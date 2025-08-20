Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh', ông Kim và U.23 Việt Nam dồn sức châu Á

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
20/08/2025 13:48 GMT+7

Ở kỳ FIFA Days tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với 2 CLB mạnh trong nước, còn HLV Kim Sang-sik tập trung giúp U.23 Việt Nam đoạt vé dự giải U.23 châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh', ông Kim và U.23 Việt Nam dồn sức châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu quốc tế vào tháng 9 tới

ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam nhường sân cho U.23 Việt Nam

V-League đã mở màn hấp dẫn với vòng 1 có nhiều kết quả bất ngờ. Tin vui là các tuyển thủ U.23 Việt Nam đều ra sân thi đấu với những mức độ khác nhau, trong đó có những người để lại dấu ấn đậm nét như Ngọc Mỹ (CLB Thanh Hóa), Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân, Hiểu Minh (PVF-CAND)…

Dự kiến, các CLB V-League sẽ đá thêm 2 lượt trận nữa trước khi tạm nghỉ, nhường chỗ cho FIFA Days, nơi đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ tập trung song song với nhau tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự kiến trong đợt tập trung kéo dài từ 29.8 đến 10.9, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với các đội bóng mạnh trong nước, dự kiến là CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CAHN) vào các ngày 4 và 7.9.

Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh', ông Kim và U.23 Việt Nam dồn sức châu Á- Ảnh 2.

Ngọc Mỹ (vàng) ghi bàn đầu tiên cho CLB Thanh Hóa ở V-League 2025 - 2026

ảnh: Minh Tú

Đây có thể xem là tính toán hợp lý, khi CLB Nam Định đang sở hữu gần chục anh Tây cực kỳ đắt giá, trong khi dàn sao ngoại binh của CLB CAHN được đánh giá hàng đầu Việt Nam, lực lượng nội binh dày giúp họ vẫn là "quân xanh" chất lượng.

Niềm tin lớn lao cho U.23 Việt Nam

Đây sẽ là những trận cọ xát bảo đảm chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong cảnh không thi đấu ở các giải chính thức, chuẩn bị cho các bước tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đồng thời, cách lên kế hoạch này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thời gian tập trung tối đa dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026, với 3 trận đấu trên sân Việt Trì trong tháng 9.

Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh', ông Kim và U.23 Việt Nam dồn sức châu Á- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt lứa U.23 Việt Nam giàu kinh nghiệm đỉnh cao nhất nhiều năm qua

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cụ thể Văn Khang, Đình Bắc và các đồng đội sẽ lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9) với mục tiêu duy nhất là xếp nhất bảng để đoạt vé dự ngày hội bóng đá trẻ cao nhất châu lục.

Thực tế, nhìn vào thực lực thì việc đoạt vé dự giải U.23 châu Á 2026 là nhiệm vụ trong tầm tay của đội tuyển U.23 Việt Nam vì cả 3 nền bóng đá của đối thủ đều nằm xếp thua xa chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA.

Cộng thêm việc gần như toàn bộ các tuyển thủ trẻ đều đang thi đấu tốt ở vòng 1 V-League 2025 - 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam có lợi thế lớn về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhất là sau màn trình diễn bản lĩnh trong chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á tại Indonesia.

Tin liên quan

Sao nhập tịch Malaysia 'vạ miệng' về nguồn gốc: FIFA có cơ sở xử đội tuyển Việt Nam thắng 3-0?

Sao nhập tịch Malaysia 'vạ miệng' về nguồn gốc: FIFA có cơ sở xử đội tuyển Việt Nam thắng 3-0?

Trung vệ Facundo Garces đã chia sẻ về gốc gác của mình, tuy nhiên, điều này làm dấy lên hoài nghi về việc Malaysia vi phạm cơ chế nhập tịch do FIFA quy định.

Lịch làm việc 'khủng khiếp' của HLV Kim Sang-sik: Nắm 2 đội tuyển, mục tiêu nào cũng cao như núi

HLV Mai Đức Chung nói lời gan ruột về Huỳnh Như, HLV Thái Lan thừa nhận rằng...

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ông Kim U.23 châu Á CLB Nam Định CLB CAHN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận