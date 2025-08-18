Ngoại hạng Anh: Hãy chờ đến lúc Liverpool mạnh nhất

Cùng ghi 4 bàn, nhưng Liverpool phải đợi đến phút 88 mới tạm yên tâm, khi Federico Chiesa nâng tỷ số lên 3-2. Và đến phút bù giờ thứ 4 thì Mohamed Salah mới giúp đội nhà thở phào bằng bàn ấn định tỷ số 4-2. Có cả sự nhọc nhằn lẫn thiếu thuyết phục về mặt chiến thuật trong cách thắng của Liverpool. Dẫn trước 2 bàn trên sân nhà, nhưng lại để cho đối thủ dưới cơ san bằng cách biệt, với 2 bàn gỡ đều là tình huống phản công, thì đấy là điều khó chấp nhận. Phản công là tình huống mà một đội đang dẫn điểm và chiếm ưu thế buộc phải dự phòng. Để nó xuất hiện là đã "sót nước" rồi, nói gì đến chuyện thủng lưới 2 lần. Mặt khác, đây là chi tiết đi ngược với đặc điểm chuyên môn của HLV Arne Slot.

HLV Arne Slot cùng Liverpool được dự báo sẽ đối mặt với mùa giải đầy thử thách ẢNH: REUTERS

Mùa trước, ông Slot đến Liverpool thay chỗ HLV Juergen Klopp trong hoàn cảnh gần như không có áp lực gì từ sự chờ đợi thành tích. Ông tiếp quản một lực lượng sẵn có (Liverpool chỉ mua mỗi Chiesa với giá 10 triệu bảng trong mùa hè năm ngoái). Với điều kiện như vậy, ông Slot thành công trong chặng khởi động nhờ khả năng huấn luyện ngay trong trận đấu, tức là phân tích tình thế cực nhạy và luôn có những điều chỉnh phù hợp. Trớ trêu thay, Liverpool đánh mất ưu thế 2-0 trước Bournemouth vì đặc điểm sở trường của ông Slot bỗng nhiên trông như sở đoản. Câu chuyện nói lên điều gì? Đây chắc chắn chưa phải là một Liverpool hoàn hảo. Nhưng họ vẫn thắng (và ghi 4 bàn). Vậy, Liverpool của HLV Slot sẽ mạnh đến mức độ nào khi mọi chuyện vào guồng?

Liverpool bước vào mùa bóng trước với một lực lượng hoàn toàn ổn định. Người mới coi như chỉ có HLV Slot, bởi Chiesa hầu như không thi đấu (mãi đến tháng 5, Chiesa mới có lần xuất hiện thứ 5 trong đội hình Liverpool, đủ để anh được nhận huy chương vô địch). Bây giờ, gần nửa đội hình chính của Liverpool trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng là những tân binh vừa mua trong hè này.

Không chỉ mới về mặt nhân sự, cặp hậu vệ cánh Jeremie Frimpong - Milos Kerkez mùa này còn có lối chơi rất khác so với Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson trước đây. Phía trên, Liverpool giờ phải xây dựng lối chơi xoay quanh tiền vệ công Florian Wirtz. Nói đến Liverpool trước đây là phải nói đến (tùy thời điểm cụ thể) bộ ba tiền đạo Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane; cặp hậu vệ cánh Arnold - Robertson; trung vệ Virgil Van Dijk; thủ môn Alisson. Đấy đều là những ưu điểm đáng gọi là "mạnh nhất thế giới" của Liverpool. Ngược lại, tiền vệ chưa bao giờ là khu vực quan trọng nhất trong đội bóng do HLV Klopp xây dựng.

Bây giờ, Liverpool mua tiền vệ công Wirtz với giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB, thì tất nhiên đấy cũng phải là chỗ trung tâm trong thứ bóng đá mà ông Slot xây dựng. Vị trí tiền đạo cắm của Hugo Ekitike cũng rất mới mẻ. Hóa ra, sau khi đã đưa được Liverpool lên ngôi vô địch, thì việc của ông Slot giờ mới... bắt đầu. Ông được tuyển mộ cầu thủ ưa thích và hướng đến lối chơi của riêng mình. Rõ ràng, HLV Slot chưa xong việc, dựa theo những gì vừa thể hiện trong trận ra quân. Wirtz chưa phát huy gì đáng kể. Tiền vệ Ryan Gravenberch (một cầu thủ quan trọng mà HLV Slot thay đổi vai trò, dẫn đến thành công trong mùa vừa qua) còn chưa xuất hiện. Chắc chắn, sức mạnh "chuẩn Liverpool" còn đang nằm trong tương lai, chứ không phải ngay thời điểm này.