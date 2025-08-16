Nóng: Thái Lan gây sốc, tuyên bố sẽ xét nghiệm giới tính VĐV tại SEA Games 33

SEA Games 33 thực hiện nghiêm ngặt vấn đề giới tính VĐV

Theo ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc của SAT, cơ quan này sẽ giám sát tình hình chung về vấn đề xét nghiệm giới tính của VĐV tại SEA Games 33. Trong đó, nếu bất kỳ môn thể thao nào yêu cầu xét nghiệm, SAT khẳng định việc xét nghiệm phải được thực hiện theo đúng quy định. Và còn cho rằng, các VĐV sẽ không thể tránh khỏi điều đó.

SEA Games 33 liên tục nóng với nhiều vấn đề như thể thao Campuchia có tham dự hay không và xét nghiệm giới tính VĐV Ảnh: Chụp màn hình thairath

Theo Siamsport, trước mắt một số môn thể thao bao gồm bóng chuyền nữ và quyền anh nữ tại SEA Games 33, chắc chắn sẽ áp dụng quy định xét nghiệm nghiêm ngặt đối với các VĐV nữ thuộc cộng đồng LGBTQ+ nếu có tham gia thi đấu.

Mặc dù vậy, ông Kongsak Yodmanee cho rằng: "Điều này vẫn còn phụ thuộc vào môn thể thao và luật lệ của liên đoàn thể thao tương ứng. Nguyên nhân là do mỗi môn thể thao có luật lệ khác nhau. Một số môn thể thao, chẳng hạn như các môn thể thao đối kháng, có những ưu và nhược điểm rõ ràng về thể chất, đòi hỏi phải xét nghiệm. Mặt khác, các môn thể thao khác không đặc biệt chú trọng đến vấn đề này, vì các yếu tố sinh lý không ảnh hưởng đáng kể đến việc thi đấu, thì sẽ không cần xét nghiệm".

Ông Kongsak Yodmanee cũng nhấn mạnh, SAT sẽ giao cho mỗi liên đoàn thể thao giám sát luật lệ và các vấn đề kỹ thuật thi đấu tại SEA Games 33. Qua đó, cũng sẽ tham vấn về các vấn đề xét nghiệm giới tính VĐV hay không, để tránh gây ra các sự cố đáng tiếc và tranh cãi như gần đây. SAT sẽ giám sát tình hình chung và nếu bất kỳ môn thể thao nào yêu cầu xét nghiệm, cơ quan này sẽ tiến hành thực hiện.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 20.12, tại 3 thành phố lớn gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Hiện có một số đoàn thể thao như Thái Lan đã công bố số lượng người tham dự lên đến 2.134 người (bao gồm các VĐV, HLV, quan chức…), kế đến là Malaysia có 1.824 người, Singapore có 1.973 người và đoàn thể thao Việt Nam có 863 người.

Các đoàn khác bao gồm Campuchia, Indonesia, Philippines, Brunei và Timor Leste, đã yêu cầu gia hạn thời gian thông báo danh sách dự SEA Games 33 và dự kiến sẽ nộp số lượng cuối cùng trước ngày 1.9.