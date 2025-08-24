2 thủ môn cao kều của U.23 Việt Nam hóa 'người nhện': Ai vui bằng thầy Kim!

2 thủ môn U.23 Việt Nam cùng tỏa sáng

Bóng đá trẻ Việt Nam đang chứng kiến sự vươn lên của nhiều thủ thành trẻ. Trong đó, nổi bật có hai người gác đền cùng khoác áo U.23 Việt Nam mang tên Trần Trung Kiên (HAGL) và Cao Văn Bình (SLNA). Cả hai đều chơi cực hay ở vòng này, giúp đội bóng chủ quản giành những điểm số đầu tiên đầy quan trọng.

Thủ môn trẻ Trung Kiên giúp HAGL sạch lưới rời sân Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Hàng Đẫy, HAGL so tài đương kim á quân Hà Nội với nhiệm vụ tưởng như bất khả thi: giành điểm mang về để thoát khỏi đáy bảng. Ở trận ra quân, HAGL lộ rõ sự non nớt khi thua 0-3 trước Becamex TP.HCM trên sân nhà. Còn ở màn đọ tài CLB Hà Nội, đội bóng phố núi chỉ có thể chơi phản công trong nửa đầu hiệp 1, trước khi thu mình phòng ngự để giật lấy trận hòa.

Bên cạnh lối chơi phòng ngự kiên cường, HAGL đã trắng lưới ra về (hòa 0-0) nhờ màn tỏa sáng của thủ môn Trung Kiên. Người gác đền có chiều cao 1,9 m đã ngăn ít nhất 4 cơ hội ghi bàn mười mươi của CLB Hà Nội. Trong đó nổi bật có pha bay người đẩy cú cứa lòng của ngoại binh Luiz Fernando, ngăn pha đánh đầu chỉ ở cự ly 7 m của Xuân Tú trong hiệp 1.

Đến hiệp 2, tiếp tục là "bức tường" Trung Kiên với pha lao ra bắt bài đúng lúc đã hóa giải pha đối mặt của Xuân Tú. Hay cuối trận, là một cú khẽ chạm tay của Trung Kiên đã tạo điều kiện cho trung vệ Jairo Rodrigues phá bóng trên vạch vôi sau quả đánh đầu được thực hiện bởi Hai Long.

HLV Lê Quang Trãi khen ngợi: "HAGL ra sân với dàn cầu thủ trẻ, Trung Kiên là một trong số đó. Hôm nay cậu ấy chơi tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc. Đây là trận đấu đỉnh cao nhất của cậu ấy".

Màn thể hiện xuất thần của Trung Kiên ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Vinh, thủ môn Văn Bình cũng có ngày thi đấu đáng nhớ với những pha ra vào hợp lý, dù phải đối mặt với những chân sút "khủng" như Marlos Brenner hay Kyle Hudlin. Nổi bật có tình huống bay người thần tốc cứu thua trước pha đánh đẩu cận thành của Hudlin ở phút 55 của Văn Bình xứng đáng lọt tốp những pha giải nguy hay nhất vòng 2.

Nhờ màn tỏa sáng của "người nhện" sinh năm 2005, SLNA đã ngược dòng đánh bại đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-1. Không quá khi nói, sân Vinh có duyên với những thủ môn giỏi, khi từ thời Nguyên Mạnh đến Văn Việt, Văn Bình, SLNA chưa bao giờ thiếu người gác đền hay.

"Cao Văn Bình là thủ môn rất tiềm năng. Ngoài khả năng, cậu ấy còn có chiều cao tốt (1,83 m). Nếu được thi đấu, cọ sát nhiều thì Văn Bình sẽ là thủ môn tốt", HLV Phan Như Thuật của SLNA khen học trò.

Thời của các thủ môn trẻ

Khi những thủ môn đàn anh như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu sắp bước vào giai đoạn xế chiều, lứa hậu bối như Trung Kiên, Văn Bình, Văn Việt đều đang trưởng thành để bước vào giai đoạn cạnh tranh vị trí.

Câu nói "không có áp lực, không có kim cương" đặc biệt đúng với thủ môn. Ở vị trí đòi hỏi bản lĩnh và độ lì lợm cao độ, bên cạnh phẩm chất chuyên môn, thủ môn cần phải đặt trong "lò luyện" áp lực để thực sự vươn tầm.

Việc Trung Kiên (HAGL) và Văn Bình (SLNA) đều chỉ chơi cho những đội bóng cạnh tranh trụ hạng đôi khi lại là... điều hay. Thi đấu ở những tập thể tầm trung, đồng nghĩa thủ môn có cơ hội tỏa sáng nhiều để trở nên nổi bật hơn. Có lẽ còn hơi sớm để đánh giá, tuy nhiên, các thủ môn trẻ sẽ là điểm tựa vững vàng để HAGL và SLNA chiến đấu sinh tồn ở V-League mùa này.

Khi vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33 đã đến gần, phong độ ổn định của các thủ môn là điều kiện cần để HLV Kim Sang-sik yên tâm xây dựng bộ khung lực lượng. Hậu phương phải vững vàng, tiền tuyến mới có thể thăng hoa.