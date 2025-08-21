HLV Kim Sang-sik quay lại Hà Nội hôm nay, U.23 Việt Nam hội quân ngày 29.8

Sau khi cùng đội U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik về Hàn Quốc nghỉ phép và thăm gia đình. Chiều nay (21.8), ông đã có mặt ở Hà Nội, tiếp tục công việc cùng bóng đá Việt Nam. Dự kiến, ông sẽ dự khán hai trận đấu của vòng 2 V-League và sẽ cùng U.23 Việt Nam hội quân vào ngày 29.8, để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á vào tháng 9.

V-League mở đầu đầy hứa hẹn, thầy Kim Sang-sik phấn khởi

V-League mùa này có rất nhiều đội mạnh, nhóm ứng cử viên vô địch có CLB Công an Hà Nội (CAHN), Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Nam Định, Ninh Bình. Đây đều là những đội được đầu tư lớn, có lực lượng hùng hậu, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và U.23 quốc gia. Còn nhóm những ẩn số có CLB Công an (CA) TP.HCM, Thanh Hóa, CLB Becamex TP.HCM. Các đội này cũng không thiếu ngôi sao, chỉ là lực lượng của họ không dày như nhóm các ứng cử viên hàng đầu.

V-League 2025-2026 khởi đầu kịch tính Ảnh: CLB CA TP.HCM

Ngay ở vòng đấu khai mạc V-League 2025-2026, hai ứng cử viên vô địch nặng ký gồm CLB CAHN và Thể Công Viettel đã đối đầu với nhau và bất phân thắng bại. Trong khi đó, ứng cử viên khác là Hà Nội FC hứng chịu bất ngờ đầu tiên của mùa giải trước ẩn số CLB CA TP.HCM. Đây đều là những trận đấu rất hấp dẫn, với nhiều pha lập công đẹp mắt, hứa hẹn mở ra một giải đấu cạnh tranh căng thẳng giữa các đội bóng có thực lực mạnh, có khát vọng lớn.

Thông thường, ở các nền bóng đá trên khắp thế giới, giải quốc nội càng hấp dẫn, có tính cạnh tranh càng cao, chất lượng của các tuyển thủ quốc gia, chất lượng của các đội tuyển quốc gia càng có cơ hội được nâng cao. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ khi chất lượng của giải quốc nội tăng cao, các trận đấu hấp dẫn, các cầu thủ trải qua những trận đấu này sẽ được rèn luyện tốt hơn trong môi trường giàu tính cạnh tranh, bản lĩnh của từng cầu thủ cũng tăng lên.

Người hâm mộ đang kỳ vọng điều đó sẽ đến với các tuyển thủ quốc gia và U.23 quốc gia, thông qua V-League 2025-2026.

Tiền đề để các đội tuyển Việt Nam phát triển tốt hơn

Trong năm 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam còn 2 nhiệm vụ rất quan trọng gồm vòng loại U.23 châu Á 2026 (từ ngày 3 – 9.9) và SEA Games 33 (vào tháng 12). Trước khi tham dự những giải đấu nói trên, những Đình Bắc, Lý Đức (CLB CAHN), Văn Trường, Văn Hà (Hà Nội FC), Khuất Văn Khang, Công Phương (Thể Công Viettel)… sẽ trưởng thành hơn nữa, nhờ được tham gia các trận đấu tại V-League.

Bất ngờ sớm xuất hiện ngay vòng đầu tiên Ảnh: Minh Trần

Chưa kể, cũng thông qua V-League, đội tuyển U.23 Việt Nam có thể phát hiện thêm những cầu thủ Việt Nam giàu tiềm năng trong lứa tuổi, như nhóm các tiền vệ Trần Thành Trung (20 tuổi, Ninh Bình), Brandon Ly (20 tuổi, CLB CAHN), Nguyễn Vadim (20 tuổi, SHB Đà Nẵng)… bổ sung cho lực lượng dự SEA Games 33.

Tương tự như thế là trường hợp của đội tuyển quốc gia. Trong năm 2025, đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, gặp Nepal vào các ngày 9 và 14.10, gặp Lào ngày 18.11. Những trận đấu này sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình, bao gồm việc thử nghiệm những cầu thủ Việt kiều hiện được nhắc đến khá nhiều, như Adou Minh (CLB CAHN), Kevin Phạm Ba (Nam Định), thủ môn Patrik Lê Giang (CLB CA TP.HCM)…

Nếu những cầu thủ này kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch trước các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, họ có thể có cơ hội khoác áo đội tuyển. Và V-League 2025-2026 sẽ là nơi thẩm định chất lượng, cũng như giúp họ có cơ hội cất cánh, vươn đến những cột mốc mới trong sự nghiệp của họ, cống hiến có ích cho đội tuyển Việt Nam!