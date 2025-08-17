Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại, Son Heung-min rực sáng

Giang Lao
Giang Lao
17/08/2025 09:29 GMT+7

Sáng 17.8, hai ngôi sao hàng đầu tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Messi và Son Heung-min đều ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của đội nhà, lần lượt là Inter Miami và Los Angeles FC.

Messi ghi bàn và kiến tạo, Son Heung-min nâng tầm Los Angeles FC

Messi ngồi dự bị suốt hiệp 1 trận Inter Miami gặp LA Galaxy của danh thủ Marco Reus trên sân nhà, do vừa bình phục chấn thương. Người đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul cũng ngồi dự bị. HLV Mascherano thay vào đó, đã sử dụng tài năng trẻ Cremaschi thay vị trí của De Paul và các cầu thủ gồm Suarez, Allende, Picault và Telasco Segovia ở hàng công.

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại, Son Heung-min rực sáng- Ảnh 1.

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại với 1 bàn và 1 kiến tạo cho Inter Miami

Ảnh: Reuters

Trước một LA Galaxy có phần sa sút ở mùa giải 2025 (đang xếp chót bảng xếp hạng MLS khu vực miền Tây), Inter Miami dù không có Messi và De Paul trong đội hình xuất phát vẫn nắm hầu như mọi quyền chủ động trên sân. Đội bóng của HLV Mascherano tạo nhiều cơ hội ghi bàn dẫn trước, nhưng ít nhất 2 cơ hội bị VAR từ chối vì các lỗi việt vị.

Phải đến gần cuối hiệp 1, pha phối hợp mẫu mực và tuyệt đỉnh giữa Sergio Busquets và Jordi Alba, mới giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước tỷ số 1-0 ở phút 43. Alba là người ghi bàn sau khi thoát xuống đầy tốc độ, nhận đường chuyền cực kỳ chính xác của Busquets từ giữa sân để lập công.

Vào hiệp 2, HLV Mascherano quyết định tung cả Messi và De Paul vào sân. Mặc dù vậy, sự có mặt của 2 danh thủ này lại không giúp Inter Miami vượt lên, mà còn để LA Galaxy bất ngờ có bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 59 do công Joseph Paintsil ghi.

Ở tình thế có thể bị chia điểm một cách gây sốc trên sân nhà, cuối cùng đẳng cấp của Messi lại lên tiếng để cứu nguy cho Inter Miami. Danh thủ 38 tuổi này đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 84, sau khi nhận đường chuyền từ De Paul gần giữa sân, đi qua 2 cầu thủ đối phương và tung cú sút cực mạnh từ xa ngoài vòng cấm hiểm hóc ghi bàn.

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại, Son Heung-min rực sáng- Ảnh 2.

Son Heung-min chưa ghi bàn, nhưng anh đã nâng tầm Los Angeles FC

Ảnh: Reuters

Phút 89, Messi hoàn tất màn trở lại hoàn hảo bằng pha kiến tạo cho Suarez nâng tỷ số lên 3-1. Qua đó, giúp Inter Miami tìm lại niềm vui chiến thắng, sau cú sốc vừa thua kình địch Orlando City tỷ số 1-4. 

Inter Miami hiện đã vươn lên trở lại ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông với 45 điểm sau 24 trận. Họ vẫn còn 3 trận chưa đấu trong tay. Trong khi Messi với 1 bàn và 1 kiến tạo vừa thực hiện, đã vươn lên xếp số 1 danh sách vua phá lưới MLS với 19 bàn và 10 kiến tạo sau 19 trận.

Trong khi đó, cùng thời điểm, Son Heung-min chưa ghi bàn, nhưng anh đã nâng tầm lối chơi của Los Angeles FC, giúp đội bóng mới vừa gia nhập giành trận thắng hoàn hảo trước New England Revolution với tỷ số 2-0. Son Heung-min đã góp công lớn trong cả 2 tình huống mang lại bàn thắng cho Los Angeles FC, do Marco Delgado và Mathieu Choiniere ghi các phút 51 và 90+4.

Đây là trận thứ 2 Son Heung-min thi đấu cho Los Angeles FC, gồm 1 thắng và 1 hòa. Los Angeles FC hiện có 40 điểm và xếp thứ 5 ở bảng xếp hạng MLS khu vực miền Tây, chắc suất dự vòng play-off MLS Cup. Bên cạnh đó, họ cũng đang chạy đua với Messi và Inter Miami ở cuộc đua vô địch danh hiệu Supporters' Shield (đội đứng đầu bảng xếp hạng tổng MLS 2025).

