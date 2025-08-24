Cầu thủ Việt kiều tài năng ở đâu: Đội tuyển nữ Việt Nam đang đợi

Đội tuyển nữ Việt Nam mỏi mắt tìm nhân tài

Việc chỉ giành hạng ba ở AFF Cup 2025 có thể coi là bước lùi của đội tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung cùng học trò đang sở hữu đội hình dạn dày và kinh nghiệm nhất giải, từng chinh chiến ở World Cup, Asian Cup hay ASIAD.

Dù có nhiều tuyển thủ dạn dày như Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến, Thái Thị Thảo... nhưng học trò của HLV Mai Đức Chung hạn chế cả về thể hình, khả năng va đập lẫn sức trẻ. Ở các trận then chốt như bán kết và tranh hạng ba, ông Chung không tung vào sân bất cứ cầu thủ U.23 nào. Số lượng cầu thủ cao trên 1,7 m và thực sự "dày người" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thua Úc bởi chênh lệch thể hình và sức mạnh ẢNH: MINH TÚ

Việc cải tổ lực lượng bằng những nhân tố trẻ, trong đó điểm nhấn là Việt kiều, đã được HLV Mai Đức Chung đề cập từ 3 năm trước. Sau trận thua 0-4 trước Philippines ở bán kết AFF Cup 2022, ông Chung chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Đội tuyển nữ Việt Nam cần Việt kiều giỏi, đó là những người được đào tạo sẵn ở nước ngoài, có thể hình tốt, bạo dạn với sân chơi quốc tế. Để khi về đây, chúng ta không cần đào tạo lại, mà có thể sử dụng họ được luôn".

Tuy nhiên vì nhiều lý do, như nguồn cầu thủ hạn chế, công tác tuyển trạch, tìm kiếm chưa hiệu quả, đồng thời giải bóng đá nữ vô địch quốc gia lâu nay cũng chưa mở cửa với Việt kiều... mà những dự định của HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ nằm ở trên giấy.

Chuyện Việt kiều ở đội tuyển nữ Việt Nam đang ở trạng thái lưng chừng: người giỏi thì chưa có quốc tịch, mà người có quốc tịch thì... chưa giỏi. Trường hợp của Chelsea Lê và Nguyễn Hoàng Nam Mi là ví dụ.

Chelsea Lê (sinh năm 2001) đã tỏa sáng ở CLB nữ TP.HCM, khi liên tục lập công giúp đội vô địch Cúp quốc gia nữ 2025. Không chỉ HLV Mai Đức Chung, nhiều nhà chuyên môn còn đánh giá Chelsea Lê có thể hình, kỹ chiến thuật toàn diện, cùng lối chơi giàu tính chiến đấu. Cô là mẫu tiền đạo mà đội tuyển nữ Việt Nam luôn khao khát, nhất là khi lứa Huỳnh Như, Hải Yến đều luống tuổi.

Chelsea Lê (phải) hay, nhưng chưa có quốc tịch ẢNH: MINH TÚ

Vậy nhưng, quá trình xin quốc tịch của Chelsea Lê đang rất gian nan và dường như đang kẹt ở bước thẩm tra lý lịch. Ông Lâm Lê, bố của Chelsea Lê khẳng định với Báo Thanh Niên: "Gia đình đang nỗ lực làm thủ tục nhập tịch cho Chelsea Lê, nhưng cố gắng suốt nhiều năm qua chưa mang lại kết quả. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Việt Nam".

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh việc nhập tịch phụ thuộc vào gia đình cầu thủ, đồng thời Chelsea Lê cần thi đấu ở CLB Việt Nam nhiều hơn để chứng tỏ năng lực.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Nam Mi (sinh năm 2005) đã có sẵn quốc tịch Việt Nam từ khi còn ở Canada (do cả bố và mẹ đều là người Việt Nam), nhưng lại chưa đủ năng lực cạnh tranh. Nam Mi liên tục bị HLV Mai Đức Chung nhắc nhở về kỹ thuật, tư duy chuyền bóng, di chuyển... Bởi vậy mà sau 1 tháng được trao cơ hội, Việt kiều Canada không trụ lại được.

Còn Nam Mi đã có quốc tịch, thì lại... chưa hay ẢNH: VƯƠNG ANH

Cánh cửa mới

Ở Cúp quốc gia 2025, ban tổ chức đã cho phép các đội sử dụng cầu thủ Việt kiều. Điều tương tự có thể diễn ra ở giải vô địch quốc gia, khi các CLB có thể đăng ký Việt kiều để bổ sung sức mạnh. Một CLB nữ đã liên hệ với các Chelsea Lê và em gái Kyah Lê để đưa cả hai về nước thi đấu mùa này. Đó là tín hiệu tích cực.

Bên cạnh nỗ lực tự thân của cầu thủ Việt kiều, bóng đá nữ cũng cần cởi mở hơn với những cầu thủ gốc gác nước ngoài, từ chuyện tạo hành lang cơ chế cho các Việt kiều về nước cống hiến.

Chỉ khi các CLB chăm chỉ tìm kiếm Việt kiều, để họ về nước thi đấu và chứng tỏ đẳng cấp, đội tuyển nữ Việt Nam mới có nguồn lực làm mới. Sự mới mẻ cần xuất hiện ở giải vô địch quốc gia nữ vốn đã quen với guồng vận hành cũ mòn bao năm qua.

Ở Asian Cup và ASIAD, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ hơn những gì chúng ta đã giáp mặt (Indonesia, Campuchia, Thái Lan) ở Đông Nam Á. Lực lượng hiện tại tốt, nhưng chưa đủ. Cần trẻ hóa, cần Việt kiều. Muốn vậy, hãy suy nghĩ và hành động táo bạo hơn nữa.