Ronaldo tỏa sáng khiến 40.000 CĐV sung sướng, Al Nassr vào chung kết Super Cúp dù chơi thiếu người

Văn Trình
Văn Trình
19/08/2025 21:41 GMT+7

Tối 19.8, Ronaldo đã tỏa sáng khi có đường kiến tạo quan trọng, góp phần giúp Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-1 ở trận bán kết Super Cúp (Siêu cúp Ả Rập Xê Út).

Hiệp 1 thất vọng của Ronaldo, Al Nassr chỉ còn thi đấu với 10 người

Dù đã bước sang tuổi 40 và thể lực có phần giảm sút nhưng Ronaldo vẫn được HLV Jorge Jesus xem là trung tâm trong lối chơi của Al Nassr. Ở trận gặp Al Ittihad, diễn ra trên SVĐ Hồng Kông với sự chứng kiến của 40.000 khán giả, Ronaldo vẫn đeo băng đội trưởng và thi đấu cao nhất trên hàng công của Al Nassr. Hỗ trợ cho cầu thủ người Bồ Đào Nha là những ngôi sao danh tiếng như Sadio Mane, Brozovic. Ngoài ra, 2 bản hợp đồng mà Al Nassr vừa mang về là tiền đạo cánh João Félix, Kingsley Coman cũng ra sân ngay từ đầu.

Ronaldo tỏa sáng khiến 40.000 CĐV sung sướng, Al Nassr vào chung kết Super Cúp dù chơi thiếu người- Ảnh 1.

Ronaldo có hiệp đấu thất vọng trước Al Ittihad

ẢNH: REUTERS

Nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các vệ tinh xung quanh nhưng Ronaldo có hiệp 1 thất vọng. Việc bị các trung vệ của Al Ittihad theo sát khiến cầu thủ mang áo số 7 chỉ có 12 lần chạm bóng - ít nhất trên sân. Mãi đến cuối hiệp 1, Ronaldo mới phần nào để lại dấu ấn với liên tiếp 2 cú sút trong vòng cấm đối thủ nhưng không thể thắng được thủ thành Hamed Al-Shanqiti. Sau 45 phút, Ronaldo bị chuyên trang Whoscored chấm 6.4 điểm, thấp nhất trong đội hình của Al Nassr.

Trái ngược với sự nhạt nhòa của Ronaldo trong hiệp 1, những cầu thủ như Kingsley Coman, Sadio Mane thi đấu nổi bật, giúp Al Nassr có nhiều cơ hội ăn bàn. Phút thứ 10, Sadio Mane sút bóng đẳng cấp từ đường chuyền của Brozovic, giúp Al Nassr dẫn 1-0. Đáng tiếc, lợi thế này đã không kéo dài được lâu khi chỉ 6 phút sau, Steven Bergwijn đệm bóng cận thành, giúp Al Ittihad gỡ hòa 1-1. Tệ hơn, kết thúc hiệp 1, Al Nassr gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng khi cầu thủ chơi nổi bật nhất Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ronaldo tỏa sáng khiến 40.000 CĐV sung sướng, Al Nassr vào chung kết Super Cúp dù chơi thiếu người- Ảnh 2.

Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp, rời sân ngay trong hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Ronaldo lên tiếng đúng lúc, kiến tạo để João Felix ghi bàn

Việc thiếu người sau hiệp 1 khiến Al Nassr phải lùi sâu đội hình, thi đấu phòng ngự phản công ở hiệp 2. Ronaldo không còn nhận được sự hỗ trợ nhiều như trước, đơn độc trên hàng công. Dù vậy, phút 61, đội trưởng của Al Nassr đã thể hiện đẳng cấp với tình huống phá bẫy việt vị rồi bứt tốc, kiến tạo để João Félix dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Nassr. Chưa dừng lại ở đó, phút 67, Al Nassr tiếp tục ghi bàn vào lưới Al Ittihad. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng này vì cho rằng Ronaldo đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương. 

Bất ngờ dẫn trước trong thế thiếu người, tinh thần của Al Nassr lên rất cao. Ronaldo cùng các đồng đội thi đấu tốt ở mặt trận tấn công, có không dưới 3 cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong khi đó, hàng thủ Al Nassr vẫn giữ được sự tập trung trước sức ép của Al Ittihad, bảo vệ thành quả dẫn 2-1 đến hết trận.

Ronaldo tỏa sáng khiến 40.000 CĐV sung sướng, Al Nassr vào chung kết Super Cúp dù chơi thiếu người- Ảnh 3.
Ronaldo tỏa sáng khiến 40.000 CĐV sung sướng, Al Nassr vào chung kết Super Cúp dù chơi thiếu người- Ảnh 4.

Ronaldo kiến tạo để João Félix ấn định thắng lợi cho Al Nassr

ẢNH: REUTERS

Đánh bại Al Ittihad 2-1, Al Nassr của Ronaldo có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết Super Cúp. Đối thủ của Al Nassr ở trận cuối cùng là đội thắng trong cặp đấu còn lại giữa Al Qadisiyah và Al Ahli, diễn ra vào 19 giờ ngày 20.8.

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo al nassr Siêu cúp ả rập xê út Benzema Kante châu Âu
