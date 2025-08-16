Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngoại hạng Anh:

Ngờ vực khả năng gượng dậy của Man.City

Kinh Thi
Kinh Thi
16/08/2025 05:24 GMT+7

Man.City chỉ được xem là ứng cử viên vô địch số 3 tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026, sau cả Arsenal chứ chưa nói đến nhà ĐKVĐ Liverpool. Có nghĩa sẽ là điều bất ngờ nếu Man.City trở lại được ngôi vô địch. Nếu HLV Pep Guardiola và Man.City không làm được điều này, thì đấy không phải là một thất bại thông thường.

Người ta sẽ lập tức bàn về tình trạng hết thời - kết cục cay đắng xưa nay chưa hề miễn thứ cho tượng đài nào, trừ những người biết cách dừng lại giữa vinh quang.

Đã 17 năm trôi qua, kể từ ngày HLV Guardiola bắt đầu huấn luyện bóng đá đỉnh cao vào năm 2008. Ông thành công ngay mùa bóng đầu tiên. Không những thế, đấy còn là những chiến tích vang dội. Barcelona của ông toàn thắng trên mọi trận địa, làm cú "ăn 6" lịch sử. Và rồi từ đó, ông cứ thành công mãi. Từ Barcelona, qua Bayern Munich rồi đến Man.City, chưa bao giờ trong nghề huấn luyện, ông Guardiola phải chứng kiến đội khác nâng cúp VĐQG trong 2 mùa bóng liên tiếp. Một mùa không vô địch đã là... nhiều rồi. Phải đặt câu hỏi theo chiều ngược lại: Đã bao nhiêu lần đội bóng do Guardiola huấn luyện không có danh hiệu VĐQG? Câu trả lời là vỏn vẹn 4 lần trong suốt sự nghiệp (các năm 2012, 2017, 2020, 2025).

Ngờ vực khả năng gượng dậy của Man.City- Ảnh 1.

Hợp đồng của HLV Pep Guardiola với Man.City sẽ kết thúc vào năm 2027

ẢNH: AFP

Trừ vài trường hợp rất hy hữu, giới chuyên môn cho rằng chu kỳ thành công của một HLV giỏi chỉ kéo dài khoảng chục năm. Nói vậy có nghĩa HLV Guardiola đã thách thức quy luật bóng đá đỉnh cao? Man.City có vô địch Ngoại hạng Anh mùa này hay không sẽ là chi tiết rất quan trọng liên quan điều vừa nêu. Nếu không đoạt lại ngôi cao thì đấy là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, ông Guardiola không có danh hiệu VĐQG 2 mùa bóng liên tiếp, và đấy cũng chính là hành trang để ông bước vào mùa bóng cuối cùng. Hợp đồng hiện thời của ông sẽ kết thúc vào năm 2027. Và ông đã nói công khai là sẽ nghỉ ngơi sau khi xong việc với Man.City!

Nếu không kịp gượng dậy ngay trong mùa này thì Man.City - chứ không riêng gì Guardiola - đối diện nguy cơ bước hẳn vào kỷ nguyên thoái trào...

Trên bề mặt, Man.City hơn về mọi lẽ khi làm khách tại sân Wolverhampton (23 giờ 30 hôm nay 16.8) ở vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh. Không chỉ thua về đẳng cấp, Wolverhampton còn tự suy yếu khi đã mất Matheus Cunha (chuyển sang M.U) và Rayan Ait-Nouri (sang Man.City) trong mùa chuyển nhượng này. Còn trên thực tế, nếu đội mạnh như Man.City mà mất điểm trước đối thủ suýt rớt hạng như Wolverhampton thì mọi lý lẽ lập tức trở nên vô nghĩa, không thể lý giải.

Khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng mùa trước, Man.City bỗng thua liên tiếp 4 trận ở giải Ngoại hạng, từ đó sụp đổ không thể gượng dậy, cho đến khi tình trạng trắng tay trên mọi trận địa được chính thức hóa. Rồi họ bất ngờ bị loại bởi đối thủ châu Á Al-Hilal khi đang là đội duy nhất toàn thắng ở giải FIFA Club World Cup. Bây giờ, chưa biết chiến thắng trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng sẽ dẫn đến đâu, nhưng nếu Man.City không thắng nổi Wolverhampton thì sẽ nguy to!

Lịch thi đấu ngày 16.8

18 giờ 30: Aston Villa - Newcastle

21 giờ: Brighton - Fulham

Sunderland - West Ham

Tottenham - Burnley

23 giờ 30: Wolverhampton - Man.City

Tin liên quan

Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Arsenal tổng nâng cấp đội hình

Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Arsenal tổng nâng cấp đội hình

Liên tục về nhì ở giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa bóng gần đây, Arsenal đang quyết tiến thêm bước nữa đến ngôi vô địch. Không chỉ ồ ạt chuyển nhượng, Arsenal còn cho thấy rõ mục tiêu nâng cấp đội hình, qua cách mua sắm của họ.

Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Nhà giàu không được mua sắm

Ngoại hạng Anh khởi tranh: Hứa hẹn những bất ngờ thú vị

