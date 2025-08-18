Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Giờ ra sân cực đỉnh, đối thủ rất vừa tầm

U.23 Việt Nam mạnh nhất bảng C vòng loại giải U.23 châu lục

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Yemen, Singapore và Bangladesch. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng là bảng trưởng của bảng đấu này. Tất cả các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3 – 9.9.

U.23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng C vòng loại Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về lý thuyết, trong bảng C, đối thủ mạnh nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam, là U.23 Yemen. Đây là đội bóng đến từ khu vực Tây Á, có lợi thế về thể chất so với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, do thời gian gần đây bóng đá Yemen ít xuất hiện ở các vòng chung kết những giải đấu cấp độ châu lục, nên họ cũng chỉ có thứ hạng khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng FIFA (156, kém đội tuyển Việt Nam 43 bậc). Thế nên, U.23 Yemen không phải là rào cản không thể vượt qua đối với U.23 Việt Nam.

Hai đối thủ còn lại của chúng ta trong bảng C gồm U.23 Singapore và U.23 Bangladesh là những đối thủ yếu. Bóng đá Bangladesh hầu như không gây được tiếng vang trên bình diện quốc tế. Trong khi đó, U.23 Singapore không đủ lực lượng để tham dự kỳ giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, nên có thể phần nào nhận định chất lượng của đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử không cao.

Phong độ cao của các cầu thủ Việt Nam

Theo điều lệ của vòng loại giải U.23 châu Á 2026, các đội đứng đầu bảng sẽ vào thẳng vòng chung kết. Còn các đội nhì bảng sẽ cạnh tranh 4 suất vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại (có tổng cộng 11 bảng vòng loại). Đội tuyển U.23 Việt Nam đủ sức giành vị trí đầu bảng C, để có suất đến thẳng vòng chung kết.

Các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang có phong độ cao, tinh thần tốt Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đang có phong độ tốt, tinh thần tốt sau ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á cách đây chưa đến 1 tháng. Ngoài ra, sau 3 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2025-2026, các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội duy trì phong độ này, trước khi tham dự vòng loại giải U.23 châu Á.

Dự kiến, sau vòng 3 V-League, U.23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 30.8, toàn đội có 4 ngày chuẩn bị trước vòng loại giải U.23 châu lục. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với Bangladesh vào ngày 3.9, chạm trán Singapore ngày 6.9, sau đó gặp Yemen ngày 9.9.

Sau khi khép lại hành trình tại vòng loại U.23 châu Á, các cầu U.23 Việt Nam sẽ quay về với CLB chủ quản của từng người, tham dự V-League 2025-2026. Sau đó, đến khoảng 11, toàn đội sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra tháng 12 ở Thái Lan.