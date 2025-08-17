Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
V-League 2025 - 2026

Tiến Linh lập công giúp CLB CA TP.HCM mở màn thắng lợi, đội Nam Định suýt thua

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/08/2025 06:56 GMT+7

Chiều 16.8, sân Thống Nhất tưng bừng đón chào CLB Công an TP.HCM đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội, tại vòng 1 V-League 2025 - 2026. Tiến Linh chơi rất hay.

Trong điều kiện thời tiết và sân bãi hoàn hảo, sân Thống Nhất hân hoan đón chào các vị khách quý: Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo VFF, VPF, nhà tài trợ… chứng kiến CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) chính thức trở lại trong trận khai mạc V-League 2025 - 2026 với CLB Hà Nội.

Tiến Linh lập công giúp CLB CA TP.HCM mở màn thắng lợi, đội Nam Định suýt thua- Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn đầu tiên giúp CLB CA TP.HCM đánh bại CLB Hà Nội ở vòng 1 V-League 2025-2026

Ảnh: Nguyên Khang

Từ nhiều ngày trước đó, công tác chuẩn bị cho màn tái xuất của CLB CA TP.HCM đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phòng thay đồ, hệ thống các phòng chức năng, khu VIP của sân Thống Nhất đã được sửa sang lại chỉn chu, khang trang. Đúng 18 giờ 30, lễ khai màn diễn ra cực kỳ ấn tượng với dàn nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc MTV, Phan Mạnh Quỳnh... hâm nóng bầu không khí bằng những ca khúc sôi động. Màu áo đỏ và lá cờ truyền thống CLB CA TP.HCM tung bay, nổi bật trong màn trình diễn đèn LED hiện đại, với các hiệu ứng âm thanh, chiếu sáng đặc sắc cùng đông đảo nghệ sĩ phối hợp. Hơn 10.000 khán giả ngồi chật cứng trên các khán đài đã được thưởng thức bầu không khí lễ hội ấn tượng nhất trên sân Thống Nhất trong lịch sử V-League, khiến người ta liên tưởng đến chương trình mở màn các sự kiện bóng đá lớn quốc tế.

Tiến Linh lập công giúp CLB CA TP.HCM mở màn thắng lợi, đội Nam Định suýt thua- Ảnh 2.

Trận đấu hấp dẫn

Đội của Tiến Linh chơi hay

Bước vào trận đấu, người hâm mộ TP.HCM đã không phải đợi lâu. Ngay phút thứ 3, đội trưởng Tiến Linh lập công bằng pha đánh đầu mẫu mực, sau đường tạt từ biên phải của Quang Hùng. Một khởi đầu quá ấn tượng nếu biết HLV Lê Huỳnh Đức và ban lãnh đạo CLB đã phải gấp rút xây mới gần như toàn bộ đội hình trong mùa hè vừa qua. Trong sơ đồ 3-5-2, thủ môn Patrik Lê Giang và các cầu thủ Gia Bảo, Hoàng Phúc, Huy Toàn… đã phối hợp khá ổn với các đồng đội mới như Tiến Linh, Đức Phú, Matheus Felipe... Bình tĩnh chống đỡ những pha tấn công của CLB Hà Nội, CLB CA TP.HCM một lần nữa khiến sân Thống Nhất vỡ òa với pha phản công sắc lẹm ở phút 27. Huy Toàn bật nhả với tân binh Mbo Noel trước khi tự tin xộc thẳng vào khu vực cấm địa sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho CLB CA TP.HCM.

Sau bàn thua, CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ và tạo ra áp lực khủng khiếp về 1/3 sân đội chủ nhà, với hàng loạt pha đan bóng và phối hợp tấn công rất nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng với thời gian lắp ráp ngắn, các cầu thủ CLB CA TP.HCM vẫn còn chút ngập ngừng trong những đường đan bóng. Bàn thua ở phút 84 (Văn Tùng ghi cho CLB Hà Nội) xuất phát từ sự phối hợp phòng ngự chưa ăn ý như thế. Nhưng làm bóng đá đòi hỏi cả quá trình.

Cách cầu thủ không ngần ngại nhắc nhở, động viên nhau trên sân, cố gắng chạy thêm một chút vì đồng đội đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả. Người hâm mộ đã và đang nhận thấy nỗ lực của cả tập thể từ ban lãnh đạo, BHL và các cầu thủ để thương hiệu CLB CA TP.HCM hồi sinh. Chiến thắng chung cuộc 2-1 nghẹt thở nhưng đáng giá, vì từ rất lâu năm rồi CLB Hà Nội luôn bất bại, phần lớn là thắng, trên sân Thống Nhất. Phía trước sẽ còn chặng đường dài, nhưng tin rằng người hâm mộ sẽ ủng hộ đội bóng, giúp sân Thống Nhất tiếp tục sôi động với nhiều thắng lợi hơn ở các đấu trường trong và ngoài nước.

Ở trận đấu cùng ngày, nhà đương kim vô địch Nam Định đã lội ngược dòng thắng nghẹt thở CLB Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường nhờ 2 bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh (phút 67) và cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba (phút 88). Hôm nay, vòng 1 sẽ khép lại với 3 cặp đấu HAGL - Becamex TP.HCM (17 giờ), CLB Hà Tĩnh - Ninh Bình FC và CLB Thanh Hóa - CLB Đà Nẵng (18 giờ).

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

Tối 16.8, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước đội Hà Nội ở vòng 1 V-League 2025-2026 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh và Huy Toàn.

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?

HLV đội Hà Nội khen ngợi CLB Công an TP.HCM phòng ngự phản công hay

Khám phá thêm chủ đề

V-League 2025-2026 CLB Công An TP.HCM CLB Hà Nội Tiến Linh CLB Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận