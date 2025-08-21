Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng hội ngộ HLV Park Hang-seo

Thu Bồn
Thu Bồn
21/08/2025 10:33 GMT+7

Trong chuyến tập huấn tại miền Bắc, CLB Trường Tươi Đồng Nai có trận giao hữu với CLB Bắc Ninh. Tại đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có dịp hội ngộ thầy cũ, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Từ ngày 17.8, CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại miền Bắc nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò HLV Việt Thắng rèn thể lực, nâng cao kỹ chiến thuật cũng như tăng cường sự gắn kết trong đội bóng. Trận đấu giao hữu với CLB Bắc Ninh là màn thử sức đầu tiên trong hành trình của Công Phượng và các đồng đội.

HLV Park Hang-seo hỏi thăm Công Phượng

Điểm nhấn trước trận đấu là cuộc hội ngộ đầy thân tình giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và HLV Park Hang-seo (hiện đang làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh). Hình ảnh ông Park khoác vai, ân cần hỏi thăm cậu học trò cũ đã gợi lại nhiều kỷ niệm một thời. Từ kỳ tích Thường Châu năm 2018 cùng U.23 Việt Nam cho đến những năm tháng gắn bó ở đội tuyển quốc gia, Công Phượng luôn là trụ cột lực lượng được ông Park xây dựng. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc được xem là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Công Phượng hội ngộ HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Công Phượng và HLV Park Hang-seo (trái) hội ngộ trước trận giao hữu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và CLB Bắc Ninh

ẢNH: SƠN HOÀNG

HLV Park Hang-seo từng được xem là "người truyền cảm hứng" của một thế hệ cầu thủ vàng, giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục. Công Phượng, cùng với Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu… chính là những cái tên gắn bó mật thiết với chuỗi thành công rực rỡ ấy.

Ở trận giao hữu diễn ra ngày 20.8, CLB Trường Tươi Đồng Nai để thua với tỷ số 1-2 trước CLB Bắc Ninh. Đáng chú ý, Công Phượng cùng Xuân Trường đều không thi đấu. Được biết, Công Phượng bị cảm do thời tiết, nên được cho nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Trong khi đó, Trần Minh Vương góp mặt trong trận đấu này.

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ duy trì tập huấn tại miền Bắc đến hết tháng 8. Trong đó, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng còn 2 trận giao hữu nữa trước khi trở về đại bản doanh, sẵn sàng cho mùa giải mới.

- Ảnh 2.

CLB Trường Tươi Đồng Nai thua 1-2 trước CLB Bắc Ninh

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Tại Việt Nam, ông Park Hang-seo đang giữ chức vụ cố vấn cho CLB Bắc Ninh. Sau khi rời đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, ông Park chỉ giữ vai trò cố vấn, đồng thời điều hành một học viện bóng đá quốc tế mang tên mình ở Hà Nội.

Trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo gặt hái thành công vang dội với chức vô địch AFF Cup 2018, tấm vé lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại 3 World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, đưa U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á 2018, giành 2 HCV SEA Games 2019 và 2022, giúp Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 18.

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đương đầu 'núi lớn'

CLB Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đương đầu 'núi lớn'

Vừa trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam, CLB Công an TP.HCM đã phải đối diện với hai thử thách nặng ký. Sau khi vượt qua CLB Hà Nội ở trận mở màn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục làm khách trên Hàng Đẫy để chạm trán đội Thể Công Viettel giàu tham vọng.

'Messi Thái' rực sáng, CLB CAHN thua cực đáng tiếc tại giải Đông Nam Á: HLV Polking thất thần!

Hà Nội đấu Thể Công Viettel ở nhánh 'tử thần', HAGL gặp khó: Đội của Công Phượng thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng HLV Park Hang-seo CLB Trường Tươi Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận