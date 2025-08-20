Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/08/2025 09:51 GMT+7

CLB Ninh Bình đã có một khởi đầu đầy ấn tượng tại V-League 2025-2026 khi giành chiến thắng ấn tượng trước CLB Hà Tĩnh. 1 trận thắng chưa nói lên nhiều điều nhưng là dấu hiệu rất khả quan để CĐV có quyền hy vọng vào một mùa giải thành công.

Từ mùa giải hạng nhất 2024-2025, CLB Ninh Bình đã không biết đến mùi thất bại trong 20 trận đấu (19 thắng, 1 hòa), cùng với 3 trận tại Cúp quốc gia, nơi họ chỉ chịu dừng bước trước Becamex Bình Dương (nay là CLB Becamex TP.HCM) sau loạt đá luân lưu ở tứ kết. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự khát khao chiến thắng và bản lĩnh vững vàng của đội bóng này.

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 1.

CLB Ninh Bình ngày trở lại V-League

ẢNH: MINH TÚ

Làn gió mới từ ban huấn luyện và các tân binh

Trận thắng đầu tay tại V-League 2025-2026 còn chứng kiến những thay đổi mang tính cách mạng trong đội hình Ninh Bình. Ban huấn luyện người Tây Ban Nha đã mang đến luồng gió mới cho đội bóng, kết hợp cùng những ngoại binh chất lượng và tân binh đầy nhiệt huyết.

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 2.

HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình

ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 3.

Đức Chiến (bìa trái) ghi bàn giúp Ninh Bình thắng đậm CLB Hà Tĩnh 3-1

ẢNH: Minh Tú

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 4.

CLB Ninh Bình có trận thắng mỹ mãn ngày ra quân V-League

ẢNH: MINH TÚ

Những cái tên như Đức Chiến và Quang Nho đã ngay lập tức tỏa sáng với những bàn thắng ấn tượng. Đặc biệt, Trần Thành Trung, sau khi trở về từ Bulgaria, đã đóng góp rất lớn vào việc tạo dựng lối chơi chiến thuật sắc bén, góp phần nâng cao sức mạnh đội hình.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tập hát Quốc ca Việt Nam (video do Dụng Quang Nho thực hiện)


Thủ lĩnh tinh thần Hoàng Đức

Dù có nhiều sự thay đổi, nhưng đội trưởng Hoàng Đức vẫn là yếu tố cốt lõi trong thành công của CLB Ninh Bình. Ở tuổi 27, Hoàng Đức không chỉ thể hiện khả năng kỹ thuật tuyệt vời mà còn là người truyền cảm hứng cho các đồng đội. Dưới sự dẫn dắt của anh, Ninh Bình đã bất bại và phần lớn là chiến thắng.

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 5.

Hoàng Đức trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Tấm băng đội trưởng của Hoàng Đức không chỉ gắn bó với thành công tại CLB mà còn ở đội tuyển Việt Nam, nơi anh cùng các đồng đội vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng Thái Lan trong 2 trận chung kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2024. Hoàng Đức đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sức mạnh tinh thần cho cả đội bóng.

Chặng đường mới, thử thách mới cho CLB Ninh Bình

Khởi đầu rực rỡ tại V-League 2025-2026 là một niềm tự hào nhưng cũng là một thử thách lớn hơn. Ninh Bình vẫn còn cả mùa giải dài phía trước. Với công thức chiến thắng đã được kiểm chứng trong quá khứ và tinh thần quyết tâm từ mảnh đất Hoa Lư, đội bóng hoàn toàn có thể hướng tới một mùa giải thành công. Chắc chắn, Ninh Bình sẽ còn tiếp tục viết nên những trang sử mới tại V-League.

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 6.

Thủ thành Đặng Văn Lâm là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng miền Bắc

ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Đức và Ninh Bình khởi đầu như mơ tại V-League: Mở cửa miễn phí trận gặp Thanh Hóa- Ảnh 7.

Dàn nội binh - ngoại binh của CLB Ninh Bình

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Vào lúc 18 giờ thứ bảy tuần này (23.8), CLB Ninh Bình sẽ đón tiếp CLB Thanh Hóa tại sân nhà, và trận đấu này sẽ mở cửa miễn phí để các CĐV có thể đến sân cổ vũ cho đội bóng trong trận V-League đầu tiên tại sân nhà mùa giải này.

CLB Ninh Bình V-League Hoàng Đức SVD Ninh Bình CLB Thanh Hóa
Xem thêm bình luận