V-League: Cầu thủ trẻ bị ngoại binh chiếm đất

Đ ẰNG SAU KỶ LỤC MUA NGOẠI BINH

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị các đội bóng V-League đã tăng 10,8 triệu euro (khoảng 332 tỉ đồng) chỉ sau kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa bóng 2025 - 2026. Nhờ vậy, V-League vượt mặt giải Malaysia để trở thành giải đấu có giá trị cao thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Indonesia. Còn về mức tăng trưởng giá trị, V-League đang đứng đầu Đông Nam Á.

Quốc Việt (phải) là tài năng U.23 hiếm hoi có cơ hội thể hiện ở vòng 1 V-League Ảnh: VPF

Sở dĩ giá trị giải đấu tăng vọt là do các đội V-League bỏ nhiều tiền để mang về ngoại binh giỏi. Phần lớn trong con số hơn 300 tỉ đồng kia chính là tiền chi tiêu cho ngoại binh, với khoảng 200.000 - 300.000 euro cho một cầu thủ ngoại chất lượng. Thậm chí, nhiều cầu thủ có giá lên đến hàng triệu euro gồm tiền chuyển nhượng, lương thưởng và phí hợp đồng. Những tân binh như Matheus Felipe (CLB Công an TP.HCM), Kyle Hudlin, Caique (Nam Định), Stefan Mauk (CLB Công an Hà Nội), Gustavo (Ninh Bình) hay Willian Maranha (Hà Nội) đều ở đẳng cấp cao và "ngốn" không ít chi phí.

Việc các đội "mạnh vì gạo" giúp V-League tăng chất lượng và sức cạnh tranh. Bởi trong khi trình độ nội binh tăng trưởng chậm, sự hiện diện của ngoại binh đã có sẵn đẳng cấp và thể hình vượt trội sẽ nâng tầm V-League, đồng thời tạo dựng sức mạnh cho các CLB VN khi bước ra sân chơi quốc tế.

Thành công của Buriram United (Thái Lan) hay JDT (Malaysia) ở AFC Champions League Elite là minh chứng. Cả hai đội đều tung ra đội hình lên tới 9 - 10 ngoại binh (lưu ý các ngoại binh của Buriram và JDT đều ở tầm cỡ rất cao), nhờ vậy họ không lép vế trước những đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc ở sân chơi châu Á.

Dù vậy, đầu tư cho ngoại binh chỉ là điều kiện cần để V-League bứt phá. Vẫn cần không gian cho cầu thủ trẻ được ươm mầm, phát triển để nền bóng đá có nền móng vững vàng.

C Ơ HỘI NÀO CHO LỨA TRẺ ?

Với những ai yêu mến bóng đá trẻ, trận đấu vòng mở màn V-League giữa PVF-CAND và SLNA được quan tâm đặc biệt, khi cả hai đội đều mạnh về đào tạo trẻ và tích cực trao cơ hội cho "ngọc thô".

Tuy nhiên, trong màn so tài trên sân PVF ngày 17.8, PVF-CAND chỉ tung ra sân 4 cầu thủ thuộc diện U.23, gồm các hậu vệ Bảo Long, Hiểu Minh, Anh Quân và tiền vệ Xuân Bắc. Trong khi đó, SLNA chỉ có Văn Bình, Bá Quyền và Quang Huy là thuộc nhóm trẻ. Chỉ 7/22 cầu thủ đá chính là gương mặt trẻ. 15 cầu thủ còn lại là những nội binh đã có kinh nghiệm hoặc ngoại binh. Cả ba bàn thắng được ghi ở trận đấu này đều do ngoại binh thực hiện.

Trận đấu này có thể xem là bức tranh thu nhỏ của bóng đá trẻ VN hiện tại. 5 năm qua, PVF-CAND liên tục dùng cầu thủ trẻ. Nhưng ngay khi có vé lên V-League, HLV Thạch Bảo Khanh đã quy hoạch lại đội hình. 3 ngoại binh được mang về, kết hợp với "lão tướng" Samson, cùng các nội binh lớn tuổi như Văn Thuận, Huy Hùng… để tạo nên lực lượng dạn dày hơn ở V-League.

Quan điểm của HLV Thạch Bảo Khanh là PVF-CAND trước tiên phải trụ hạng, mà muốn như vậy sức trẻ phải nương tựa vào kinh nghiệm. Đồng nghĩa, dù cầu thủ trẻ được cọ xát ở môi trường đẳng cấp hơn so với hạng nhất, nhưng số lượng "hạt giống trẻ" được ươm mầm mùa này sẽ giảm đi, còn tùy thuộc vào việc PVF-CAND có thể trụ hạng sớm để yên tâm thử nghiệm hay không.

Tương tự là HAGL. Dù tung ra đội hình với 6 cầu thủ 23 tuổi trở xuống ở trận gặp Becamex TP.HCM, nhưng thực tế đua trụ hạng khắc nghiệt có thể khiến cơ hội của "măng non" phố núi hẹp dần qua từng trận.

Cộng với việc nhiều CLB V-League vẫn xây dựng lối đá xung quanh ngoại binh (thể hiện ở bàn thắng, kiến tạo chủ yếu vẫn do cầu thủ ngoại thực hiện), chủ yếu đá dài, đá bổng, không chú trọng lối chơi kiểm soát bóng vốn dễ giúp cầu thủ trẻ phát triển nhất, rõ ràng V-League chưa phải đất lành để các tài năng vươn lên. t