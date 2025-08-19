Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Như rưng rưng khi giải cơn khát bàn thắng đằng đẵng suốt 2 năm: ‘Mọi người đã ôm tôi…’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/08/2025 18:52 GMT+7

Chiều 19.8, Huỳnh Như lập công trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 trước đối thủ mạnh Thái Lan.

Huỳnh Như lâng lâng cảm xúc

Huỳnh Như chia sẻ: "Như cảm thấy rất hạnh phúc. Trước trận đấu, chúng tôi đặt mục tiêu nhất định phải giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ. Khán giả đến sân rất đông, chúng tôi rất xúc động về điều này và toàn đội đã cố gắng hết mình. Về bàn thắng, chưa bao giờ tôi ghi bàn mà thấy mọi người hạnh phúc đến như vậy. Mọi người ôm tôi, điều đó thật tuyệt vời. Hôm nay thật đặc biệt, khi tôi ghi bàn vào ngày 19.8. Tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước. Chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hôm nay toàn đội đã hứa với nhau thi đấu hết mình. Chúng tôi đã nỗ lực và giành chiến thắng để tặng người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển".

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

Đây là bàn thắng đầu tiên mà Huỳnh Như ghi được cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 2 năm. Lần gần nhất cô lập công trong màu áo đỏ sao vàng là trong trận thắng 3-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ, diễn ra hồi tháng 10.2023, thuộc vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Ở giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, nhiều người kỳ vọng Huỳnh Như tỏa sáng nhưng mãi đến trận cuối cùng, tiền đạo quê Trà Vinh mới lập công. Điều này khiến chính Huỳnh Như và các đồng đội xúc động. HLV Mai Đức Chung cũng đã ăn mừng cuồng nhiệt sau khi đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam lập công.

Huỳnh Như rưng rưng khi giải cơn khát bàn thắng đằng đẵng suốt 2 năm: ‘Mọi người đã ôm tôi…’ - Ảnh 1.

Huỳnh Như có màn ăn mừng ý nghĩa trong ngày 19.8.2025, ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công

ẢNH: MINH TÚ

Đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan nói gì?

Chatchawan Rodthong bên phía đội tuyển nữ Thái Lan chia sẻ sau trận: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng để giành HCĐ. Hôm nay, chúng tôi đã gặp một đội mạnh như Việt Nam, tôi hy vọng toàn đội học hỏi được nhiều điều để tiến bộ sau trận đấu này.

Huỳnh Như rưng rưng khi giải cơn khát bàn thắng đằng đẵng suốt 2 năm: ‘Mọi người đã ôm tôi…’ - Ảnh 2.

Huỳnh Như nâng tỷ số lên 2-0

Việc thua đội tuyển nữ Việt Nam 2 trận ở giải đấu này giúp chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm chơi dưới áp lực của rất đông khán giả như thế này. Những bài học đó sẽ giúp chúng tôi trở lại mạnh mẽ hơn".

Ở trận tranh hạng 3, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy. Cầu thủ ghi bàn danh dự cho các cô gái xứ chùa vàng là Kwaenkasikarm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn


Tin liên quan

Huỳnh Như lập công tuyệt đẹp, Việt Nam đánh bại Thái Lan giành hạng ba AFF Cup nữ

Huỳnh Như lập công tuyệt đẹp, Việt Nam đánh bại Thái Lan giành hạng ba AFF Cup nữ

Đội tuyển nữ VN lại tiếp tục đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1 ở trận tranh HCĐ giải bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025 diễn ra lúc 16 giờ 30 hôm nay 19.8.

Ông Kim hài lòng với màn khởi đầu như mơ của V-League, cú hích lớn cho U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam và những hy vọng từ V-League

Khám phá thêm chủ đề

Huỳnh Như Đội tuyển nữ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận