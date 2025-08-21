Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khoảnh khắc đẹp của U.23 Việt Nam lọt tốp video thể thao nổi bật của TikTok

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/08/2025 16:09 GMT+7

Video 'Buổi tập của đội tuyển U.23 Việt Nam' của VFF lọt tốp những video thể thao ấn tượng nhất tháng trên TikTok - một kỷ niệm đẹp cho hành trình rất đáng nhớ tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025.

Những kỷ niệm đẹp của U.23 Việt Nam ở Indonesia

Video của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã vinh dự lọt vào danh sách đề cử "Video thể thao nổi bật tháng này" trên nền tảng TikTok, và đây là cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ bóng đá Việt Nam thể hiện tình yêu và sự ủng hộ đối với đội tuyển U.23 Việt Nam.

Để bình chọn cho khoảnh khắc đáng tự hào này, người hâm mộ chỉ cần truy cập vào liên kết https://bit.ly/4lu56Bw, tìm video "Buổi tập của đội tuyển U.23 Việt Nam" trong danh sách đề cử và bấm vào nút "Bình chọn" để chuyển sang TikTok.

Khoảnh khắc đẹp của U.23 Việt Nam lọt tốp video thể thao nổi bật của TikTok- Ảnh 1.

Cách thức bình chọn cho khoảnh khắc của U.23 Việt Nam

Mỗi tài khoản sẽ có 10 lượt bình chọn/ngày. Thời gian bình chọn kéo dài từ 0 giờ 00 phút ngày 15.8.2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 25.8.2025.

Mỗi lượt bình chọn không chỉ là một lời động viên mà còn là một nhịp tim hòa cùng khát vọng chiến thắng của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vừa giành chiến thắng đầy ấn tượng tại giải U.23 Đông Nam Á, khẳng định sức mạnh và tài năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình tiếp theo của đội.

Khoảnh khắc đẹp của U.23 Việt Nam lọt tốp video thể thao nổi bật của TikTok- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam nâng cúp vô địch U.23 Đông Nam Á

Sau khi đăng quang tại giải U.23 Đông Nam Á, đội tuyển U.23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào vòng loại U.23 châu Á, với quyết tâm cao để tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu lục. Cuối năm nay, U.23 Việt Nam tiếp tục bước vào hành trình chinh phục ngôi vương ở SEA Games 33 tại Thái Lan.

