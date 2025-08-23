Thủ môn cao 1,9 m chơi quá hay, HAGL hòa nghẹt thở Hà Nội để thoát đáy bảng

Thủ môn Trung Kiên 2 lần cứu nguy cho HAGL

Thất bại 0-3 ở vòng mở màn không chỉ khiến HAGL chìm xuống đáy bảng, mà thầy trò HLV Lê Quang Trãi còn đối mặt hoài nghi. Với lực lượng trẻ non yếu, cộng với lịch thi đấu rất khó khăn (phải gặp CLB Hà Nội, CLB CAHN và CLB Công an TP.HCM ở những vòng tiếp theo), đội bóng phố núi có nguy cơ chôn chân ở vị trí cuối cùng.

Khác với HAGL, CLB Hà Nội dù cũng thua vòng mở màn, nhưng vẫn có thực lực vượt trội nhờ giữ được bộ khung con người kết hợp ngoại binh ổn định. Đội bóng của HLV Makoto Teguramori từng thua 0-1 trước HAGL ở sân Hàng Đẫy mùa trước bởi nhập cuộc bất cẩn. Bởi vậy, đội bóng thủ đô đã không để sai lầm lặp lại, khi tràn lên tấn công ào ạt trước HAGL ở cuộc so tài tối 23.8 trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội (áo trắng) dồn ép HAGL ẢNH: MINH TÚ

Trong khi CLB Hà Nội tấn công tổng lực, HAGL lùi về phòng ngự số đông với phong cách quen thuộc dưới thời HLV Lê Quang Trãi. Với 5 mũi tấn công như Daniel Passira, Luiz Fernando, Tuấn Hải, Văn Quyết, Xuân Tú, chủ nhà kiểm soát thế trận và ép sân HAGL. Tuy nhiên cũng giống trận thua 1-2 trước CLB Công an TP.HCM trong ngày ra quân, vấn đề của CLB Hà Nội nằm ở tốc độ phối hợp.

Văn Quyết cùng đồng đội dễ dàng đưa bóng vượt qua tuyến giữa HAGL, nhưng các pha đập nhả trong vòng cấm đối thủ của Hà Nội đều thiếu chính xác.

HAGL đã phòng ngự kiên cường trong hiệp 1, khi các hậu vệ đá lăn xả, bọc lót tốt. Khi tuyến thủ bị vượt qua, vẫn còn bức tường thành mang tên Trần Trung Kiên trong khung gỗ.

Trung Kiên cứu thua xuất thần ẢNH: MINH TÚ

Thủ môn cao 1,9 m của HAGL có pha đổ người cứu thua trước cú đá chéo góc của Tuấn Hải ở phút 19, rồi lại bay người đẩy pha đánh đầu chỉ ở cự ly khoảng 7 m ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Đây cũng là hiệp đấu cho thấy sự dẻo dai và lì lợm của HAGL, khi trụ vững trước áp lực của Hà Nội.

Toan tính

Thế thượng phong trong hiệp 2 tiếp tục thuộc về CLB Hà Nội. Trong bối cảnh đã bị ép sân còn mất người bất đắc dĩ (Phước Bảo và Rodrigo rời sân vì chấn thương), HAGL chỉ còn giải pháp phòng ngự tập trung để bảo toàn mành lưới.

Phút 50, Văn Quyết thoát xuống cực nhanh ở cánh trái, nhưng ở pha đối mặt Trung Kiên, thủ quân đội Hà Nội lại không thể dứt điểm thành bàn với cú đặt lòng chưa đủ độ hiểm.

Trong hiệp 2, HAGL có một số pha phản công đáng chú ý. "Cánh chim lạ" Duy Tâm (sinh năm 2002) trở thành điểm nhấn, với những pha chạy chỗ, chạm bóng khôn ngoan, mở đường cho Conceicao, Marciel và Ryan Hà băng lên. Song, cũng giống CLB Hà Nội, HAGL phối hợp tương đối chậm, để đối thủ kịp lùi về bắt bài.

HAGL (áo xanh) đã nỗ lực để giành lấy 1 điểm ẢNH: MINH TÚ

Pha tấn công nguy hiểm nhất của HAGL diễn ra ở phút 83, khi Du Học cầm bóng xộc thẳng vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã bắt gọn.

Trước đó 4 phút, CLB Hà Nội cũng phối hợp tốt khi Văn Xuân chuyền bóng để Văn Quyết băng xuống nách trái hàng thủ HAGL. Thủ quân sinh năm 1991 tung cú sút chân trái, song bóng chưa đủ hiểm để khuất phục thủ môn Trung Kiên.

Kịch tính diễn ra ở phút 90+1, khi Hai Long chạy chỗ vượt mặt hậu vệ HAGL rồi đánh đầu vào góc khó. Thủ môn Trung Kiên đã bị đánh bại, nhưng trung vệ Jairo Rodrigues kịp xuất hiện trên vạch vôi để phá bóng giải nguy ngoạn mục.

Phút 90+7, trung vệ Thành Chung đón lõng đường chọc khe của Hai Long rồi đệm lòng tung lưới Trung Kiên. Nhưng, sau 10 phút VAR xem lại tình huống, quyết định đưa ra là hủy bàn thắng vì lỗi việt vị của Thành Chung.

Hòa 0-0 trên sân CLB Hà Nội, HAGL có 1 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên vị trí áp chót. CLB Hà Nội vẫn đứng thứ 11 cũng với 1 điểm sau 2 trận đã đấu, nhưng xếp trên HAGL do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.