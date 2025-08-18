HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan





"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hơn 100% khả năng"

Phát biểu trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Có lẽ mọi người xem trực tiếp trận bán kết cũng thấy khá tiếc. Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với 150% sức rồi, nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa.



Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba. Trước buổi tập, tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận tranh hạng ba. Hy vọng, mọi người sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước".

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. "Điều làm chúng tôi cảm động là mặc dù lịch trình rất bận rộn nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn có mặt trên sân Lạch Tray và động viên chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước. Đội tuyển nữ Việt Nam xin hứa sẽ thi đấu hơn 100% khả năng để quyết tâm giành thắng lợi", ông Chung bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung sau trận bán kết ẢNH: MINH TÚ

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, đội bóng mà Việt Nam từng đánh bại tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cho rằng không thể chủ quan: "Cần có sự tự tin, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các cầu thủ nữ Việt Nam và mong rằng ở trận tranh hạng ba sẽ hạn chế được sai sót và tiếp tục giành thắng lợi trước Thái Lan".

Trận tranh hạng ba giải AFF Cup nữ 2025 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 19.8.