương, Myanmar có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thế trận và ghi bàn.

Đội Úc có thể hình quá vượt trội

Sau thất bại trước Myanmar ở vòng bảng, U.23 Úc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dưới sự chỉ đạo của HLV Joe Palatsides, đội bóng xứ chuột túi đã cải thiện đáng kể lối chơi và đạt được kết quả ấn tượng trong các trận đấu tiếp theo. U.23 Úc sở hữu lối chơi kiểm soát bóng mạnh mẽ, với khả năng tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025' nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã thu hút gần 20.000 người tham gia.

Xem thêm bình luận