Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc giao hữu, bất ngờ ghế nóng HLV: Nhân tố đẳng cấp

Hồng Nam
Hồng Nam
25/08/2025 13:56 GMT+7

Hôm nay (25.8), đội dự tuyển U.18 Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025 tại Hàn Quốc.

U.18 Việt Nam có thầy mới

Ở đợt tập trung này, đội dự tuyển U.18 Việt Nam có tổng cộng 32 cầu thủ được triệu tập, trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại vòng chung kết U.17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú… 

Đây được xem là lực lượng nòng cốt để đội U.18 Việt Nam hướng tới việc nâng cao trải nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tích lũy nền tảng cho các mục tiêu xa hơn.

U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc giao hữu, bất ngờ ghế nóng HLV: Nhân tố đẳng cấp- Ảnh 1.

U.18 Việt Nam chuẩn bị sang Hàn Quốc thi đấu

ẢNH: VFF

Tuy nhiên, đây cũng chưa phải lực lượng quy tụ những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi U.18 của bóng đá Việt Nam, bởi rất nhiều cầu thủ xuất sắc không góp mặt đợt này do chấn thương hoặc đang bận khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V-League hoặc các giải trẻ quốc gia.

Dẫn dắt đội dự tuyển U.18 Việt Nam là HLV Yutaka Ikeuchi (Nhật Bản) chuyên gia giàu kinh nghiệm đã ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hồi tháng 2.2025 và đảm nhiệm vai trò cố vấn giám sát kỹ thuật của U.17 Việt Nam tại giải U.17 châu Á 2025. 

Ông Ikeuchi sinh năm 1961 tại Aichi (Nhật Bản), từng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Fujita (Shonan Bellmare) và khoác áo đội tuyển Nhật Bản giai đoạn 1981-1985. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện, gắn bó hơn 20 năm với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như HLV trưởng các đội tuyển U.15, U.16, U.17 Nhật Bản, Giám đốc đào tạo trẻ JFA, giảng viên các khóa bằng C, B, A và Pro. 

Ông Yutaka Ikeuchi sở hữu bằng HLV "S" của JFA và được đánh giá là một trong những nhà đào tạo bóng đá trẻ giàu kinh nghiệm, từng góp phần phát triển nhiều thế hệ cầu thủ Nhật Bản.

U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc giao hữu, bất ngờ ghế nóng HLV: Nhân tố đẳng cấp- Ảnh 2.

Ông Yukata Ikeuchi từng giữ vai trò cố vấn kỹ thuật cho U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Tại giải U.17 châu Á 2025, ông Yukata Ikeuchi đã hỗ trợ chuyên môn cho HLV trưởng Cristiano Roland, cùng U.17 Việt Nam cầm hòa các đối thủ mạnh như U.17 Nhật Bản hay U.17 Úc.

Đối thủ mạnh chờ đón U.18 Việt Nam

Theo kế hoạch, đội dự tuyển U.18 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 19.9, trước khi di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025, diễn ra từ 21.9 đến 28.9 tại Seoul.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng trẻ rất chất lượng gồm: U.18 Việt Nam, Seoul FA (tuyển chọn U.18 xuất sắc nhất Seoul), K League U.18 All Star (tuyển chọn U.18 K League), Trường THPT Gangneung Jungang - đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc, Đại học Kanto (Nhật Bản), U.18 Johor Darul Ta'zim (Malaysia), U.18 Buriram United (Thái Lan) và U.18 Zhejiang (Trung Quốc).

Với lực lượng giàu tiềm năng, đội dự tuyển U.18 Việt Nam hứa hẹn sẽ có màn thể hiện tích cực tại giải đấu, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế phục vụ cho các mục tiêu quan trọng.

Lứa U.18 Việt Nam sẽ được chăm bẵm để đôn lên U.19 Việt Nam, hướng tới giải U.19 Đông Nam Á và vòng loại U.20 châu Á.

U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc giao hữu, bất ngờ ghế nóng HLV: Nhân tố đẳng cấp- Ảnh 3.

Danh sách U.18 Việt Nam

ẢNH: VFF


