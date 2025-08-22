HLV Popov tiếc nuối vì học trò phung phí cơ hội, HLV Lê Huỳnh Đức ‘thua do thể lực'

HLV Lê Huỳnh Đức: Thể lực là nguyên nhân thất bại

CLB Công an TP.HCM đã nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2025 - 2026 khi thua đậm 0-3 trước Thể Công Viettel, trong trận đấu sớm vòng 2 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 22.8. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã thua "tâm phục khẩu phục" trong trận đấu bị dồn ép toàn tập.

"Trận hôm nay, các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đã thi đấu tốt, đặc biệt về mặt thể lực so với trận ra quân. Ở trận mở màn, nhiều cầu thủ bị hụt hơi, nhưng lần này chúng tôi đã chuẩn bị kỹ hơn. Toàn đội chỉ mới di chuyển đến đây 2, 3 ngày trước trận. Thậm chí, một ngoại binh mới gia nhập cách đây 2 ngày nên chưa thể thi đấu ngay.

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) bất lực trước đồng nghiệp Velizar Popov ẢNH: MINH TÚ

Về tinh thần, tôi ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, khi thể lực suy giảm, đối thủ dễ dàng làm chủ thế trận và chúng tôi phải chấp nhận thất bại. Vấn đề lớn nhất lúc này vẫn là thể lực", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ nguyên nhân CLB Công an TP.HCM thua đậm Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Ở cuộc so tài vừa khép lại, CLB Công an TP.HCM đã chọn phương án phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thủng lưới giữa hiệp 1. Sang hiệp 2, đội khách nỗ lực giành lại thế trận, nhưng không thể lật ngược thế cờ. Các trung vệ như Matheus Felipe, Khổng Minh Gia Bảo chịu sức ép lớn, để rồi thua thêm 2 bàn vào cuối trận.

"CLB Công an TP.HCM còn lệch ở khả năng phối hợp phòng ngự. Hàng công cũng thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Trận này, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của chúng tôi, vì vậy tiền đạo không có nhiều cơ hội thể hiện. Các trung vệ đã làm hết sức mình dưới áp lực lớn.

Tình huống phạt đền cũng không phải yếu tố quyết định, bởi khi thể lực không đảm bảo, việc thua trận là khó tránh khỏi", ông Lê Huỳnh Đức khẳng định.

HLV Popov chưa muốn khen tiền vệ Việt kiều

Bên phía đối diện, HLV Velizar Popov hài lòng khi CLB Thể Công Viettel thắng giòn giã 3 bàn không gỡ để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Đặc biệt, tiền vệ Việt kiều Damian Vũ Thanh An đã có bàn đầu tiên ở V-League, chỉ vài phút sau khi được tung vào sân. Thanh An đã vượt qua cả thủ môn Patrik Lê Giang rồi đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thể Công Viettel. Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự sụp đổ của đội khách, dẫn đến thua thêm 1 bàn vào những phút cuối trận.

Thể Công Viettel thắng giòn giã ẢNH: MINH TÚ

"Damian Vũ Thanh An làm tốt việc của mình khi được vào sân. Tôi không muốn nói điều này (khen ngợi hay đánh giá Damian - PV) công khai vì đó là việc cá nhân. Điều quan trọng là cả đội chơi hay và ghi bàn", HLV Velizar Popov đánh giá.

"Tất nhiên chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn ở những pha dứt điểm, nhưng nhìn chung các cầu thủ tuân thủ chiến thuật, kiểm soát bóng, nhịp độ và tấn công tốt. Chúng tôi có vài sự thay đổi chiến thuật, cần 5, 10 phút để thích nghi. Sau đó, mọi thứ trở nên mượt mà hơn. Thể Công Viettel bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có 3 điểm. 3-0, 5-0 hay 1-0 đều là 3 điểm".

Thể Công Viettel tạm leo lên ngôi đầu V-League với 4 điểm sau 2 trận, hiệu số +3. Trận tới, đội bóng của HLV Popov tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp Becamex TP.HCM, đội đã thắng HAGL 3 bàn không gỡ ở vòng 1.