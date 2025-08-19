HLV Mai Đức Chung nói lời gan ruột về Huỳnh Như, HLV Thái Lan thừa nhận rằng...

HLV Mai Đức Chung hài lòng về học trò

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành HCĐ AFF Cup 2025 sau chiến thắng áp đảo 3-1 trước Thái Lan ở trận tranh hạng ba. 3 bàn thắng của Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại giải đấu với tấm huy chương.

Dù chưa thể vô địch, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện đường nét chơi bóng ấn tượng và quyết tâm cao độ đến những phút cuối cùng.

Huỳnh Như (áo đỏ) cùng đồng đội thắng Thái Lan để đoạt HCĐ ẢNH: MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn CĐV cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng. Sau AFF Cup, đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời giải tán, các cầu thủ trở về CLB thi đấu giải vô địch quốc gia. Tôi sẽ trực tiếp đến sân theo dõi các trận, đánh giá phong độ cầu thủ và tuyển chọn những gương mặt mới cho đội tuyển.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình ở giải năm nay. Trận thua Australia chỉ là một tai nạn, bởi đối thủ quá mạnh mẽ, thể hình vượt trội. Dù vậy, việc chúng ta khiến họ lúng túng ở hiệp hai cũng rất đáng mừng.

Không chỉ trận gặp Úc, mà ở bất kỳ trận nào, đội tuyển Việt Nam cũng chơi với hơn 100% sức lực. Tôi không có gì để phàn nàn về các cầu thủ".

Huỳnh Như đã giải cơn khát ghi bàn, với pha lập công nhân đôi cách biệt vào lưới Thái Lan. Theo HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như ghi bàn là tốt, nhưng ngay cả khi không lập công, tiền đạo 34 tuổi vẫn thể hiện được giá trị.

"Huỳnh Như dù có ghi bàn hay không thì vẫn luôn đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Huỳnh Như tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Trước câu hỏi vì sao chưa triệu tập những gương mặt U.20 lên thử sức ở đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung lý giải: "Ở giải này, tôi muốn bổ sung một số cầu thủ trẻ từ đội U.20, nhưng do hai đội tuyển cùng có nhiệm vụ vào thời điểm này nên kế hoạch tạm thời chưa thực hiện được.

Sắp tới, sau khi giải quốc nội kết thúc, ban huấn luyện sẽ họp, thống nhất bổ sung những cầu thủ nào từ đội U.20 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games. Khi đó mọi người sẽ biết họ là ai".

HLV Mai Đức Chung tiết lộ về kế hoạch cho SEA Games 33, nơi đội tuyển nữ Việt Nam đã vô địch 4 kỳ liên tục (2017, 2019, 2022, 2023): "SEA Games còn gần 4 tháng nữa mới diễn ra. Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu giành HCV".

HLV Thái Lan nể phục Việt Nam

Bên kia chiến tuyến, HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan khẳng định 2 trận thua Việt Nam sẽ là bài học để cầu thủ tiến bộ.

"Tôi muốn gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Với đội tuyển nữ Thái Lan, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ. Họ sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau những thất bại như thế này", ông Ikeda chia sẻ.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng từ chối đánh giá cá nhân cầu thủ nữ Việt Nam, bởi "đây là tập thể mạnh". Dù vậy, ông nhấn mạnh đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã cố gắng hết sức và không có gì hối tiếc.

"Từ nay đến SEA Games vẫn còn thời gian. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh lối chơi, thay đổi nhân sự để hướng tới mục tiêu giành HCV", ông Ikeda kết luận.