Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM đón ngoại binh khủng: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lợi hại hơn

Nghi Thạo
Nghi Thạo
21/08/2025 13:28 GMT+7

CLB Công an TP.HCM vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền đạo gốc Brazil Raphael Schorr Utzig. Sự xuất hiện của ngoại binh trị giá gần 1 triệu USD này hứa hẹn giúp hàng công trong tay HLV Lê Huỳnh Đức thêm sức cạnh tranh hơn ở mùa giải V-League 2025 - 2026.

Tân binh gần chạm mốc triệu USD

CLB Công an TP.HCM tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi công bố bản hợp đồng mới mang tên Raphael Schorr Utzig. Tiền đạo sinh năm 1996 người Brazil cập bến sân Thống Nhất từ CLB Zira (giải vô địch quốc gia Azerbaijan), với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2025 - 2026. Đây là sự bổ sung nhằm nâng tầm hàng công cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Raphael Utzig hiện được định giá 850.000 euro (khoảng 990.000 USD), con số đủ để tiền đạo này nằm trong nhóm ngoại binh có giá trị cao nhất V-League hiện tại. Ở tuổi 29, Utzig bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Anh có lối chơi mạnh mẽ, dứt điểm đa dạng. Cầu thủ người Brazil có sở trường đá tiền đạo cánh trái, nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò ở cánh phải hoặc trung phong, mang đến sự linh hoạt trong khâu vận hành sơ đồ chiến thuật.

CLB Công an TP.HCM đón ngoại binh khủng: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lợi hại hơn - Ảnh 1.

Raphael Schorr Utzig tập luyện trong màu áo CLB Công an TP.HCM

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Vào lúc này, Utzig đã cùng đội bóng mới di chuyển ra Hà Nội, sẵn sàng cho trận chạm trán với Thể Công Viettel vào tối 22.8, thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League. Nhiều khả năng, tiền đạo 29 tuổi sẽ có màn ra mắt CLB Công an TP.HCM ngay trong trận đấu quan trọng này.

Tiến Linh được chia lửa

Việc đưa về những ngoại binh chất lượng cao cho thấy tham vọng của CLB Công an TP.HCM ở mùa giải V-League 2025 - 2026. Trước Utzig, đội bóng đã ký hợp đồng với Matheus Felipe (trung vệ người Brazil), Samuel Bastien (tiền vệ người Bỉ) và Noel Mbo (tiền đạo quốc tịch Anh). Những cái tên này hứa hẹn sẽ giúp đội bóng thành phố mang tên Bác đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi bóng đá hàng đầu Việt Nam.

CLB Công an TP.HCM đón ngoại binh khủng: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lợi hại hơn - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức có thêm nhiều phương án tấn công

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

CLB Công an TP.HCM đón ngoại binh khủng: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lợi hại hơn - Ảnh 3.

Raphael Schorr Utzig (thứ 2 từ phải qua) cùng đội ra Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu với Thể Công Viettel ở vòng 2

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Trong bức tranh đó, Utzig được xem là mảnh ghép quan trọng để HLV Lê Huỳnh Đức hoàn thiện hàng công. Bên cạnhj đó, điểm tích cực từ thương vụ này chính là việc tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sẽ được chia lửa trong mặt trận tấn công.

