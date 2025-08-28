FIFA có động thái đặc biệt giúp HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam bung lụa ở châu Á

Tăng tính cạnh tranh ở U.23 Việt Nam

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Bangladesh, Singapore và Yemen. U.23 Việt Nam đá vòng loại giải châu Á với lợi thế sân nhà tại Việt Trì (Phú Thọ), đồng thời sở hữu lực lượng đồng đều, nhiều kinh nghiệm, vừa lên ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á chỉ cách đây hơn 1 tháng.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung Ảnh: Ninh Bình FC

Đặc biệt, hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik bổ sung 2 gương mặt rất đáng chú ý, so với thành phần đã vô địch U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Gương mặt đầu tiên là cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria). Mới đây, HLV Kim Sang-sik đón nhận tin rất vui. FIFA đã đưa ra quyết định quan trọng: công nhận Thành Trung chỉ khoác áo bóng đá Việt Nam, theo nguyện vọng cá nhân của anh.

Tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình là cầu thủ nằm trong tốp 3 gương mặt trẻ hay nhất Bulgaria mùa giải trước. Nhờ được đào tạo tại châu Âu, trong màu áo các đội trẻ CSKA Sofia và Slavia Sofia (Bulgaria), Trần Thành Trung có phong cách thi đấu hiện đại, ít chạm, nhãn quan chiến thuật tốt, là yếu tố cần thiết để làm mới tuyến giữa của U.23 Việt Nam.

Sự xuất hiện của Thành Trung giúp tăng tính cạnh tranh cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Việc cầu thủ này có thể đá ở nhiều vai trò khác nhau ở trung tâm hàng tiền vệ, từ vai trò hỗ trợ phòng ngự đến vai trò hỗ trợ tấn công, sẽ góp phần kích thích các tiền vệ khác như Viktor Lê, Công Phương, Xuân Bắc… có thêm động lực để phấn đấu.

Niềm tin lên cao

Gương mặt khác, được bổ sung so với thành phần vô địch giải U.23 châu Á 2025, là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Chấn thương vào giờ chót khiến cho Thanh Nhàn không thể tham dự giải đấu ở Indonesia. Giờ, cầu thủ này trở lại, tăng cường cho hàng tấn công của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam tự tin hẳn lên sau ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngoài ra, giống như trường hợp của Trần Thành Trung ở hàng tiền vệ, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Nhàn ở hàng tiền đạo giúp tăng tính cạnh tranh ở khu vực này, thôi thúc những Đình Bắc, Quốc Việt, Ngọc Mỹ phải nỗ lực nhiều hơn, để chiếm được chỗ thi đấu thường xuyên trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài vấn đề nhân sự, khí thế của đội tuyển U.23 Việt Nam cũng khác hẳn so với trước khi đội tham dự giải U.23 châu Á 2025. Các cầu thủ hiện có sự tự tin đáng kể, họ tin vào khả năng thành công của mình, trước khi có sự thể hiện tốt hơn, kể từ lúc trở về nước với ngôi vô địch giải đấu trẻ khu vực.

Ví dụ như thủ môn Trần Trung Kiên dường như đã tiến lên một tầm vóc mới, anh tự tin hơn, chững chạc hơn. Anh tin rằng mình hiện đủ sức đối chọi với mọi chân sút ở V-League. Trần Trung Kiên thậm chí đã được cân nhắc để khoác áo chính thức ở đội tuyển quốc gia, trong một số trận đấu với các đội Nepal và Lào tại vòng loại Asian Cup, diễn ra cuối năm nay, chứ không chỉ còn là thủ thành của các giải đấu trẻ, của riêng đội tuyển trẻ.

Tương tự như thế là trường hợp của trung vệ Hiểu Minh hay tiền vệ Xuân Bắc, những người đã có những lần đầu được thi đấu tại V-League, trong màu áo CLB PVF-CAND. Sau khi xuất hiện ở sân chơi cao nhất trong các vòng đấu vừa qua, chắc chắn những cầu thủ này sẽ trưởng thành đáng kể về mặt bản lĩnh.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục vòng loại U.23 châu Á 2026. Chúng ta đang sở hữu nhiều yếu tố khiến các đối thủ ở bảng C vòng loại giải châu lục phải e ngại.