Công Phượng hội ngộ HLV Park Hang-seo

Từ ngày 17.8, CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại miền Bắc nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò HLV Việt Thắng rèn thể lực, nâng cao kỹ chiến thuật cũng như tăng cường sự gắn kết trong đội bóng. Trận đấu giao hữu với CLB Bắc Ninh là màn thử sức đầu tiên trong hành trình của Công Phượng và các đồng đội.

HLV Park Hang-seo hỏi thăm Công Phượng

Điểm nhấn trước trận đấu là cuộc hội ngộ đầy thân tình giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và HLV Park Hang-seo (hiện đang làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh). Hình ảnh ông Park khoác vai, ân cần hỏi thăm cậu học trò cũ đã gợi lại nhiều kỷ niệm một thời. Từ kỳ tích Thường Châu năm 2018 cùng U.23 Việt Nam cho đến những năm tháng gắn bó ở đội tuyển quốc gia, Công Phượng luôn là trụ cột lực lượng được ông Park xây dựng. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc được xem là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Công Phượng và HLV Park Hang-seo (trái) hội ngộ trước trận giao hữu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và CLB Bắc Ninh ẢNH: SƠN HOÀNG

HLV Park Hang-seo từng được xem là "người truyền cảm hứng" của một thế hệ cầu thủ vàng, giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục. Công Phượng, cùng với Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu… chính là những cái tên gắn bó mật thiết với chuỗi thành công rực rỡ ấy.

Ở trận giao hữu diễn ra ngày 20.8, CLB Trường Tươi Đồng Nai để thua với tỷ số 1-2 trước CLB Bắc Ninh. Đáng chú ý, Công Phượng cùng Xuân Trường đều không thi đấu. Được biết, Công Phượng bị cảm do thời tiết, nên được cho nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Trong khi đó, Trần Minh Vương góp mặt trong trận đấu này.

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ duy trì tập huấn tại miền Bắc đến hết tháng 8. Trong đó, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng còn 2 trận giao hữu nữa trước khi trở về đại bản doanh, sẵn sàng cho mùa giải mới.

CLB Trường Tươi Đồng Nai thua 1-2 trước CLB Bắc Ninh ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI