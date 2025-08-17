Tiến Linh lập công giúp CLB CA TP.HCM mở màn thắng lợi, đội Nam Định suýt thua

Trong điều kiện thời tiết và sân bãi hoàn hảo, sân Thống Nhất hân hoan đón chào các vị khách quý: Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo VFF, VPF, nhà tài trợ… chứng kiến CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) chính thức trở lại trong trận khai mạc V-League 2025 - 2026 với CLB Hà Nội.

Tiến Linh ghi bàn đầu tiên giúp CLB CA TP.HCM đánh bại CLB Hà Nội ở vòng 1 V-League 2025-2026 Ảnh: Nguyên Khang

Từ nhiều ngày trước đó, công tác chuẩn bị cho màn tái xuất của CLB CA TP.HCM đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phòng thay đồ, hệ thống các phòng chức năng, khu VIP của sân Thống Nhất đã được sửa sang lại chỉn chu, khang trang. Đúng 18 giờ 30, lễ khai màn diễn ra cực kỳ ấn tượng với dàn nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc MTV, Phan Mạnh Quỳnh... hâm nóng bầu không khí bằng những ca khúc sôi động. Màu áo đỏ và lá cờ truyền thống CLB CA TP.HCM tung bay, nổi bật trong màn trình diễn đèn LED hiện đại, với các hiệu ứng âm thanh, chiếu sáng đặc sắc cùng đông đảo nghệ sĩ phối hợp. Hơn 10.000 khán giả ngồi chật cứng trên các khán đài đã được thưởng thức bầu không khí lễ hội ấn tượng nhất trên sân Thống Nhất trong lịch sử V-League, khiến người ta liên tưởng đến chương trình mở màn các sự kiện bóng đá lớn quốc tế.

Trận đấu hấp dẫn

Đội của Tiến Linh chơi hay

Bước vào trận đấu, người hâm mộ TP.HCM đã không phải đợi lâu. Ngay phút thứ 3, đội trưởng Tiến Linh lập công bằng pha đánh đầu mẫu mực, sau đường tạt từ biên phải của Quang Hùng. Một khởi đầu quá ấn tượng nếu biết HLV Lê Huỳnh Đức và ban lãnh đạo CLB đã phải gấp rút xây mới gần như toàn bộ đội hình trong mùa hè vừa qua. Trong sơ đồ 3-5-2, thủ môn Patrik Lê Giang và các cầu thủ Gia Bảo, Hoàng Phúc, Huy Toàn… đã phối hợp khá ổn với các đồng đội mới như Tiến Linh, Đức Phú, Matheus Felipe... Bình tĩnh chống đỡ những pha tấn công của CLB Hà Nội, CLB CA TP.HCM một lần nữa khiến sân Thống Nhất vỡ òa với pha phản công sắc lẹm ở phút 27. Huy Toàn bật nhả với tân binh Mbo Noel trước khi tự tin xộc thẳng vào khu vực cấm địa sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho CLB CA TP.HCM.

Sau bàn thua, CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ và tạo ra áp lực khủng khiếp về 1/3 sân đội chủ nhà, với hàng loạt pha đan bóng và phối hợp tấn công rất nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng với thời gian lắp ráp ngắn, các cầu thủ CLB CA TP.HCM vẫn còn chút ngập ngừng trong những đường đan bóng. Bàn thua ở phút 84 (Văn Tùng ghi cho CLB Hà Nội) xuất phát từ sự phối hợp phòng ngự chưa ăn ý như thế. Nhưng làm bóng đá đòi hỏi cả quá trình.

Cách cầu thủ không ngần ngại nhắc nhở, động viên nhau trên sân, cố gắng chạy thêm một chút vì đồng đội đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả. Người hâm mộ đã và đang nhận thấy nỗ lực của cả tập thể từ ban lãnh đạo, BHL và các cầu thủ để thương hiệu CLB CA TP.HCM hồi sinh. Chiến thắng chung cuộc 2-1 nghẹt thở nhưng đáng giá, vì từ rất lâu năm rồi CLB Hà Nội luôn bất bại, phần lớn là thắng, trên sân Thống Nhất. Phía trước sẽ còn chặng đường dài, nhưng tin rằng người hâm mộ sẽ ủng hộ đội bóng, giúp sân Thống Nhất tiếp tục sôi động với nhiều thắng lợi hơn ở các đấu trường trong và ngoài nước.

Ở trận đấu cùng ngày, nhà đương kim vô địch Nam Định đã lội ngược dòng thắng nghẹt thở CLB Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường nhờ 2 bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh (phút 67) và cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba (phút 88). Hôm nay, vòng 1 sẽ khép lại với 3 cặp đấu HAGL - Becamex TP.HCM (17 giờ), CLB Hà Tĩnh - Ninh Bình FC và CLB Thanh Hóa - CLB Đà Nẵng (18 giờ).