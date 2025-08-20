Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh', ông Kim và U.23 Việt Nam dồn sức châu Á

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu quốc tế vào tháng 9 tới ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam nhường sân cho U.23 Việt Nam

V-League đã mở màn hấp dẫn với vòng 1 có nhiều kết quả bất ngờ. Tin vui là các tuyển thủ U.23 Việt Nam đều ra sân thi đấu với những mức độ khác nhau, trong đó có những người để lại dấu ấn đậm nét như Ngọc Mỹ (CLB Thanh Hóa), Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân, Hiểu Minh (PVF-CAND)…

Dự kiến, các CLB V-League sẽ đá thêm 2 lượt trận nữa trước khi tạm nghỉ, nhường chỗ cho FIFA Days, nơi đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ tập trung song song với nhau tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự kiến trong đợt tập trung kéo dài từ 29.8 đến 10.9, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với các đội bóng mạnh trong nước, dự kiến là CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CAHN) vào các ngày 4 và 7.9.

Ngọc Mỹ (vàng) ghi bàn đầu tiên cho CLB Thanh Hóa ở V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Đây có thể xem là tính toán hợp lý, khi CLB Nam Định đang sở hữu gần chục anh Tây cực kỳ đắt giá, trong khi dàn sao ngoại binh của CLB CAHN được đánh giá hàng đầu Việt Nam, lực lượng nội binh dày giúp họ vẫn là "quân xanh" chất lượng.

Niềm tin lớn lao cho U.23 Việt Nam

Đây sẽ là những trận cọ xát bảo đảm chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong cảnh không thi đấu ở các giải chính thức, chuẩn bị cho các bước tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đồng thời, cách lên kế hoạch này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thời gian tập trung tối đa dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026, với 3 trận đấu trên sân Việt Trì trong tháng 9.

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt lứa U.23 Việt Nam giàu kinh nghiệm đỉnh cao nhất nhiều năm qua ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cụ thể Văn Khang, Đình Bắc và các đồng đội sẽ lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9) với mục tiêu duy nhất là xếp nhất bảng để đoạt vé dự ngày hội bóng đá trẻ cao nhất châu lục.

Thực tế, nhìn vào thực lực thì việc đoạt vé dự giải U.23 châu Á 2026 là nhiệm vụ trong tầm tay của đội tuyển U.23 Việt Nam vì cả 3 nền bóng đá của đối thủ đều nằm xếp thua xa chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA.

Cộng thêm việc gần như toàn bộ các tuyển thủ trẻ đều đang thi đấu tốt ở vòng 1 V-League 2025 - 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam có lợi thế lớn về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhất là sau màn trình diễn bản lĩnh trong chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á tại Indonesia.