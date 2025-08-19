Huỳnh Như rưng rưng khi giải cơn khát bàn thắng đằng đẵng suốt 2 năm: ‘Mọi người đã ôm tôi…’

Huỳnh Như lâng lâng cảm xúc

Huỳnh Như chia sẻ: "Như cảm thấy rất hạnh phúc. Trước trận đấu, chúng tôi đặt mục tiêu nhất định phải giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ. Khán giả đến sân rất đông, chúng tôi rất xúc động về điều này và toàn đội đã cố gắng hết mình. Về bàn thắng, chưa bao giờ tôi ghi bàn mà thấy mọi người hạnh phúc đến như vậy. Mọi người ôm tôi, điều đó thật tuyệt vời. Hôm nay thật đặc biệt, khi tôi ghi bàn vào ngày 19.8. Tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước. Chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hôm nay toàn đội đã hứa với nhau thi đấu hết mình. Chúng tôi đã nỗ lực và giành chiến thắng để tặng người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển".

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

Đây là bàn thắng đầu tiên mà Huỳnh Như ghi được cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 2 năm. Lần gần nhất cô lập công trong màu áo đỏ sao vàng là trong trận thắng 3-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ, diễn ra hồi tháng 10.2023, thuộc vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Ở giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, nhiều người kỳ vọng Huỳnh Như tỏa sáng nhưng mãi đến trận cuối cùng, tiền đạo quê Trà Vinh mới lập công. Điều này khiến chính Huỳnh Như và các đồng đội xúc động. HLV Mai Đức Chung cũng đã ăn mừng cuồng nhiệt sau khi đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam lập công.

Huỳnh Như có màn ăn mừng ý nghĩa trong ngày 19.8.2025, ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công ẢNH: MINH TÚ

Đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan nói gì?

Chatchawan Rodthong bên phía đội tuyển nữ Thái Lan chia sẻ sau trận: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng để giành HCĐ. Hôm nay, chúng tôi đã gặp một đội mạnh như Việt Nam, tôi hy vọng toàn đội học hỏi được nhiều điều để tiến bộ sau trận đấu này.

Huỳnh Như nâng tỷ số lên 2-0

Việc thua đội tuyển nữ Việt Nam 2 trận ở giải đấu này giúp chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm chơi dưới áp lực của rất đông khán giả như thế này. Những bài học đó sẽ giúp chúng tôi trở lại mạnh mẽ hơn".

Ở trận tranh hạng 3, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy. Cầu thủ ghi bàn danh dự cho các cô gái xứ chùa vàng là Kwaenkasikarm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn



