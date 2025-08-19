Chờ duyên ghi bàn của Huỳnh Như

Trong lần chạm trán ở lượt cuối vòng bảng ngày 12.8, đội tuyển nữ VN đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0. Trận thắng đó không chỉ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng A, mà một lần nữa cho thấy khoảng cách kinh nghiệm giữa hai đội. Đội bóng sao vàng hiện sở hữu nhiều trụ cột dày dạn trận mạc quốc tế ở tất cả các tuyến. Trong khi đó, Thái Lan vốn đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Sức trẻ giúp đội bóng xứ sở chùa vàng chơi nhiệt huyết và giàu năng lượng. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm khiến họ dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Trong trận thua VN vòng bảng, Thái Lan bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ và thường xử lý thiếu bình tĩnh ở khu trung tuyến.

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

Dù vậy, trận tranh hạng ba sẽ không dễ dàng cho đội chủ nhà. HLV Futoshi Ikeda và các học trò chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi của VN. Thế trận giằng co được dự báo sẽ xuất hiện, khi cả hai đội đều nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau. VN nhiều khả năng tiếp tục chơi kiểm soát, dựa vào sự ăn ý của các cựu binh để duy trì nhịp độ trận đấu. Thái Lan có thể chọn cách pressing tầm trung và tìm cơ hội phản công dựa vào sự nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ.

Huỳnh Như (9) rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với một trận đấu cân bằng và nhiều toan tính, kịch bản ít bàn thắng rất dễ xảy ra. Trong bối cảnh đó, sự lạnh lùng và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể trở thành yếu tố định đoạt thành bại. Và lúc này, người hâm mộ đang chờ đợi vào Huỳnh Như. Tiền đạo kỳ cựu từng cho thấy cô rất có duyên với mành lưới Thái Lan trong các trận đánh lớn. Ở chung kết AFF Cup nữ 2019 và SEA Games 31 năm 2022, chân sút sinh năm 1991 đều là người ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 để giúp đội tuyển nữ VN đăng quang. Ở tuổi 34, Huỳnh Như không thể càn lướt như trước, nhưng những phẩm chất kỹ thuật của cô chưa hề mai một.

Kể từ đầu giải AFF Cup nữ 2025, Huỳnh Như vẫn chưa một lần lập công, mà chủ yếu tham gia kiến tạo. Trận tranh hạng ba là cơ hội để chân sút này khẳng định mạnh mẽ hơn giá trị của mình.

