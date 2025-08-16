Đội trẻ Indonesia bất ngờ đánh bại Uzbekistan, sếp lớn lập tức cảnh báo

Giới CĐV Indonesia mừng hết lớn, cảm giác như bắt kịp đẳng cấp World Cup

Việc đội U.17 Indonesia đánh bại đội trẻ của Uzbekistan, khiến báo chí và người hâm mộ nước này mừng lớn, vì nghĩ rằng bóng đá nước này đã được đầu tư và đang đi đúng hướng đến đẳng cấp World Cup.

Họ cho rằng, không dễ gì đánh bại được một đội bóng của Uzbekistan, nước đang có nền bóng đá phát triển mạnh nhất ở châu Á và đội tuyển nước này cũng đã giành quyền lần đầu tiên tham dự World Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen) Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vì vậy, chiến thắng của đội trẻ Indonesia đang tạo ra cơn sốt đầy sự lạc quan cho sự phát triển của bóng đá xứ vạn đảo. Đội U.17 Indonesia đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup U.17 tại Qatar diễn ra từ ngày 3 đến 27.11 tới.

Tại giải đấu giao hữu Independence Cup đang được tổ chức tại Bắc Sumatra (Indonesia), đội trẻ xứ vạn đảo đã thể hiện phong độ rất thuyết phục, khi ra quân với trận hòa đội Tajikistan tỷ số 2-2, trước khi đánh bại đội Uzbekistan tỷ số 2-0.

Ở trận cuối, họ sẽ gặp đối thủ mạnh khác từ châu Phi là U.17 Mali, nếu thắng sẽ giành chức vô địch. Đội U.17 Indonesia hiện kém U.17 Mali 2 điểm, đội đang có 2 trận toàn thắng.

Trước sự lạc quan của người hâm mộ, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, một mặt khen ngợi đội U.17 Indonesia mặt khác, ông bày tỏ: "Đừng quá bay bổng với kết quả vừa đạt được. Hãy tập trung và đừng mắc chủ quan. Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa với đội Mali. Đây là thử thách rất lớn và đối thủ cũng đã cho thấy sức mạnh của mình. Họ đã toàn thắng cả 2 trận, và sẽ là một đối thủ không hề dễ chịu chút nào cho các cầu thủ U.17 của chúng ta. Tôi mong muốn toàn đội phải tập trung và phát huy hết sức mạnh của mình, mục tiêu vẫn còn rất xa, đó là sự thể hiện ở kỳ World Cup sắp tới".

Theo CNN Indonesia, trận đấu giữa U.17 Indonesia gặp U.17 Mali diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 18.8, dự kiến sẽ có nhiều quan chức PSSI đến tham dự, trong đó có ông Erick Thohir.

Trong khi, đội tuyển Indonesia cũng sắp tập trung trở lại vào đầu tháng 9 tới để thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Kuwait (ngày 6.9) và Li Băng (dự kiến 10.9), để chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10.