Chủ tịch PSSI: 'Văn phòng FIFA ở Jakarta đang giám sát bóng đá Indonesia'

Giang Lao
Giang Lao
19/08/2025 12:31 GMT+7

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, văn phòng FIFA ở Jakarta, được thành lập năm 2023, đóng một vai trò lớn và quan trọng để giám sát bóng đá nước này, nên 'đây không phải là chuyện đùa'.

Bóng đá Indonesia sẽ trả giá cực kỳ đắt, nếu lại để xảy ra bạo lực hay thảm kịch

Mùa giải Indonesia Super League 2025 - 2026 vừa diễn ra được 2 vòng, nhưng đang manh nha xảy ra các vấn đề bạo lực sân cỏ. Vì vậy, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir phải lập tức cảnh báo và nhắc nhở người hâm mộ nước này đừng quên "thảm kịch Kanjuruhan", xảy ra năm 2022 với vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến 131 CĐV thiệt mạng ở một trận đấu tại giải VĐQG nước này.

Vì sao sếp lớn bóng đá Indonesia nhắc nhở văn phòng FIFA ‘không phải chuyện đùa’? - Ảnh 1.

FIFA tiếp tục cấm CĐV Indonesia theo chân đội nhà đến sân khách ở mùa giải Super League 2025 - 2026

Ảnh: Chụp màn hình ASEAN FOOTBALL/X

Từ thảm kịch này, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã trừng phạt nặng bóng đá Indonesia. Cho đến nay, dù mọi án phạt quan trọng đã được gỡ bỏ, nhưng lệnh cấm các CĐV theo chân đội nhà đến sân khách ở giải VĐQG vẫn còn được giữ nguyên. Trước mùa giải 2025 - 2026, ban tổ chức giải Indonesia Super League đã đề nghị FIFA gỡ bỏ lệnh cấm còn lại này, nhưng cơ quan bóng đá thế giới vẫn cương quyết từ chối.

Điều này là có cơ sở, vì gần đây tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á tổ chức ở nước này, một bộ phận CĐV Indonesia đã có nhiều hành động gây bức xúc và đe dọa các CĐV đội khách Malaysia. Một số trận đấu tại giải Indonesia Super League vừa diễn ra cũng trong không khí đầy căng thẳng, theo trang FaktaBola (Indonesia). 

Trước đó, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, CĐV Indonesia cũng đã có hành động xấu với đội Bahrain. Sự cố này, FIFA đã phạt PSSI số tiền 25.000 USD (khoảng 657 triệu đồng) và hạn chế khán giả vào sân ở trận tiếp theo.

Vì sao sếp lớn bóng đá Indonesia nhắc nhở văn phòng FIFA ‘không phải chuyện đùa’? - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen)

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Tôi muốn nhắc lại, đó là đừng nhìn nhận văn phòng FIFA ở đây (Jakarta) chỉ là vấn đề mối quan hệ của tôi với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Đây là mối quan hệ giữa FIFA và đất nước Indonesia. 

Chúng ta đã được tha thứ sau thảm kịch Kanjuruhan, và chúng ta cũng đã bị trừng phạt, điều này là đúng. Nhưng nếu lặp lại sai lầm nghiêm trọng như vậy một lần nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với những hình phạt cực kỳ nặng", Chủ tịch PSSI, Erick Thohir cảnh báo.

Ông cũng nhấn mạnh: "Vì vậy, đó không phải là chuyện đùa, văn phòng FIFA ở Jakarta là để giám sát bóng đá Indonesia. Nếu một ngày nào đó lại xảy ra một sự cố nghiêm trọng khác, nền bóng đá của chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt".

Bên cạnh đó, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir cũng cho rằng: "Văn phòng FIFA ở Jakarta cũng là một điểm đặc biệt khác cần được quan tâm. Đó là, cơ quan bóng đá thế giới cũng nhìn nhận bóng đá Indonesia có tiềm năng rất lớn và phát triển ở hàng đầu khu vực. 

Chúng ta có một lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo và cuồng nhiệt nhất. Vấn đề chỉ là cách thức áp dụng luật lệ và quy tắc của trận đấu, để tận dụng tối đa nguồn lực này, làm phát triển nền bóng đá một cách tốt đẹp và mang lại sự lành mạnh cho các giải đấu, tránh xa các vấn đề bạo lực sân cỏ".

