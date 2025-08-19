U.23 Việt Nam và những hy vọng từ V-League

T ÍN HIỆU LẠC QUAN

Những năm trước, ban huấn luyện các lứa U.23 VN luôn than phiền về tình trạng cầu thủ trẻ không có cơ hội thường xuyên ra sân ở V-League. Nhưng thời gian gần đây, các đội có xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ và điều này đem đến cho sân chơi quốc nội và cả sự vận hành của bóng đá quốc nội những sự thay đổi tích cực. Thứ nhất, sự quan tâm của CLB trong việc đào tạo phát triển tài năng trẻ dường như bước sang dấu mốc mới. Các CLB chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ cầu thủ trẻ (các lứa U) một cách khoa học và có chiến lược sử dụng khá bài bản, hợp lý. Và điều rất quan trọng là các lứa cầu thủ trẻ cũng đã có ý thức rèn luyện chăm chỉ, chuyên nghiệp, luôn muốn chứng tỏ bản thân mình xứng đáng được trao cơ hội.

Khuất Văn Khang (cầm cúp) tiếp tục thi đấu tốt tại V-League ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kết quả là ở vòng 1 V-League 2025 - 2026, hầu hết nhà vô địch U.23 Đông Nam Á đều được ra sân và ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn. Thủ môn Trung Kiên là điểm sáng hiếm hoi của HAGL trong thất bại 0-3 trước CLB Becamex TP.HCM ở trận khai mạc trên sân nhà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn số 1 đội U.23 VN, có lẽ số bàn thua của đội bóng phố núi còn nhiều hơn. Bộ đôi trung vệ Hiểu Minh và Nhật Minh đều đá chính ở vòng 1. Nếu Hiểu Minh là chốt chặn tin cậy để PVF-CAND vượt qua SLNA, thì Nhật Minh (CLB Hải Phòng) cũng đã rất nỗ lực khi phải đối đầu với các tiền đạo "khủng" của Nam Định. Võ Anh Quân đã đảm đương rất tốt vị trí hậu vệ biên phải, trở thành mảnh ghép quan trọng làm nên chiến thắng ấn tượng của PVF-CAND trong màn chào sân V-League.

Ở tuyến trên, trong màu áo Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành và chiếm trọn niềm tin của HLV Popop. Một cầu thủ khác của PVF-CAND là Xuân Bắc cũng chơi đầy chững chạc trong lần đầu ra mắt V-League. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau bàn thắng đẹp vào lưới đội Nam Định giúp Công an Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia, tiếp tục là con bài chiến lược của HLV Polking tại đấu trường lớn nhất VN. Trong màu áo Hà Tĩnh, Lê Viktor kiến tạo cho Mai Sỹ Hoàng ghi bàn, còn Quốc Việt góp phần giúp tân binh Ninh Bình FC có được 3 điểm quan trọng ngay trên sân khách.

Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng của U.23 VN, và dĩ nhiên ban huấn luyện khi dự khán các sân theo dõi màn trình diễn của cầu thủ trẻ, cũng có thể đã tạm hài lòng. Những ghi chép, đánh giá được chuyển tải đến HLV Kim Sang-sik để ông có những tính toán, lựa chọn chính xác cho giải đấu mới.

Vòng loại U.23 châu Á và b ẢNG ĐẤU THÚ VỊ

Tuy nhiên, thầy Kim và cộng sự cũng sẽ có những khó khăn nhất định trong quá trình tìm hiểu thông tin về nhân sự hay lối chơi của các đối thủ bảng C tại vòng loại U.23 châu Á. U.23 VN gặp U.23 Bangladesh ngày 3.9. Đối thủ này không có nhiều trận đấu chính thức trong quãng thời gian vừa qua. Đó sẽ là một ẩn số và có thể trở thành thách thức không nhỏ với chủ nhà U.23 VN, bởi 2 năm trước, các cầu thủ trẻ lứa U.23 của quốc gia này đã hòa U.23 Trung Quốc và cũng chỉ thua sít sao U.23 Myanmar với tỷ số 0-1 tại vòng loại U.23 châu Á.

Trận đấu thứ 2 với U.23 Singapore (ngày 6.9) có vẻ như dễ dàng hơn khi chúng ta biết khá nhiều thông tin về các cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử. Xét về mọi mặt, thế hệ trẻ của Singapore đang bị xếp kém hơn một bậc so với những nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đối thủ cuối cùng là U.23 Yemen (gặp ngày 9.9) từng thua U.23 VN tỷ số 0-1 cách đây 2 năm.

Bảng C là bảng đấu thú vị khi U.23 VN được tái ngộ với 2 đối thủ cũ là U.23 Yemen và U.23 Singapore. Hai năm trước, chúng ta đã vào đến VCK U.23 châu Á và chỉ chịu thất bại trước U.23 Iraq với tỷ số 0-1 tại vòng tứ kết. Bây giờ sẽ lại là một giải đấu mới, một vòng quay mới với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt trẻ ấn tượng. Hy vọng dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của thầy Kim và ban huấn luyện, U.23 VN sẽ có sự khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại trước khi hướng đến những mục tiêu cao hơn tại VCK U.23 châu Á.