Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Nghi Thạo
Nghi Thạo
18/08/2025 19:15 GMT+7

Chiều 18.8, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan lúc 16 giờ 30 ngày 19.8.


"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hơn 100% khả năng"

Phát biểu trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Có lẽ mọi người xem trực tiếp trận bán kết cũng thấy khá tiếc. Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với 150% sức rồi, nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba. Trước buổi tập, tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận tranh hạng ba. Hy vọng, mọi người sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước".

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. "Điều làm chúng tôi cảm động là mặc dù lịch trình rất bận rộn nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn có mặt trên sân Lạch Tray và động viên chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước. Đội tuyển nữ Việt Nam xin hứa sẽ thi đấu hơn 100% khả năng để quyết tâm giành thắng lợi", ông Chung bày tỏ.

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung sau trận bán kết

ẢNH: MINH TÚ

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, đội bóng mà Việt Nam từng đánh bại tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cho rằng không thể chủ quan: "Cần có sự tự tin, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các cầu thủ nữ Việt Nam và mong rằng ở trận tranh hạng ba sẽ hạn chế được sai sót và tiếp tục giành thắng lợi trước Thái Lan".

Trận tranh hạng ba giải AFF Cup nữ 2025 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 19.8.

Tin liên quan

Thua đậm trận ra quân V-League, HLV HAGL 'tôi không lo rớt hạng': HLV Anh Đức ‘tôi rất vui’

Thua đậm trận ra quân V-League, HLV HAGL 'tôi không lo rớt hạng': HLV Anh Đức ‘tôi rất vui’

HLV trưởng của HAGL và CLB Becamex TP.HCM đã có những chia sẻ sau khi hai đội chạm trán nhau ở vòng 1 V-League 2025 - 2026.

Người hùng thầm lặng trong màn ra mắt ấn tượng của CLB Công an TP.HCM

‘Hủy diệt’ HAGL ngay tại Pleiku, Becamex TP.HCM quá sung sướng: HLV Anh Đức có thể cũng bất ngờ!

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Đội tuyển nữ việt nam thủ tướng hlv mai đức chung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận