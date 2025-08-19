Bích Tuyền là nhân tố chủ lực của đội, có vị trí rất quan trọng trong đội hình. HLV Tuấn Kiệt nhận định rằng từ trước đến nay, ông luôn xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể. Có Bích Tuyền là một điều tốt cho chuyên môn của đội, nhưng ông cũng đã có phương án khi thiếu vắng Bích Tuyền. Vì vậy, quyết định này không ảnh hưởng quá lớn về chuyên môn. Toàn đội vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Ngay sau đó, ban huấn luyện xác nhận rằng Bích Tuyền sẽ không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Kenya vào lúc 19 giờ ngày 19.8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vào ngày 20.8, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ ngày 22.8 đến 7.9.

Sau khi Bích Tuyền xin rút, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan với 13 VĐV, trong đó chủ công Thanh Thúy là đội trưởng.