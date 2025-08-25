Đội tuyển Việt Nam sắp đối mặt tiền đạo cao 2,06 m: Thử thách khó khăn

Đội tuyển Việt Nam so tài những 'tòa tháp'

Không cần phải sang nước ngoài, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đối mặt với những cầu thủ tầm cỡ đến từ Brazil, Anh... ở 2 trận giao hữu tháng 9.

Học trò HLV Kim Sang-sik sẽ so tài với CLB Nam Định (4.9) và CLB CAHN (7.9) trong các trận đấu nội bộ. Cả hai đội đều đang sở hữu dàn ngoại binh ở đẳng cấp cao bậc nhất V-League, trong đó, có những cái tên được định giá cả triệu USD.

Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại đầu tháng 9 để đá giao hữu ẢNH: NGỌC LINH

Nổi bật trong những cái tên đội tuyển Việt Nam sắp đối mặt có Alan Grafite (cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới V-League mùa trước), Leo Artur (vua phá lưới ASEAN Club Championship), Caique (cựu thủ môn U.20 Brazil), Kyle Hudlin (cựu tiền đạo từng chơi bóng tại Anh), Stefan Mauk (cựu tiền vệ U.23 Úc), bên cạnh những ngoại binh nổi trội như Caio Cesar, Marlos Brenner, Romulo da Silva (Nam Định), hay Hugo Gomes, Việt kiều Adou Minh, Brandon Ly (CLB CAHN).

Dàn hảo thủ ở đẳng cấp rất cao bên phía Nam Định và CLB CAHN sẽ mang đến thách thức cực lớn cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Tuyến phòng thủ với những gương mặt quen thuộc như Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng chuẩn bị đối đầu với dàn "tòa tháp" như Kyle Hudlin, tiền đạo cao tới 2,06 m, Caio Cesar (1,86 m) hay Alan Grafite (1,89 m).

Tiền đạo cao nhất lịch sử V-League: Khiến mọi đối thủ nhỏ bé khi đứng cạnh

Đây đều là những ngoại binh đang khiến nhiều hàng thủ V-League phải dè chừng, nhờ chiều cao ấn tượng cùng khả năng bật nhảy không chiến, càn lướt dũng mãnh.

Bài tập hữu ích

Ngay cả khi đã dự Asian Cup hay vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam cũng không thường xuyên gặp những đối thủ cao lớn và kỹ thuật như vậy.

Đội tuyển Úc, Iran, Iraq hay UAE là những đội tuyển "khổng lồ" hiếm hoi mà Duy Mạnh cùng đồng đội từng đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu đá tại sân chơi Đông Nam Á, nơi trước đây các đối thủ thiên vì đá kỹ thuật, ban bật lắt léo.

Tiền đạo Kyle Hudlin (cao 2,06 m) của Nam Định là đối thủ đội tuyển Việt Nam phải dè chừng ẢNH: VPF

Tuy nhiên, khi làn sóng nhập tịch đổ bộ Đông Nam Á, với dàn cầu thủ gốc gác châu Âu và Nam Mỹ xuất hiện ồ ạt ở Indonesia, Malaysia hay Thái Lan, cuộc chơi đã thay đổi. Đội tuyển Việt Nam đã, đang và sẽ phải gặp những "người khổng lồ" gốc Âu ngay tại AFF Cup hay vòng loại Asian Cup, những chiến địa xưa kia các cầu thủ đã quen so vai với những đối thủ cùng tầm vóc.

Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam cần được trải nghiệm liên tục cảm giác đối đầu với những đối thủ vượt trội thể hình để rèn sức chiến đấu, khả năng bọc lót, phối hợp, hay chiến thuật kèm người ở tình huống cố định.

Tại V-League lâu nay, các trung vệ V-League luôn được yểm trợ bởi các ngoại binh (thường là trung vệ, tiền vệ phòng ngự) ở các pha chống bóng bổng. Chiến thuật "Tây kèm Tây" ở các đội V-League giúp các đội bóng phòng ngự hiệu quả hơn, khi những ngoại binh có thể hình tốt được giao nhiệm vụ ngăn chặn tiền đạo ngoại của đối thủ.

Nhưng ở đội tuyển Việt Nam, sẽ không còn ngoại binh nào cả. Các trung vệ phải nỗ lực độc lập tác chiến với những "tòa tháp" của đối thủ. Ở trận gặp Malaysia, hàng thủ đội tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt trong hiệp 1, trước khi bị áp đảo hoàn toàn ở nửa sau trận đấu với hàng loạt sai lầm bởi không còn đủ thể lực, sức mạnh để duy trì trận địa.

Nếu muốn đoạt vé tới Asian Cup 2027 và bảo vệ vị thế ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam cần hàng thủ khỏe, chắc chắn và vững chãi hơn. Hãy tận dụng tốt những trận giao hữu trước mắt để nâng cấp chính mình.