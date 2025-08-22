Việt kiều tỏa sáng, trung vệ triệu USD mắc sai lầm: CLB Công an TP.HCM thua đậm Thể Công Viettel

CLB Công an TP.HCM nhập cuộc chậm

Chiến thắng 2-1 trước á quân Hà Nội trong ngày ra quân giúp CLB Công an TP.HCM có khởi đầu như mơ ở V-League. Song cần nhìn nhận, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn nhiều khiếm khuyết trong lối chơi. Chuyến làm khách trên sân Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League tối 22.8 mới thực sự là bài toán khó cho đại diện miền Nam.

Bởi Thể Công Viettel hội tụ không ít điểm mạnh để lấy trọn 3 điểm: ưu thế sân nhà, HLV giỏi, cùng dàn cầu thủ đồng đều giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

CLB Công an TP.HCM (áo vàng) nhập cuộc không tốt ẢNH: MINH TÚ

Thực tế trên sân đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho CLB Công an TP.HCM, khi Thể Công Viettel làm chủ thế trận, tấn công ào ạt ở hai biên nhờ hàng tiền vệ mạnh vượt trội. Tuyến giữa đội khách liên tục lọt người, tạo điều kiện cho ngoại binh Thể Công Viettel như Wesley Nata, Pedro Henrique và Lucao "giáp mặt" trung vệ.

Một trong những tình huống đấu tay đôi của tiền đạo Lucao với trung vệ Matheus Felipe đã mang về cho Thể Công Viettel quả phạt đền. Phút 19, Trương Tiến Anh tạt bóng một chạm chuẩn xác ở cánh phải. Lucao ập vào tranh chấp, khiến Matheus lúng túng để bóng chạm tay.

Highlight Thể Công Viettel 3-0 CLB Công an TP.HCM: Đội bóng quân đội lên đầu BXH

Sau khi xem lại pha quay chậm theo tham vấn của VAR, trọng tài xác định trung vệ được định giá 1 triệu euro (khoảng 30 tỉ đồng) đã chạm tay vào bóng trong tư thế không tự nhiên.

Trên chấm luân lưu, Pedro sút phạt đền chuẩn xác với cú đặt lòng vào góc trái, đưa Thể Công Viettel vượt lên. Thủ môn Patrik Lê Giang đã đoán đúng hướng nhưng không thể ngăn cản.

Dù để thủng lưới, nhưng trong suốt hiệp 1, CLB Công an TP.HCM không thể giành lại thế trận. Các pha lên bóng ở biên rồi tạt vào của học trò Lê Huỳnh Đức không xuyên phá được tuyến thủ chắc chắn của Thể Công Viettel.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM phòng ngự lỏng, để đối thủ sút tới 11 lần. Nếu Pedro hay Lucao nắn nót hơn, đội khách đã thua không dưới 3 bàn trong hiệp 1.

Pedro Henrique (phải) đá phạt đền chuẩn mực ẢNH: MINH TÚ

Vỡ trận trong 10 phút cuối

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục ép sân. Học trò HLV Velizar Popov hiểu rằng cách biệt 1 bàn là chưa đủ an toàn để lùi về. Nhờ hàng công mạnh, đội chủ nhà lại chiếm thế chủ động để tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn.

Ngay đầu hiệp 2, Tiến Anh sút xa uy lực khiến thủ môn Patrik Lê Giang phải đổ người cứu thua. Tuy nhiên ở tình huống băng vào, Lucao đã không kịp đá bồi trước pha cản phá lăn xả của trung vệ CLB Công an TP.HCM.

Lucao có trận đấu không như ý, khi nhiều lần bỏ lỡ cơ hội và phối hợp thiếu liền mạch với hàng tiền đạo Thể Công Viettel. Chân sút người Brazil có 3 lần áp sát cầu môn CLB Công an TP.HCM chỉ trong nửa đầu hiệp 2, dù vậy, Lucao đều không dứt điểm thành công. Phút 75, tiền vệ Phạm Đức Huy mắc sai lầm với pha đỡ bóng lóng ngóng, tạo điều kiện cho Lucao băng xuống. Tiền đạo Thể Công Viettel đã rê qua cả Patrik Lê Giang, nhưng lại sút dội cột.

Tương tự, Pedro Henrique của Thể Công Viettel cũng có cơ hội, nhưng chủ yếu từ sút xa và không gây khó cho thủ môn Patrik Lê Giang.

Damian Vũ Thanh An tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Trong 20 phút cuối, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung Đặng Văn Lắm, Bùi Ngọc Long vào sân để tăng sức tấn công cho CLB Công an TP.HCM. Song, đội khách vẫn không thể kiểm soát thế trận để tạo cơ hội.

Phút 82, Damian Vũ Thanh An đặt dấu chấm hết cho đội khách, khi thoát xuống khôn ngoan rồi tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Patrik Lê Giang và Hồng Phúc để đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Việt kiều gốc Ba Lan ở V-League.

Chiến thắng 3-0 được ấn định cho Thể Công Viettel ở phút 81, khi Lucao sút tung nóc lưới CLB Công an TP.HCM ở góc rất hẹp. Cuối cùng, chân sút gốc Brazil đã có thể ghi bàn sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Đánh bại CLB Công an TP.HCM với cách biệt 3 bàn, Thể Công Viettel tạm chiếm ngôi đầu V-League.