SEA Games 33 bàn các vấn đề nóng: Nhân sự, giới tính VĐV và an ninh

C HỐT SƠ BỘ SỐ LƯỢNG THAM DỰ

Một trong những vấn đề thời sự được quan tâm nhất là đoàn thể thao Campuchia sẽ tham dự SEA Games 33 với số lượng bao nhiêu thành viên. Mới đây khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa hai nước, chủ nhà Thái Lan thậm chí đã đề xuất phương án cấm Campuchia dự SEA Games 33. Nhưng ý tưởng này đã bị Hội đồng SEA Games phản đối mạnh mẽ. Với tình hình chính trị đang dần ổn định như hiện nay, việc Campuchia vẫn có mặt ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực với hơn 1.500 người sẽ không thay đổi. Tại phiên họp ngày 21.8, Campuchia dự kiến sẽ chốt sơ bộ danh sách này.

VĐV Campuchia thi đấu tại SEA Games 32 ẢNH: GIANG LAO

Các đội tuyển thể thao Campuchia vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để tham gia tranh tài tại SEA Games 33. Như môn bóng chuyền nam, VĐV nổi tiếng Voeun Veasna của nước này đã từ bỏ mức lương lên đến 30.000 USD trong 3 tháng (hơn 788 triệu đồng) ở một CLB bóng chuyền chuyên nghiệp tại Đài Loan, để trở về tập luyện cùng đội tuyển dự SEA Games 33, theo Phnom Penh Post. Trước đó, đội tuyển nữ cricket Campuchia cũng sang Singapore tập huấn dài ngày để sẵn sàng thi đấu ở SEA Games 33.

Trước đó, một số đoàn thể thao như chủ nhà Thái Lan đã công bố số lượng tham dự lên đến 2.134 người (bao gồm VĐV, HLV, quan chức…), kế đến là Malaysia có 1.824 người, Singapore 1.973 người và đoàn thể thao VN dự kiến hơn 1.000 người. Trong khi đó, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brunei và Timor Leste đã yêu cầu gia hạn thời gian 2 tuần và dự kiến sẽ nộp danh sách tham dự trước ngày 1.9.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan từ ngày 9 - 20.12, tại 3 thành phố lớn gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trong đó, Thái Lan muốn tận dụng ưu thế chủ nhà, đặt mục tiêu giành đến 40% tổng số HCV, cụ thể là 234 HCV. Tại SEA Games 33, tổng cộng sẽ có 574 HCV của 50 môn. Ở SEA Games 31 và SEA Games 32, Thái Lan đều xếp sau VN trên bảng tổng sắp huy chương.

T HẢO LUẬN SÂU VỀ VIỆC KIỂM TRA GIỚI TÍNH VĐV tại SEA Games 33

Trong cuộc họp với trưởng đoàn các nước dự SEA Games 33, Thái Lan sẽ thông báo về tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi lưu trú cho các đoàn và vấn đề an ninh. Theo ông Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho SEA Games 33 được đặt lên hàng đầu. "Chúng tôi cân nhắc việc chuyển địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games và ASEAN Para Games vào bên trong các sân vận động. Nhưng cũng muốn đưa các sự kiện này được tổ chức ở ngoài trời để kích thích du lịch. Chúng tôi vẫn đang đánh giá và theo dõi tình hình hằng ngày để đưa ra quyết định phù hợp", ông Kongsak cho biết.

Ông Kongsak cũng xác nhận, BTC SEA Games 33 sẽ tiến hành sàng lọc các VĐV nữ thuộc cộng đồng LGBTQ+ nếu cần thiết. Tuy nhiên, điều này sẽ tùy thuộc vào môn thể thao cũng như luật lệ của liên đoàn thể thao tương ứng. Đây là vấn đề rất quan trọng được thảo luận tại cuộc họp ngày 20.8, sau khi xảy ra nhiều tranh cãi về giới tính của các VĐV nữ gần đây, như ở môn bóng chuyền.

Liên quan bản quyền truyền hình SEA Games 33 và ASEAN Para Games, Ủy ban Olympic Thái Lan đã giao SAT xử lý. Ông Kongsak cho biết: "Rất nhiều đài truyền hình khu vực đã quan tâm tới vấn đề này. Nhưng hiện nay chúng tôi chưa thể công bố chính thức. Tại Thái Lan, người xem SEA Games rất lớn và rộng rãi, vì vậy các môn thể thao sẽ được phát sóng trực tiếp ở các kênh chính thức. Tôi tin rằng việc phát sóng SEA Games sẽ cực kỳ toàn diện, bao gồm cả việc hợp tác với các kênh chính phủ và tư nhân, cũng như phủ sóng khắp khu vực Đông Nam Á".