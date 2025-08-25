Thanh Nhàn mong giải 'vận đen', quyết cùng U.23 Việt Nam thắng vòng loại châu Á

Thanh Nhàn (đỏ) và Nam Hải (vàng) trong trận PVF-CAND mở màn V-League thắng SLNA 2-1 ảnh: Minh Tú

Thanh Nhàn trở lại

HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung chuẩn bị đá vòng loại giải U.23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3.9 - 9.9 tại sân vận động Việt Trì. Đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn.

Trước đó, Thanh Nhàn từng là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik với vai trò đối tác với Đình Bắc trên hàng công đội tuyển U.23 Việt Nam, trong sơ đồ 3-5-2 để chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Bản thân tiền đạo sinh năm 2003 của CLB PVF-CAND đã chuẩn bị rất kỹ, đạt điểm rơi phong độ phù hợp với khát vọng sẽ giúp đội U.23 Việt Nam lập nên kỷ lục "độc nhất vô nhị" 3 lần vô địch liên tiếp giải U.23 Đông Nam Á.

Thanh Nhàn được HLV Troussier trao áo số 10 đá vòng loại U.23 châu Á 2024 ảnh: Minh Tú

Nhưng người tính không bằng trời tính, chấn thương cổ chân bất ngờ ngày 16.7, chỉ vài hôm trước khi gút danh sách đã khiến anh không thể cùng các đồng đội bay sang Indonesia, đành nén lòng ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik từ quê nhà Tây Ninh với cái cổ chân bó chặt.

Quyết đánh bại vận đen

Đó không phải lần đầu tiên Thanh Nhàn kém may mắn, nhận những chấn thương sát thềm các thời điểm quan trọng khiến anh phải sớm làm khán giả. Dưới thời HLV Philippe Troussier, anh từng phải vắng mặt tại giải Asian Cup 2023, trận tranh HCĐ SEA Games 32 và gần nhất là VCK U.23 châu Á 2024.

Nhưng lần này hy vọng mọi thứ sẽ khác, khi Thanh Nhàn đang đạt thể trạng tốt, phong độ đang lên để cùng PVF-CAND lần đầu tiên lên chơi V-League. Từ chỗ vào sân thay người ở trận ra quân, anh đã giành suất đá chính của Văn Trạng và đá chính ở trận gặp CLB Hải Phòng.

Thanh Nhàn trở lại sẽ tăng cường hỏa lực hàng công đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Dự kiến trên hàng công đội tuyển U.23 Việt Nam, Thanh Nhàn sẽ cạnh tranh cùng với Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Công Phương và "Vua giải trẻ" Quốc Việt cho 2 suất đá chính trong 3 trận đấu lần lượt gặp U.23 Bangladesh (ngày 3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9).

Dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung ngày 29.8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi được HLV Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt, di chuyển lên sân Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á.

Đây là nơi Thanh Nhàn từng chơi rất hay ở vòng loại U.23 châu Á 2 năm trước. Bản thân sân Việt Trì cũng được xem là địa điểm may mắn khi đội tuyển U.23 Việt Nam, từng đánh bại U.23 Yemen (1-0), U.23 Đảo Guam (6-0) và hòa U.23 Singapore (2-2) để đoạt ngôi đầu bảng vòng loại U.23 châu Á 2024.







