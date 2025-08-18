Chung kết AFF Cup nữ: Úc trả nợ cũ hay Myanmar lên ngôi hậu, khẩu chiến trước giờ G

Myanmar: Vững vàng với lối chơi kiên cường

Được đánh giá là đội bóng có nền tảng thể lực mạnh mẽ và chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, Myanmar đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro, Myanmar không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng các cơ hội tấn công. Sự ổn định của hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh là điểm mạnh của đội bóng này.

Tiền đạo Win Theingi Tun, với 7 bàn thắng tại giải, chính là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Uki Tetsuro vẫn nhấn mạnh rằng chiến thắng của toàn đội quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng trước U.23 Úc

“U.23 Úc đã tiến bộ rất nhiều từ sau trận mở màn. Ngày mai sẽ là thử thách thực sự. Dù chỉ có hai ngày hồi phục, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả quyết tâm", HLV trưởng của Myanmar nói.

Cầu thủ Khin Marlar Tun không giấu được sự háo hức: “Chức vô địch sẽ là nguồn động lực to lớn cho bóng đá nữ Myanmar và thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ tập trung và chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Điểm hạn chế của Myanmar có thể là thể hình và sự thiếu hụt chiều sâu đội hình khi họ phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi đa dạng và tốc độ cao như U.23 Úc. Hơn nữa, nếu không thể kiểm soát được lối chơi của đối phương, Myanmar có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thế trận và ghi bàn.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của U.23 Úc ở vòng bảng trước Myanmar

U.23 Úc: Thể hình và thể lực vượt trội

Sau thất bại trước Myanmar ở vòng bảng, U.23 Úc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dưới sự chỉ đạo của HLV Joe Palatsides, đội bóng xứ chuột túi đã cải thiện đáng kể lối chơi và đạt được kết quả ấn tượng trong các trận đấu tiếp theo. U.23 Úc sở hữu lối chơi kiểm soát bóng mạnh mẽ, với khả năng tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn.

Với thể hình vượt trội, U.23 nữ Úc có nhiều lợi thế trong các pha tranh chấp ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, U.23 Úc cũng có điểm yếu khi phải đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh như Myanmar. Việc phải chịu áp lực từ hàng phòng ngự kiên cố có thể khiến các cầu thủ Úc gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Dù vậy, chiến thắng trước Việt Nam - chủ nhà, trước hơn 16.000 khán giả, đã giúp đội bóng này có thêm sự tự tin và sự quyết tâm lớn cho trận chung kết.

HLV Joe Palatsides của U.23 Úc khẳng định đội bóng đã thay đổi rất nhiều sau thất bại trước Myanmar: “Chúng tôi đến Việt Nam muộn, chưa quen thời tiết, nhưng từ đó đội tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi sẽ giữ vững lối chơi kiểm soát bóng - nếu làm được, đối thủ sẽ khó có cơ hội ghi bàn".

Tiền vệ Amy Chessari cho biết thất bại trận ra quân chính là ngọn lửa thôi thúc toàn đội: “Sau chiến thắng trước Việt Nam trước hơn 16.000 khán giả, chúng tôi rất tự tin. Nếu đăng quang, đây sẽ là bước tiến lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ Úc và cho bóng đá nữ của chúng tôi”.

Tái đấu đầy kịch tính

Cả Myanmar và U.23 Úc đều sở hữu những điểm mạnh riêng, hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Myanmar có lối chơi chặt chẽ và khả năng phòng ngự vững chắc, trong khi U.23 Úc sở hữu một đội hình đồng đều và lối chơi tấn công nhanh hiệu quả. Sự khác biệt có thể nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Đội U.23 Úc có các tuyến đồng đều ẢNH: MINH TÚ

Liệu U.23 Úc có thể đòi lại món nợ và đăng quang tại giải đấu năm nay, hay Myanmar sẽ tiếp tục làm nên lịch sử với ngôi vương lần thứ hai liên tiếp? Tất cả sẽ được quyết định vào màn tái ngộ lúc 20 giờ tối 19.8.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp Thái Lan, một cuộc đấu không kém phần hấp dẫn.