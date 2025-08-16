Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng

"Ngày hội" ở sân Thống Nhất

Trên sân Thống Nhất, người hâm mộ được thưởng thức trận cầu tâm điểm ở vòng 1 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an TP.HCM và Hà Nội mà còn chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng. Rất đông lãnh đạo của thành phố, ngành công an... đã có mặt trên khán đài để trực tiếp theo dõi sự kiện này.

Lễ khai mạc có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ẢNH: KHẢ HÒA

Dàn môtô diễu hành quanh sân cũng là một nét ấn tượng trong lễ khai mạc

Khán giả lấp kín sân Thống Nhất (ngoại trừ khu vực khán đài B đang sửa chữa) ẢNH: KHẢ HÒA

Trận đấu đã được đón các vị khách quý ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến Linh nhận lời khen

Dù mới chỉ cùng nhau tập luyện 20 ngày, các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đã chơi một trận quả cảm để giành chiến thắng. Trong đó, Tiến Linh ghi dấu ấn đậm nét. Anh được đeo băng đội trưởng, ghi bàn mở tỷ số và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cậu học trò đã chơi ấn tượng và sẽ còn hay hơn nữa nếu nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các vệ tinh xung quanh.

Tiến Linh chứng tỏ giá trị chuyên môn với cú đánh đầu mở tỷ số ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Anh thường xuyên lùi sâu nhận bóng, kết nối các đồng đội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh cũng xử lý trong phạm vi hẹp khá tốt trong trận đấu này, nhiều lần bị đối phương phạm lỗi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chân sút sinh năm 1997 cũng tích cực lui về hỗ trợ phòng ngự ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với tấm băng đội trưởng, Linh cũng có mặt sau các pha va chạm, ngăn những "cái đầu nóng" lao vào nhau ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, toàn đội CLB Công an TP.HCM cũng chơi lăn xả, kiên cường để bảo vệ thành công 3 điểm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người ghi bàn thắng còn lại cho CLB Công an TP.HCM là Huy Toàn. Anh có cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Quan Văn Chuẩn ẢNH: KHẢ HÒA

Hai Long (áo tím) và các đồng đội ở CLB Hà Nội đã rất nỗ lực nhưng không thể tránh một thất bại ẢNH: KHẢ HÒA

Văn Quyết tỏ ra tiếc nuối sau khi một cơ hội bị bỏ lỡ ẢNH: KHẢ HÒA

Tuấn Hải cũng bất lực trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà ẢNH: NGỌC DƯƠNG