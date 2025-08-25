Trợ lý HLV Polking bị ‘treo giò’ 2 trận, phạt 5 triệu đồng: Án kỷ luật nghiêm khắc

Trợ lý HLV Polking đã làm gì?

Ngày 25.8, Ban Kỷ luật VFF nhận được văn bản của BTC V-League, về trường hợp của trợ lý HLV Polking.

Phút 33, cán bộ phân tích kỹ thuật Pena Viegas Luis Filipe Luis Filipe) của CLB bóng đá Công an Hà Nội bị trọng tài phạt thẻ vàng cảnh cáo do lỗi phản ứng.

Sau khi bị xử lý thẻ vàng, ông Luis Filipe vẫn tiếp tục tiến đến khu vực bàn trọng tài thứ 4, có hành vi phản ứng thái quá, sử dụng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm đối với các trọng tài.

Ông Luis Filipe, cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, khi trọng tài từ trong sân quay trở lại vào khu vực kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội để xử lý vi phạm, ông Luis Filipe đã cố tình rời khỏi khu vực kỹ thuật, chạy vào hầm khán đài A, trốn tránh việc bị xử lý.

Trọng tài đã yêu cầu Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội mời ông Luis Filipe quay lại khu vực kỹ thuật nhưng không thực hiện được, dẫn đến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút. Sau đó, do ông Luis Filipe không chấp hành yêu cầu quay trở lại khu vực kỹ thuật, trọng tài chính đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, ông Polking.

Xét thấy các hành vi, phản ứng của ông Luis Filipe phát sinh sau khi bị phạt thẻ vàng tại phút 33 đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và Quy định về Kỷ luật, gây trì hoãn trận đấu, kích động tâm lý đối với cầu thủ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của giải đấu nói riêng và hình ảnh bóng đá Việt Nam nói chung, BTC giải đã báo cáo, đề nghị VFF, Ban Kỷ luật VFF xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với vi phạm của ông Luis Filipe trong sự việc trên.



Chiều 25.8, Ban Kỷ luật VFF đã họp và quyết định, áp dụng điều 58 Quy định kỷ luật, phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Luis Filipe.



Ở lượt trận kế tiếp của V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội chạm trán CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 28.8. Và ở vòng tiếp theo (vòng 4), đội bóng này sẽ gặp CLB Hải Phỏng vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 13.9.

