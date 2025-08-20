Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!

Thu Bồn
Thu Bồn
20/08/2025 21:19 GMT+7

'Messi Thái' Chanathip Songkrasin đã rực sáng để giúp đại diện Thái Lan BG Pathum ngược dòng ngoạn mục trước CLB Công an Hà Nội (CAHN), tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025 - 2026.

Tối 20.8, CLB CAHN làm khách trên sân của BG Pathum, ở trận đấu thuộc lượt đầu tiên bảng A - Cúp C1 Đông Nam Á 2025 - 2026. BG Pathum là đội bóng thuộc tốp đầu của Thái Lan, từng vô địch Thai League.

Với lợi thế sân nhà, BG Pathum nhập cuộc chủ động hơn và chơi ép sân trong khoảng 10 phút đầu trận. Sau đó, khi đã bắt nhịp với trận đấu, CLB CAHN bắt đầu đẩy đội hình lên chơi tấn công ăn miếng trả miếng. Tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đại diện Việt Nam tạo ra được là tình huống tì đè rồi xoay người dứt điểm trong vòng cấm của Alan Sebastiao, nhưng thủ môn BG Pathum đã chơi tập trung để cản phá.

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!- Ảnh 1.

Leo Artur (trái) kiến tạo cho Alan ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAHN

ẢNH: CLB CAHN

Nỗ lực tấn công của CLB CAHN được đền đáp ở phút 20. Từ đường chọc khe tinh tế của Leo Artur, Alan di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị và tung cú sút chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ môn BG Pathum, đưa đội bóng ngành công an vươn lên dẫn trước 1-0.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, lần lượt Alan và Lê Văn Đô cũng đứng trước những cơ hội cực tốt để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CLB CAHN. Tuy nhiên, thủ môn của BG Pathum đã chơi rất xuất sắc để ít nhất 2 lần cứu thua trông thấy cho đội bóng của Thái Lan.

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!- Ảnh 2.

Tình huống khiến tiền đạo của BG Pathum phải nhận thẻ đỏ

ẢNH: CMH

Hai tình huống đáng chú ý khác diễn ra trong hiệp 1 có thể kể đến là bàn thắng bị từ chối và sự xuất hiện của tấm thẻ đỏ. Cụ thể, phút 36, Ekanit Panya đi bóng ở trung lộ và chọc khe cho Lopez băng xuống đưa bóng đi qua giữa 2 chân của Nguyễn Filip để ghi bàn. Nhưng sau VAR vào cuộc, trọng tài xác định Lopez đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 43, ngay rìa vòng cấm đội CAHN, Matheus (BG Pathum) có dự định ngã người móc bóng nhưng đá thẳng vào mặt của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài chính đứng gần đó đã ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo của BG Pathum.

Cú đúp đẳng cấp của "Messi Thái"

Đầu hiệp 2, BG Pathum đã đưa Chanathip Songkrasin vào sân. Cầu thủ có biệt danh Messi Thái đã tạo ra sự khác biệt để quân bình tỷ số cho đội nhà. Phút 58, Chanathip Saongkrasin nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc gần khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay.

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!- Ảnh 3.

Chanathip Songkrasin vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng

ẢNH: CMH

Với lợi thế chơi hơn người, CLB CAHN tấn công dồn dập trong phần còn lại của trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Dù vậy, các cầu thủ của HLV Mano Polking không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Thủ môn của BG Pathum vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc với nhiều pha cứu thua.

Phút 90+7, Chanathip Songkrasin lại một lần nữa thể hiện đẳng cấp. Từ khoảng cách giữa sân, "Messi Thái" tung cú sút bổng chính xác, khiến Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Chung cuộc, BG Pathum ngược dòng giành chiến thắng khó tin với tỷ số 2-1 trước CLB CAHN.

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!- Ảnh 4.

Khuôn mặt thất thần của HLV Polking sau bàn thua thứ 2 của CLB CAHN

ẢNH: CMH

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đương đầu 'núi lớn'

CLB Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đương đầu 'núi lớn'

Vừa trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam, CLB Công an TP.HCM đã phải đối diện với hai thử thách nặng ký. Sau khi vượt qua CLB Hà Nội ở trận mở màn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục làm khách trên Hàng Đẫy để chạm trán đội Thể Công Viettel giàu tham vọng.

Sân Thống Nhất hồi sinh không khí lễ hội, đội Công an TP.HCM tạo điểm nhấn

Người hùng thầm lặng trong màn ra mắt ấn tượng của CLB Công an TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

CAHN Công an Hà Nội Messi Messi Thái Cúp C1 Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận