Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sao nhập tịch Malaysia 'vạ miệng' về nguồn gốc: FIFA có cơ sở xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3?

Hồng Nam
Hồng Nam
20/08/2025 12:21 GMT+7

Trung vệ Facundo Garces đã chia sẻ về gốc gác của mình, tuy nhiên, điều này làm dấy lên hoài nghi về việc Malaysia vi phạm cơ chế nhập tịch do FIFA quy định.

Sao Malaysia lên tiếng về nguồn gốc

Ở trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã gây sốc khi tung ra sân đội hình gồm 9 cầu thủ nhập tịch.

Trong đó, có 5 cầu thủ chỉ mới nhận quốc tịch Malaysia trước đấy vài ngày hoặc vài tuần, như trường hợp của Facundo Garces. Trung vệ đang chơi cho Alaves (LaLiga) là một trong những gương mặt bị hoài nghi về gốc gác, khi Garces và gia đình anh không có bất cứ mối liên hệ rõ ràng nào với Malaysia.

Mới đây, trung vệ Facundo Garces đã chia sẻ về gốc gác của mình trên tờ El Correo. "Tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ mình sẽ đá cho đội tuyển Malaysia vì ông cố nội của mình", cầu thủ đang thi đấu tại Tây Ban Nha tiết lộ.

Sao nhập tịch Malaysia 'vạ miệng' về nguồn gốc: FIFA có cơ sở xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3?- Ảnh 1.

Facundo Garces trong màu áo đội tuyển Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Theo chia sẻ của Facundo Garces, ông cố nội của anh là người gốc gác Malaysia (dù vậy chưa rõ ông cố nội Garces có quốc tịch Malaysia hay không). Anh nói thêm: "Nhờ ông cố nội (là người gốc Malaysia), tôi đã biết về nguồn gốc gia đình, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia. Họ kể với tôi rằng họ đang xây dựng một dự án bóng đá rất thú vị, điều đó thực sự khiến tôi hào hứng". 

Nếu tiết lộ của Garces là thật, Malaysia có thể đã vi phạm quy định nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Cụ thể, FIFA quy định các cầu thủ nhập tịch cần có bố mẹ (đời thứ hai) hoặc ông bà (đời thứ ba) có quốc tịch tại nước sở tại mà cầu thủ này muốn nhận quốc tịch. Còn với Garces, trường hợp ông cố nội của anh đã là đời thứ tư. 

Trong trường hợp ông cố nội Garces là người gốc Malaysia, mà ông nội hoặc bà nội anh có quốc Malaysia, trung vệ của Alaves đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Dù vậy, nếu gốc gác Malaysia của Garces chỉ dừng ở đời ông cố nội, mà ông bà nội Garces không có quốc tịch Malaysia, trung vệ này sẽ không đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển nước này. 

Trên trang cá nhân, Facundo Garces khẳng định ông bà nội của anh có gốc gác Malaysia, còn bài phỏng vấn với El Correo chỉ đơn thuần do... lỗi đánh máy.

FIFA điều tra đội tuyển Malaysia khi nào? 

Trước làn sóng hoài nghi của dư luận, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn khẳng định đội tuyển nước này sử dụng cầu thủ nhập tịch đúng luật, đã được FIFA thông qua. 

Đến nay, những hoài nghi nhắm tới dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia chỉ dừng lại ở báo chí, truyền thông và người hâm mộ. 

Song, nếu nhận được đơn thư khiếu nại, FIFA sẽ tiến hành điều tra, thẩm định lại hồ sơ, giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có Facundo Garces. Trong trường hợp bị chứng minh là có vi phạm, đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu, đồng thời bị xử thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam và không được tham gia các trận đấu còn lại trong khuôn khổ Asian Cup 2027.

Malaysia Nhập tịch Facundo Garces FIFA
