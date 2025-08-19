Ông Kim hài lòng với màn khởi đầu như mơ của V-League, cú hích lớn cho U.23 Việt Nam

Ngọc Mỹ (vàng) ghi bàn đầu tiên cho CLB Thanh Hóa ở V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Sao trẻ U.23 Việt Nam ra mắt V-League

Vòng 1 V-League 2025 - 2026 là cột mốc quan trọng chứng kiến hàng loạt tài năng trẻ ở đội tuyển U.23 Việt Nam có ngày ra mắt giải đấu cao nhất Việt Nam.

Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng PVF-CAND cũng đã hít thở bầu không khí V-League ở mùa giải này. Thậm chí, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh còn làm điều đó một cách sảng khoái với chiến thắng 2-1 trước SLNA.

Đó là trận đấu HLV Kim Sang-sik chứng kiến tiền vệ trung tâm Xuân Bắc (sinh năm 2003), tiền đạo Thanh Nhàn (2003), trung vệ Hiểu Minh (2004), hậu vệ phải Anh Quân (2004) cùng cầu thủ trẻ 20 tuổi Bảo Long (2005) thi đấu những phút đầu tiên tại V-League.

Thực tế, đó là màn trình diễn khá ổn của những tuyển thủ U.23 Việt Nam đã giúp PVF-CAND chơi chững chạc, kiểm soát bóng nhỉnh hơn (51,9% so với 48,1%) trước đội bóng chưa bao giờ xuống hạng V-League.

HLV Kim Sang-sik có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng cho đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Ở bên kia sân, thủ môn Văn Bình (2005) cũng đã có ngày bắt chính cho SLNA bên cạnh Văn Cường (2003), Nam Hải (2004), Quang Vinh (2005)… cũng đã ra sân thi đấu.

Đặc biệt năm nay sẽ là cơ hội cho Văn Bình khi tuyển thủ U.23 Việt Nam có cơ hội bắt chính thường xuyên ở V-League sau khi đàn anh Văn Vinh chuyển sang đầu quân cho Thể Công Viettel.

Trong miền Nam, Đức Phú (2003) và Quốc Cường (2005) cùng nhau đá chính và đá hay để giúp CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) khiến cựu vương CLB Hà Nội lần đầu tiên sau nhiều năm nhận thất bại trên sân Thống Nhất.

Quốc Cường có mùa thứ 2 thi đấu ở V-League trong khi Đức Phú có màn ra mắt giải đấu cao nhất Việt Nam. Với màn thể hiện ấn tượng trong trận đấu này, cả 2 có thể hy vọng việc ra sân thường xuyên sẽ giúp gia tăng cơ hội khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam.

Hai tài năng trẻ Thanh Nhàn (đỏ) và Nam Hải (vàng) trong trận PVF-CAND thắng SLNA 2-1 Minh Tú

Đặc biệt trên sân Thanh Hóa, tiền đạo Ngọc Mỹ (2004) còn điền tên vào bảng tỷ số giúp đội nhà cầm hòa CLB Đà Nẵng 1-1, trong khi tiền vệ Văn Thuận (2006) đá chính rất ấn tượng nơi biên phải CLB Thanh Hóa.

Tự tin hướng tới vòng loại U.23 châu Á

Nhìn chung, những thành viên của đội U.23 Việt Nam vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á - kể cả Thanh Nhàn bị đau nên không thể sang Indonesia - đều ra sân thi đấu ở loạt trận mở màn V-League 2025 - 2026.

Điều này tạo ra lợi thế rất lớn cho HLV Kim Sang-sik khi sở hữu tập thể U.23 Việt Nam hiếm hoi có 100% thành viên thường xuyên ra sân ở giải đấu cao nhất Việt Nam, điều rất hiếm đời HLV có được.

Hy vọng rằng những tuyển thủ U.23 Việt Nam kể trên, bao gồm cả Văn Khang, Công Phương, Đăng Dương, Xuân Tiến, Văn Tú (Thể Công Viettel), Lý Đức, Đình Bắc (Công an Hà Nội), Đức Anh, Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Trung Kiên, Quang Kiệt, Gia Huy, Gia Bảo (HAGL)… sẽ thi đấu nhiều trong 2 vòng đấu tới.

Nhật Minh (bìa trái) trong màu áo CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú

Đó sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất giúp đội tuyển U.23 Việt Nam càng thêm tự tin hướng đến vòng loại giải U.23 châu Á 2026, với các trận đấu gặp U.23 Bangladesh (ngày 3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9) trên sân Việt Trì.

Vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026 chính là nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thậm chí, nhìn cách đội tuyển U.23 Việt Nam chơi bản lĩnh trên đất Indonesia, không ít người hâm mộ kỳ vọng họ sẽ đi sâu ở đấu trường châu lục.

Rất may là HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự ủng hộ lớn lao từ việc các CLB mạnh dạn trẻ hóa, giúp rất nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam, cá biệt có những cái tên chỉ mới mười chín đôi mươi như Văn Bình, Bảo Long, Gia Bảo... đã được sớm trui rèn ở giải đấu đỉnh cao nhất Việt Nam.