Ngoại hạng Anh khởi tranh: Hứa hẹn những bất ngờ thú vị

L IVERPOOL VÀ KỶ LỤC BẤT BẠI TRONG NGÀY KHAI MẠC

Đội chủ nhà trong trận khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa này chính là nhà vô địch Liverpool. Độc lập với tư cách đương kim vô địch, Liverpool còn giữ một kỷ lục khác trong kỷ nguyên Ngoại hạng: đội duy nhất chưa từng nếm mùi thất bại ở vòng đầu tiên trong suốt 12 năm qua.

Liverpool quyết bảo vệ thành công chức vô địch ẢNH: REUTERS

So với thời điểm lên ngôi vô địch mùa trước, Liverpool lúc này xem ra còn mạnh hơn chính mình. Họ đã chi ra số tiền kỷ lục 100 triệu bảng để tăng cường tiền vệ công Florian Wirtz (nếu những điều khoản tăng giá trở thành hiện thực thì đây còn là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh). Tiền đạo Hugo Ekitike và hậu vệ cánh Jeremie Frimpong là 2 sự tăng cường đáng chú ý khác. Mùa trước, Liverpool chỉ mất 10 triệu bảng, mua cầu thủ mới duy nhất là Federico Chiesa, và bất ngờ lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Bây giờ, nhà vô địch Liverpool được đầu tư 265 triệu bảng để mua 5 hảo thủ mới (chỉ tính các hợp đồng quan trọng). Không chỉ mạnh hơn, Liverpool mùa này sẽ còn giới thiệu những khác biệt lớn trong lối chơi, rất đáng chờ xem.

Bournemouth cũng có thể khác hẳn chính mình, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Với Bournemouth, mùa bóng vừa qua mang tính lịch sử. Họ đứng ở vị trí số 9 (cao nhất xưa nay), kiếm được 56 điểm (kỷ lục), thủng lưới 46 bàn (ít nhất trong lịch sử tham dự giải Ngoại hạng). Nhưng đã có đến 4 thành viên trong hàng thủ vững chắc của Bournemouth ra đi trong mùa hè này: thủ môn Kepa (chuyển từ CLB chủ quản Chelsea sang Arsenal), trung vệ Dean Huijsen (qua Real Madrid), trung vệ Illia Zabarnyi (sang PSG) và đặc biệt là hậu vệ cánh Milos Kerkez (qua... Liverpool). Cứ nhìn vào CLB mới của các cầu thủ vừa nêu là đủ biết khả năng của họ, và thấy rõ luôn rằng Bournemouth mất mát lớn như thế nào ở hàng thủ.

Trận khai mạc ở giải Ngoại hạng rất có thể sẽ là "bữa tiệc bàn thắng" thịnh soạn, do cả hai phía đều có nhược điểm ở hàng phòng thủ: Bournemouth mất hết các trụ cột, còn Liverpool thường xuyên thủng lưới trong các trận giao hữu và trận tranh siêu cúp cuối tuần qua.

Đại chiến M.U - A RSENAL

Đáng chú ý nhất ở vòng đầu tiên là trận đấu muộn (đêm 17.8) giữa M.U và Arsenal. Khách và chủ trong cặp đấu này cũng chính là 2 đội đang đối diện lịch thi đấu "khủng" nhất trong chặng khởi động. M.U sẽ còn gặp Man City và Chelsea; Arsenal còn gặp Liverpool và Man City trong 5 vòng đầu tiên. Ai cũng muốn thắng. Nhưng có lẽ, ưu tiên một của cả hai phía trong trận ra quân sẽ là một sự thận trọng, hướng tới mục tiêu không thua.

Không riêng giới hâm mộ M.U, mà có lẽ toàn bộ giải Ngoại hạng Anh đều đang nóng lòng chờ xem sự thể hiện của hàng tiền đạo mới mẻ trong tay HLV Ruben Amorim, để còn phân tích hoặc tìm cách đối phó. Trung phong Benjamin Sesko, với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha ở hai bên, sẽ làm mưa làm gió để đem lại cho M.U mùa này bao nhiêu bàn thắng?

Đây chắc chắn là mùa bóng mà M.U phải tỏ rõ sự tiến bộ, đơn giản vì họ chẳng còn gì để thụt lùi nữa, sau vị trí chung cuộc thứ 15 ở mùa bóng trước. Arsenal lại khác. Chỉ cần tiến thêm một bước rất nhỏ, là đã... vĩ đại lắm rồi: trở lại ngôi vô địch sau 22 năm (cơn khát danh hiệu vô địch lâu nhất của họ xưa nay). Còn nếu về nhì lần nữa, như trong 3 mùa liên tiếp vừa qua, Arsenal sẽ lập kỷ lục mới: đội đầu tiên trên quê hương bóng đá về nhì 4 mùa liên tiếp ở giải vô địch quốc gia. Giống Liverpool và M.U, Arsenal mùa này cũng đã mạnh mẽ tăng cường sức tấn công. Đội bóng của Mikel Arteta đã có thêm tiền đạo thượng thặng Viktor Gyokeres.

Man City của HLV lừng lẫy danh tiếng Pep Guardiola chỉ được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 3 (dưới Liverpool và Arsenal) tại giải Ngoại hạng mùa này. Họ sẽ làm khách trên sân Wolverhampton ở trận ra quân, trong loạt đấu đêm thứ bảy.

Các trận đáng lưu ý khác trong vòng đấu khai mạc này: Aston Villa - Newcastle, Chelsea - Crystal Palace, Tottenham - Burnley.