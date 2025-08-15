FIFA biến 104 trận đấu tại World Cup 2026 thành Super Bowl, tất cả nhờ Messi

Tác động kinh tế ở World Cup 2026 mang lại lợi ích cho tất cả mọi người

"Messi đã giúp World Cup 2026 sớm tăng nhiệt ở Mỹ. Sự góp mặt của danh thủ người Argentina này trong hơn 2 năm qua đã giúp bóng đá Mỹ có sự phát triển đáng kinh ngạc. Giải MLS hiện đang được quốc tế biết đến rộng rãi, và được củng cố bởi những bản hợp đồng đẳng cấp như sau Messi là Son Heung-min, Thomas Muller, Marco Reus hay Rodrigo De Paul… Tất cả những điều này đã góp phần giúp sự kỳ vọng vào một kỳ World Cup năm 2026 bùng nổ trên mọi phương diện là chưa từng có", Marca bày tỏ.

Sức hút của Messi giúp FIFA muốn biến mỗi trận đấu ở World Cup 2026 thành sự kiện Super Bowl đình đám nhất của thể thao Mỹ Ảnh: Reuters

Trong đó, yếu tố phát triển kinh tế và lợi ích thương mại từ World Cup 2026 mang lại ở những thành phố đăng cai dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng rất mạnh. Lợi nhuận kinh tế dự kiến ở các thành phố đăng cai sẽ tương đương với những gì thấy được ở các địa điểm tổ chức Super Bowl - sự kiện thể thao lớn nhất tại Mỹ - nơi những người may mắn được tham dự đều biết rằng "ai cũng sẽ chiến thắng", theo Marca.

Theo tờ New York Business Journal, World Cup 2026 chắc chắn sẽ vượt qua sự kiện thể thao được yêu thích nhất nước Mỹ. Trận chung kết Super Bowl, vinh danh nhà vô địch giải NFL (bóng bầu dục nhà nghề Mỹ), đã tạo ra doanh thu hơn 10,5 triệu USD (khoảng hơn 275 tỉ đồng) chỉ trong vài ngày cho các dịch vụ cho thuê bao gồm khách sạn và lưu trú khác. Trong khi, với nhu cầu chưa từng có dự kiến trong suốt 1 tháng diễn ra World Cup 2026, những con số đó sẽ còn vượt xa.

"Ví dụ, tại một thành phố đăng cai như New Orleans, chi phí lưu trú trung bình mỗi đêm là 1.450 USD (hơn 38 triệu đồng) - đã gấp 8 lần mức giá tiêu chuẩn của thành phố - và thậm chí có thể tăng cao hơn nữa trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Dữ liệu từ AirDNA cho thấy, trong những ngày trước thềm Super Bowl năm nay, vào ngày 9.2 vừa qua, con số 10,5 triệu USD đã sớm đạt được. Ngoài ra, các báo cáo tương tự cho thấy giá phòng nghỉ tại thành phố này đã tăng đến 67,1%. Do đó, tại World Cup 2026, khi FIFA hy vọng biến mỗi trận đấu thành sự kiện Super Bowl, chắc chắn sẽ giúp sự tăng trưởng về kinh tế sẽ rất mạnh suốt thời gian giải đấu diễn ra", New York Business Journal cho biết.

"Bóng đá đã đi đúng hướng, và không gì có thể ngăn cản được ở nước Mỹ", Marca nhấn mạnh và thêm rằng: "Chính sự hiện diện và tạo sức hút rất lớn của danh thủ Messi với nước Mỹ kể từ sau World Cup 2022 đến nay, đã tạo nên cơn sốt chưa từng có".

Hiện có 13 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2026 Ảnh: FIFA.com

"Một báo cáo gần đây cho biết, thành phố New York và New Jersey dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 3,3 tỉ USD khi đăng cai World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 19.7. Đáng kinh ngạc là con số này chỉ đến từ 8 trận đấu được lên lịch tổ chức tại sân vận động MetLife ở nơi đây.

Mặc dù lượng khán giả đến sân đông nghẹt là chuyện thường thấy ở New York, nhưng tại World Cup sẽ mang đến một quy mô hoàn toàn khác. Dự kiến, du khách sẽ chi tiêu đến 1,7 tỉ USD trong suốt sự kiện và nơi đây sẽ thu hút khoảng 1,2 triệu người hâm mộ chỉ trong một tháng", theo Marca.

Sân MetLife ở New York/New Jersey cũng là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19.7.2026, cùng các trận quan trọng khác, bao gồm 5 trận vòng bảng, 1 trận vòng 32 đội và 1 trận vòng 16 đội.

Quy mô World Cup 2026 ra sao, khi nào bốc thăm?

World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, với 48 đội góp mặt ở vòng chung kết. FIFA sẽ tiến hành tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 5.12 tới tại TP.Las Vegas (Mỹ). Các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển Mexico thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A. Trong khi đội tuyển Mỹ cố định ở bảng D, còn đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đang tranh vé dự World Cup 2026, khi vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Tổng cộng có 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, Canada có 2 thành phố là Toronto và Vancouver; Mexico có 3 thành phố gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mỹ có các thành phố tham gia gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle.

Tại World Cup 2026, phần lớn các trận đấu diễn ra ở nước Mỹ, đặc biệt từ vòng tứ kết với các trận đấu diễn ra trên các sân Gillette ở Foxborough, SoFi tại Inglewood, Hard Rock ở Miami Gardens và Arrowhead tại Kansas City.

Ở bán kết là trên các sân AT&T ở Arlington, Mercedes-Benz tại Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford vào ngày 19.7.2026, trước đó 1 ngày là trận tranh hạng 3 tổ chức tại sân Hard Rock ở Miami Gardens.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Đây sẽ là kỳ World Cup lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng so với con số 32 đội ở các kỳ trước đó. Việc mở rộng này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.