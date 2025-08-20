Nóng: Thái Lan vẫn không muốn Campuchia dự SEA Games 33, quan ngại sâu sắc vấn đề an ninh

Nỗi lo sự an toàn của VĐV Campuchia tại SEA Games 33

Trả lời báo chí Thái Lan, ông Surawong Thienthong xác nhận đã gửi thư đến Hội đồng SEA Games, tái khẳng định lập trường của nước này về việc tách biệt rõ ràng giữa thể thao và chính trị. Ông cho rằng, cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước đã làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an toàn của các VĐV Campuchia tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao kiêm Chủ tịch SEA Games 33 của Thái Lan, ông Surawong Thienthong Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

"Với tư cách là chủ tịch của kỳ đại hội, tôi đã viết thư cho Hội đồng SEA Games về vấn đề của đoàn thể thao Campuchia, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của mình. Rõ ràng là thể thao và chính trị phải được tách biệt. Tuy nhiên, với tư cách là ban tổ chức giải đấu, chúng tôi rất lo ngại. Chúng tôi đã viết thư cho người đứng đầu Hội đồng SEA Games để thể hiện rõ quan điểm của mình", ông Surawong Thienthong bày tỏ và được Siamsport trích dẫn ngày 20.8.

Trong thời điểm hiện nay, đang diễn ra cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á từ ngày 19 - 22.8 tại Bangkok (Thái Lan), sẽ bàn luận rất nhiều chủ đề nóng, trong đó có nhân sự tham dự đại hội vào tháng 12.2025.

Thể thao Campuchia cho đến nay luôn khẳng định sẽ không rút khỏi SEA Games 33 và sẽ cử VĐV tham gia theo đúng lịch trình. Hội đồng SEA Games và nước chủ nhà Thái Lan, không có bất cứ thẩm quyền cấm bất kỳ quốc gia nào tham dự SEA Games 33, vì điều này sẽ vi phạm Hiến chương Olympic, theo ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun gần đây (ngày 5.8) cũng xác nhận, đoàn thể thao nước này vẫn đang trong quá trình chuẩn bị kỹ càng để tham dự SEA Games 33. Nhưng đồng thời ông cũng cho rằng: "Mọi thứ tùy thuộc vào tình hình, và chúng tôi phải chờ quyết định cuối cùng (từ Chính phủ Campuchia). Vẫn còn một thời gian dài nữa".

Ở một diễn biến khác mới nhất, tại giải vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 diễn ra ngày 21.8 (do SEA Games 33 không có môn này thi đấu), tiếp đó là giải vô địch thể hình châu Á lần thứ 57 từ ngày 22 đến 24.8, đều tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), các VĐV Campuchia đều rút lui không tham gia.

VĐV điền kinh Campuchia (phải) thi đấu tại SEA Games 32 trên sân nhà Ảnh: G.Lao

Công tác tổ chức SEA Games 33 đúng tiến độ

Theo ông Surawong Thienthong, công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 33 cho đến nay đang được tiến hành theo đúng tiến độ. Hiện tại, kinh phí đang chờ giải ngân để đặt chỗ, địa điểm, đặc biệt là khách sạn cho các VĐV.

Ông tiết lộ thêm, các đoàn thể thao đã bắt đầu đăng ký số lượng người tham dự sơ bộ, tiếp đó sẽ gút danh sách chính thức vào ngày 15.9. Khi đó, nước chủ nhà Thái Lan sẽ nắm chính xác số lượng VĐV và quan chức các đoàn thể thao dự SEA Games 33.

Liên quan đến lễ khai mạc SEA Games 33 được chuyển từ địa điểm ngoài trời Sanam Luang vào trong sân vận động Rajamangala, ông Surawong Thienthong khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh khái niệm một SEA Games xanh. Chúng tôi muốn SEA Games này trở thành hình mẫu về bảo tồn môi trường. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để quảng bá du lịch và cho phép công chúng tham gia cổ vũ cho các VĐV, đặc biệt là với các VĐV Thái Lan nhiều nhất có thể".

Mặc dù vậy, ông Surawong Thienthong cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì lễ khai mạc SEA Games 33 không được tổ chức ngoài trời vì lý do an ninh. Nhưng ban tổ chức nước này đã quyết định vẫn đặt các biểu tượng như ngọn đuốc SEA Games tại Sanam Luang để công chúng và khách du lịch chiêm ngưỡng. Trong khi, ngọn đuốc ASEAN Para Games sẽ được đặt tại Quảng trường Ya Mo.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết, đảm bảo tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 được hoàn hảo nhất có thể về mọi mặt", ông Surawong Thienthong nhấn mạnh.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 20.12, tại 3 thành phố lớn gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.