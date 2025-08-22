Đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ 'lột xác' ngoạn mục ở SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam t ÌM LẠI PHONG ĐỘ

Tấm HCĐ tại AFF Cup 2025 của đội tuyển nữ VN dù chưa đáp ứng kỳ vọng ban đầu nhưng đây là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung nhìn nhận thẳng thắn về những điểm mạnh, yếu để điều chỉnh phù hợp cho hành trình trước mắt, mà gần nhất là mục tiêu bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Đội tuyển nữ VN quyết vô địch SEA Games 33 Ảnh: MINH TÚ

Dù thất bại 1-2 trước đội nữ Úc đã cho thấy điểm hạn chế về thể hình, thể lực, cùng phong độ đã chạm ngưỡng của những trụ cột ngoài 30 tuổi đang khoác áo đội tuyển nữ VN, tuy nhiên vẫn có những yếu tố khách quan cần bàn đến.

Đội tuyển nữ VN đã không thi đấu ở các giải chính thức trong cả năm 2024 và nửa đầu 2025, do không có giải quốc tế ở khoảng thời gian này. Học trò ông Mai Đức Chung chỉ chơi các giải cấp độ CLB (trung bình 12 đến 15 trận/năm) và đấu giao hữu ở các đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trước thềm AFF Cup 2025, đội tuyển nữ VN chỉ được rèn cảm giác thi đấu với 3 trận ở vòng loại Asian Cup 2026, đều trước những đối thủ rất yếu. Đến khi gặp đội mạnh như Úc, với phần lớn cầu thủ được rèn luyện quanh năm ở giải vô địch quốc gia Úc, chuyện nữ VN đuối sức là dễ hiểu.

Đồng thời, do không có giải chính thức để kiểm chứng trong hơn 1 năm qua, nên HLV Mai Đức Chung chủ yếu dùng lại trụ cột, với những gương mặt đã cũ, không còn điểm mới mẻ trong lối chơi, hay cơ hội để cải thiện thể lực, sức chiến đấu. Dù vậy tại SEA Games 33, bức tranh đội tuyển nữ VN sẽ tươi sáng hơn, khi những "cô gái kim cương" có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Trước tiên, các cầu thủ nữ VN sẽ có 3 tháng đá giải vô địch quốc gia (từ tháng 9 đến tháng 11) với tối thiểu 12 trận cấp độ CLB. Đây là yếu tố quan trọng giúp Huỳnh Như cùng đồng đội lấy lại cảm giác thi đấu, thể lực và tìm điểm rơi phong độ. Việc tập luyện và thi đấu trong guồng máy liên tục sẽ giúp cầu thủ tập trung, ở trạng thái sẵn sàng cao độ hơn, so với thời điểm trước AFF Cup khi HLV Mai Đức Chung phải rèn thể lực vì học trò đã lâu không ra sân.

Cũng từ giải vô địch quốc gia, HLV Mai Đức Chung sẽ tìm kiếm nhân tố mới nhằm nâng cấp đội tuyển quốc gia. Ông Chung khẳng định đã có kế hoạch trẻ hóa và sẽ chọn lọc kỹ càng để đội tuyển nữ VN mạnh mẽ hơn ở đợt tập trung tới.

Đ ỐI THỦ VỪA TẦM

Đội tuyển nữ VN đã thua Úc ở bán kết AFF Cup 2025. Dẫu chỉ mang đến đội hình U.23, nhưng Úc vẫn rất mạnh. Nên nhớ, đại diện châu Đại Dương đã lọt tới bán kết World Cup 2023, chỉ dừng bước trước Anh. Đội hình trẻ của đội tuyển tầm cỡ World Cup hiển nhiên vẫn ở đẳng cấp rất khác tầm Đông Nam Á (hay thậm chí châu Á). Do đó, trận thua Úc không phải bước lùi của đội tuyển nữ VN, dù rằng hạn chế của các cầu thủ cũng đã bộc lộ và cần phải sửa chữa.

Tại SEA Games, đội tuyển nữ VN không còn "va" phải Úc. Đối mặt với Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ còn Thái Lan, Philippines và Myanmar. Đây là những đối thủ nữ VN đều đủ sức thắng.

Sau giai đoạn trẻ hóa, đội tuyển nữ Thái Lan đã mất dần vị thế. 10 năm qua, nữ Thái Lan gặp VN là từ hòa đến thua, gần nhất là cú đúp thất bại (0-1, 1-3) ở AFF Cup 2025. Myanmar cũng tiến bộ, nhưng vẫn chưa ở đẳng cấp có thể đánh bại đội tuyển nữ VN. Đáng kể nhất là Philippines, tuy nhiên "The Azkals" chưa tìm được sự ổn định do liên tục xáo trộn lực lượng và vốn bất ổn tâm lý.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ VN vẫn là ứng viên vô địch số 1. Đội sẽ hội quân vào tháng 11 trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm được nhân tố triển vọng sau khi sàng lọc đội hình, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn sáng cửa bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á.