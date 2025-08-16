Dấu ấn Tiến Linh trong ngày biểu tượng CLB Công an TP.HCM trở lại tưng bừng

Tối 16.8, Tiến Linh không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi của CLB Công an TP.HCM, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 trước đội Hà Nội.
"Ngày hội" ở sân Thống Nhất
Trên sân Thống Nhất, người hâm mộ được thưởng thức trận cầu tâm điểm ở vòng 1 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an TP.HCM và Hà Nội mà còn chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng. Rất đông lãnh đạo của thành phố, ngành công an... đã có mặt trên khán đài để trực tiếp theo dõi sự kiện này.
Tiến Linh nhận lời khen
Dù mới chỉ cùng nhau tập luyện 20 ngày, các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đã chơi một trận quả cảm để giành chiến thắng. Trong đó, Tiến Linh ghi dấu ấn đậm nét. Anh được đeo băng đội trưởng, ghi bàn mở tỷ số và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cậu học trò đã chơi ấn tượng và sẽ còn hay hơn nữa nếu nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các vệ tinh xung quanh.
CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ
Bình luận (0)