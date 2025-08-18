Người hùng Thường Châu Hà Đức Chinh gia nhập đội bóng triệu USD của thầy Park

CLB Bắc Ninh chào đón Hà Đức Chinh

Ngày 18.8, CLB Bắc Ninh chính thức công bố chiêu mộ thành công tân binh Hà Đức Chinh bằng bài viết trên trang Facebook của đội:

“Giờ đây, sau những chặng đường nhiều thử thách, Hà Đức Chinh mở ra một hành trình mới cùng Bắc Ninh FC. Đây là nơi để anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khát khao và niềm tin, cùng tập thể đội bóng xây dựng những dấu ấn đáng nhớ, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu giàu cảm xúc. Chào mừng Hà Đức Chinh đến với Bắc Ninh FC - một chương mới, một khởi đầu mới, nơi những khát vọng sẽ tiếp tục được viết nên”.

Hà Đức Chinh đã có bến đỗ mới

Hà Đức Chinh tái ngộ thầy Park

Đức Chinh sinh năm 1997, cao 1,75 m, trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Anh được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến sau khi cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018. Sau đó, anh tiếp tục gặt hái những thành công khác như chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30.

Đức Chinh (18) trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở V-League trong màu áo các đội Đà Nẵng, Bình Định, Becamex TP.HCM, Đức Chinh được kỳ vọng giúp CLB Bắc Ninh trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo là cố vấn của CLB Bắc Ninh ẢNH: CLB BẮC NINH

Đội bóng có cố vấn Park Hang-seo cũng cho thấy tham vọng khi chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Hải Huy, Mai Xuân Quyết, Phạm Văn Thành, Trần Văn Trung, Ngân Văn Đại. CLB Bắc Ninh hứa hẹn là đối trọng với CLB Bình Phước của những Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường trong cuộc đua vô địch hạng nhất mùa này.