Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội Nam Định lại gây sốc, chiêu mộ hậu vệ Hà Lan từng khoác áo Ajax Amsterdam

Hồng Nam
Hồng Nam
21/08/2025 20:19 GMT+7

Nam Định chính thức chào đón một bản hợp đồng đáng chú ý ở mùa giải mới – Mitchell Clement Dijks, hậu vệ thép đến từ Hà Lan, người hứa hẹn sẽ trở thành 'lá chắn thép' cho hàng thủ đội bóng thành Nam!

CLB Nam Định vào tối 21.8 đã cho biết: "Chúng tôi giới thiệu tân binh tiếp theo cho mùa giải mới: hậu vệ người Hà Lan Mitchell Clement Dijks. 

Tân binh điển trai của CLB Nam Định

Tân binh điển trai của CLB Nam Định

Ảnh: CLB

Sinh năm 1993, Mitchell Dijks sở hữu chiều cao ấn tượng 1,94 m, là mẫu hậu vệ hiện đại, mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh thi đấu sở trường ở vị trí hậu vệ trái, đồng thời có thể đảm nhiệm vai trò trung vệ khi cần thiết, mang lại sự linh hoạt và chắc chắn cho hàng phòng ngự".

Tân binh Nam Định cũng từng thi đấu cho các đội trẻ Hà Lan

Cũng theo CLB Nam Định:  "Mitchell Dijks trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Ajax Amsterdam – cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Năm 2012, anh được đôn lên đội một Ajax và từng thi đấu tại các đấu trường hàng đầu châu Âu. Sự nghiệp của anh còn ghi dấu tại Norwich City (Anh) và Bologna (Ý), nơi anh đối mặt với những chân sút đẳng cấp và tích lũy kinh nghiệm trận mạc quý giá. 

Không chỉ nổi bật ở cấp CLB, Dijks từng nhiều lần khoác áo các đội trẻ của Hà Lan từ U.16 đến U.21, cho thấy tiềm năng và sự công nhận về chuyên môn ngay từ khi còn trẻ. 

Sự góp mặt của Mitchell Dijks tại Thép Xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ bổ sung một “chốt chặn thép” nơi hàng thủ, giúp đội bóng tăng thêm sức mạnh, bản lĩnh và chiều sâu trong lối chơi ở mùa giải sắp tới".

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Dijks bày tỏ: “Tôi rất vui khi gia nhập Thép Xanh Nam Định. Đây là một trải nghiệm thú vị và tôi rất mong chờ được ra sân, cống hiến cho đội bóng cũng như người hâm mộ".

