Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trợ lý HLV Polking bị ‘treo giò’ 2 trận, phạt 5 triệu đồng: Án kỷ luật nghiêm khắc

Linh Nhi
Linh Nhi
25/08/2025 15:35 GMT+7

Trợ lý của HLV Polking là Luis Filipe bị xử phạt vì lỗi phản ứng trọng tài.

Trợ lý HLV Polking đã làm gì?

Ngày 25.8, Ban Kỷ luật VFF nhận được văn bản của BTC V-League, về trường hợp của trợ lý HLV Polking.

Phút 33, cán bộ phân tích kỹ thuật Pena Viegas Luis Filipe Luis Filipe) của CLB bóng đá Công an Hà Nội bị trọng tài phạt thẻ vàng cảnh cáo do lỗi phản ứng. 

Sau khi bị xử lý thẻ vàng, ông Luis Filipe vẫn tiếp tục tiến đến khu vực bàn trọng tài thứ 4, có hành vi phản ứng thái quá, sử dụng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm đối với các trọng tài. 

Trợ lý HLV Polking bị ‘treo giò’ 2 trận, phạt 5 triệu đồng: Án kỷ luật nghiêm khắc- Ảnh 1.

Ông Luis Filipe, cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội

Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, khi trọng tài từ trong sân quay trở lại vào khu vực kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội để xử lý vi phạm, ông Luis Filipe đã cố tình rời khỏi khu vực kỹ thuật, chạy vào hầm khán đài A, trốn tránh việc bị xử lý. 

Trọng tài đã yêu cầu Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội mời ông Luis Filipe quay lại khu vực kỹ thuật nhưng không thực hiện được, dẫn đến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút. Sau đó, do ông Luis Filipe không chấp hành yêu cầu quay trở lại khu vực kỹ thuật, trọng tài chính đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, ông Polking.

Xét thấy các hành vi, phản ứng của ông Luis Filipe phát sinh sau khi bị phạt thẻ vàng tại phút 33 đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và Quy định về Kỷ luật, gây trì hoãn trận đấu, kích động tâm lý đối với cầu thủ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của giải đấu nói riêng và hình ảnh bóng đá Việt Nam nói chung, BTC giải đã báo cáo, đề nghị VFF, Ban Kỷ luật VFF xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với vi phạm của ông Luis Filipe trong sự việc trên.

Chiều 25.8, Ban Kỷ luật VFF đã họp và quyết định, áp dụng điều 58 Quy định kỷ luật, phạt 5 triệu đồng và  đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Luis Filipe.

Ở lượt trận kế tiếp của V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội chạm trán CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 28.8. Và ở vòng tiếp theo (vòng 4), đội bóng này sẽ gặp CLB Hải Phỏng vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 13.9.

Tin liên quan

Thầy ngoại ở V-League: HLV Tây Ban Nha trên đỉnh, cựu trợ lý ông Kim dưới đáy

Thầy ngoại ở V-League: HLV Tây Ban Nha trên đỉnh, cựu trợ lý ông Kim dưới đáy

5 HLV ngoại ở V-League đang được phân chia thành hai nửa khác biệt: một nhóm bay cao trên đỉnh bảng, nhóm còn lại ngậm ngùi đứng cuối.

Đội tuyển Việt Nam sắp đối mặt tiền đạo cao 2,06 m: Thử thách khó khăn

U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc giao hữu, bất ngờ ghế nóng HLV: Nhân tố đẳng cấp

Khám phá thêm chủ đề

Luis Filipe Ban Kỷ luật VFF Công an Hà Nội CLB Công an Hà Nội Filipe Luis POLKING Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận