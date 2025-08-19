Chi hơn 332 tỉ đồng mua sắm, V-League gây sốc vượt mặt dàn sao nhập tịch Malaysia

V-League vượt dàn sao nhập tịch Malaysia Super League nhờ hiệu ứng CLB Nam Định

Tộng cộng 14 CLB ở giải V-League 1 mùa 2025 - 2026 được định giá lên đến 53,74 triệu euro (khoảng 1.650 tỉ đồng). Trong số này, giá trị của giải đã tăng lên 10,81 triệu euro (khoảng 332 tỉ đồng) tính từ tháng 12.2024, khi các CLB chi tiêu mua sắm các cầu thủ ngoại để tăng cường sức mạnh.

Nam Định là CLB có giá trị cao nhất V-League và xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á Ảnh: Minh Hoàng

Nhờ đó, V-League vượt mặt giải Malaysia Super League để trở thành giải đấu có giá trị cao xếp thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á. Giải Thai League 1 của Thái Lan vẫn xếp vị trí số 1 với tổng giá trị 76,84 triệu euro (khoảng 2.360 tỉ đồng). Xếp thứ 2 là giải Super League của Indonesia có tổng giá trị 71,84 triệu euro (khoảng 2.206 tỉ đồng), một phần vì giải đấu này có đến 18 CLB. Trong khi, V-League có 14 CLB và Thai League 1 là 16 CLB. Giải Malaysia Super League có 13 CLB.

Tuy nhiên, tính trong số các giải VĐQG hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á này, V-League là giải tăng giá trị mạnh nhất, lên đến 10,81 triệu euro. Trong khi, Thai League 1 chỉ tăng 1,36 triệu euro (khoảng 41,7 tỉ đồng) chi tiêu mua cầu thủ ở mùa mới.

Giải Super League của Indonesia chi mạnh sau khi cho phép ở mùa 2025 - 2026 các CLB được mua đến 11 ngoại binh và ra sân tối đa 7 cầu thủ. Tổng cộng, các CLB của xứ vạn đảo đã chi 4,20 triệu euro (khoảng 129 tỉ đồng) mua cầu thủ ngoại, trong đó đa số là các cầu thủ đến từ Brazil (lên đến 61 cầu thủ).

Trong khi đó, giải Super League của Malaysia cũng cho mua sắm cầu thủ ngoại rầm rộ (hạn ngạch cầu thủ ngoại lên đến 15 người). Mặc dù vậy, so với từ tháng 12.2024, giải đấu này đã giảm giá trị 2,25 triệu euro (khoảng 69,1 tỉ đồng) so với mùa trước, tổng cộng giá trị còn lại là 51,02 triệu euro (khoảng 1.567 tỉ đồng). Qua đó, chính thức bị giải V-League soán ngôi.

Transfermark chính thức xác nhận cầu thủ Percy Tau gia nhập CLB Nam Định là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất V-League, 1 triệu euro Ảnh: Chụp màn hình Transfermarkt

Nguyên do là phần lớn các CLB ở Malaysia không đủ tiềm lực tài chính để mua sắm cầu thủ ngoại dù được cho phép, chỉ tập trung ở 2 CLB gồm Johor Darul Ta'zim và Selangor. Trong đó, Johor Darul Ta'zim mùa này tập trung chiêu mộ cầu thủ theo diện miễn phí hoặc có khoản phí không được tiết lộ với các cầu thủ nhập tịch Malaysia mà họ đã mang về, và tăng cường cho đội tuyển nước này thời gian qua.

Theo thống kê của Transfermarkt, giải V-League mùa này có sự thay đổi lớn về chất lượng ngoại binh, trong đó có cầu thủ được định giá với giá trị "khủng" lên đến 1 triệu euro (khoảng 30,7 tỉ đồng) là tiền đạo Percy Tau (31 tuổi, người Nam Phi) vừa gia nhập CLB Nam Định. Đây là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất V-League.

Percy Tau từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB hàng đầu Brighton (từ năm 2018 đến 2021), sau đó là các CLB ở Bỉ và gần đây gia nhập Al Ahly ở Ai Cập và Qatar SC tại giải Qatar Stars League.

Tốp các giải VĐQG có giá trị tại Đông Nam Á mùa 2025 - 2026, với giải V-League xếp thứ 3 và CLB Nam Định cũng là đội có giá trị cao thứ 3 khu vực Ảnh: Chụp màn hình ASEAN FOOTBALL

Độ tuổi trung bình các cầu thủ của giải V-League cũng vào khoảng 26 tuổi, có tổng cộng 83 cầu thủ ngoại (tăng 18,1%) và giá trị thị trường trung bình vào khoảng 117.000 euro (khoảng 3,5 tỉ đồng)/cầu thủ.

Thai League có độ tuổi trung bình là 27,5 tuổi, có đến 153 cầu thủ ngoại (tăng 29,4%). Giải Indonesia Super League tuổi trung bình là 26,2 tuổi và có đến 165 cầu thủ ngoại (tăng 28%). Trong khi Malaysia Super League các con số này lần lượt là độ tuổi trung bình 27,7 tuổi và có 123 cầu thủ ngoại (tăng 33,3%), theo Transfermarkt.

Tại V-League, CLB được định giá cao nhất là Nam Định, với tổng giá trị lên đến 9,21 triệu euro (khoảng 282,9 tỉ đồng), chỉ xếp sau 2 CLB hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á là Buriram United (Thái Lan) có giá trị lên đến 15,25 triệu euro (khoảng 468 tỉ đồng) và Johor Darul Ta'zim là 14,10 triệu euro (khoảng 433 tỉ đồng).