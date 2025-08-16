Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
16/08/2025 22:53 GMT+7

Tối 16.8, Tiến Linh không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi của CLB Công an TP.HCM, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 trước đội Hà Nội.

"Ngày hội" ở sân Thống Nhất

Trên sân Thống Nhất, người hâm mộ được thưởng thức trận cầu tâm điểm ở vòng 1 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an TP.HCM và Hà Nội mà còn chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng. Rất đông lãnh đạo của thành phố, ngành công an... đã có mặt trên khán đài để trực tiếp theo dõi sự kiện này.

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 1.

Lễ khai mạc có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 2.

Dàn môtô diễu hành quanh sân cũng là một nét ấn tượng trong lễ khai mạc

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 3.

Khán giả lấp kín sân Thống Nhất (ngoại trừ khu vực khán đài B đang sửa chữa)

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 4.

Trận đấu đã được đón các vị khách quý

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến Linh nhận lời khen

Dù mới chỉ cùng nhau tập luyện 20 ngày, các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đã chơi một trận quả cảm để giành chiến thắng. Trong đó, Tiến Linh ghi dấu ấn đậm nét. Anh được đeo băng đội trưởng, ghi bàn mở tỷ số và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cậu học trò đã chơi ấn tượng và sẽ còn hay hơn nữa nếu nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các vệ tinh xung quanh.

CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 5.

Tiến Linh chứng tỏ giá trị chuyên môn với cú đánh đầu mở tỷ số

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 6.

Anh thường xuyên lùi sâu nhận bóng, kết nối các đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 7.

Tiến Linh cũng xử lý trong phạm vi hẹp khá tốt trong trận đấu này, nhiều lần bị đối phương phạm lỗi

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 8.

Chân sút sinh năm 1997 cũng tích cực lui về hỗ trợ phòng ngự

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 9.

Với tấm băng đội trưởng, Linh cũng có mặt sau các pha va chạm, ngăn những "cái đầu nóng" lao vào nhau

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 10.

Ngoài ra, toàn đội CLB Công an TP.HCM cũng chơi lăn xả, kiên cường để bảo vệ thành công 3 điểm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 11.

Người ghi bàn thắng còn lại cho CLB Công an TP.HCM là Huy Toàn. Anh có cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Quan Văn Chuẩn

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 12.

Hai Long (áo tím) và các đồng đội ở CLB Hà Nội đã rất nỗ lực nhưng không thể tránh một thất bại

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 13.

Văn Quyết tỏ ra tiếc nuối sau khi một cơ hội bị bỏ lỡ

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 14.

Tuấn Hải cũng bất lực trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng- Ảnh 15.

HLV Makoto Teguramori cho biết ông chưa có nhiều thông tin về CLB Công an TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

Tối 16.8, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước đội Hà Nội ở vòng 1 V-League 2025-2026 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh và Huy Toàn.

Việt kiều Pháp tỏa sáng, ‘tòa tháp’ chơi cực hay: CLB Nam Định ngược dòng đánh bại Hải Phòng

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ chung kết, Úc hẹn 'đòi nợ' Myanmar

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM V-League Tiến Linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận