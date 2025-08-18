Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng Thường Châu Hà Đức Chinh gia nhập đội bóng triệu USD của thầy Park

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/08/2025 20:33 GMT+7

Sau khi chia tay CLB Becamex TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh chính thức gia nhập CLB Bắc Ninh để thi đấu ở giải hạng nhất mùa 2025-2026.

CLB Bắc Ninh chào đón Hà Đức Chinh

Ngày 18.8, CLB Bắc Ninh chính thức công bố chiêu mộ thành công tân binh Hà Đức Chinh bằng bài viết trên trang Facebook của đội:

“Giờ đây, sau những chặng đường nhiều thử thách, Hà Đức Chinh mở ra một hành trình mới cùng Bắc Ninh FC. Đây là nơi để anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khát khao và niềm tin, cùng tập thể đội bóng xây dựng những dấu ấn đáng nhớ, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu giàu cảm xúc. Chào mừng Hà Đức Chinh đến với Bắc Ninh FC - một chương mới, một khởi đầu mới, nơi những khát vọng sẽ tiếp tục được viết nên”.

Người hùng Thường Châu Hà Đức Chinh gia nhập đội bóng triệu USD của thầy Park- Ảnh 1.

Hà Đức Chinh đã có bến đỗ mới

Hà Đức Chinh tái ngộ thầy Park

Đức Chinh sinh năm 1997, cao 1,75 m, trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Anh được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến sau khi cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018. Sau đó, anh tiếp tục gặt hái những thành công khác như chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30.

Người hùng Thường Châu Hà Đức Chinh gia nhập đội bóng triệu USD của thầy Park- Ảnh 2.

Đức Chinh (18) trong màu áo đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở V-League trong màu áo các đội Đà Nẵng, Bình Định, Becamex TP.HCM, Đức Chinh được kỳ vọng giúp CLB Bắc Ninh trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Người hùng Thường Châu Hà Đức Chinh gia nhập đội bóng triệu USD của thầy Park- Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo là cố vấn của CLB Bắc Ninh

ẢNH: CLB BẮC NINH

Đội bóng có cố vấn Park Hang-seo cũng cho thấy tham vọng khi chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Hải Huy, Mai Xuân Quyết, Phạm Văn Thành, Trần Văn Trung, Ngân Văn Đại. CLB Bắc Ninh hứa hẹn là đối trọng với CLB Bình Phước của những Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường trong cuộc đua vô địch hạng nhất mùa này.

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Chiều 18.8, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan lúc 16 giờ 30 ngày 19.8.

Bóng đá TP.HCM trọn niềm vui ngày ra quân V-League: Mùa này sẽ rất khác!

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Giờ ra sân cực đỉnh, đối thủ rất vừa tầm

Khám phá thêm chủ đề

Hà Đức Chinh CLB BẮC NINH thầy Park HLV Park Hang-seo Bắc Ninh FC Becamex TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận