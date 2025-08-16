Messi lập tức trở lại trước sức nóng từ Son Heung-min, rất căng cuộc đua thương hiệu

Áo đấu Son Heung-min gây sốt, Messi và LeBron James phải chào thua

Theo đồng chủ tịch kiêm tổng giám đốc Los Angeles FC, ông John Thorrington, những chiếc áo đấu của Son Heung-min hiện nay đang được bán đã trở thành mặt hàng thể thao bán chạy nhất, nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới, ở bất kỳ môn thể thao nào, vượt qua cả những tên tuổi lớn như Messi, Ronaldo (bóng đá) hay LeBron James và Steph Curry, vốn là những VĐV bóng rổ nhà nghề nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay.

Son Heung-min sớm tạo sức hút lớn tại Mỹ, vượt mặt cả danh thủ Messi Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn với kênh talkSPORT (Anh) mới đây, ông John Thorrington còn tiết lộ, hiệu ứng thương mại lan tỏa ngay lập tức của Son Heung-min còn khiến giá vé tăng vọt trong các trận đấu sắp tới đây của Los Angeles FC.

Bao gồm các trận gặp San Diego FC hay San Jose Earthquakes diễn ra lần lượt ngày 31.8 và 14.9, vốn đã sớm được các đội này quảng bá. Trong đó, giá vé tăng vọt từ 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) lên mức 1.500 USD (khoảng hơn 39 triệu đồng) chỉ trong vòng một tuần. Đây là mức tăng gấp 5 lần, ngang bằng, hoặc nếu không muốn nói là vượt trội hơn, so với mức tăng đột biến từ khi Messi cập bến CLB Inter Miami hồi tháng 7.2023.

Trong khi đó, theo trang Front Office Sports (Mỹ), nếu tính tổng doanh số bán áo đấu kể từ khi chuyển đổi CLB giữa Son Heung-min và Messi, thì danh thủ người Argentina vẫn đang xếp trên ngôi sao người Hàn Quốc vừa gia nhập.

Nhưng tốc độ của những chiếc áo đấu mang số 7 và tên Son Heung-min được bán nhanh hơn, hiện đã vượt lên xếp thứ 2 mọi thời đại tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), chỉ xếp sau Messi. Với tốc độ này, và sự hâm mộ cực lớn từ cộng đồng người Hàn Quốc ở Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt, dự kiến Son Heung-min sẽ sớm vượt qua kỷ lục bán áo đấu của Messi.

Messi sẽ trở lại thi đấu khi Inter Miami gặp LA Galaxy lúc 6 giờ 30 ngày 17.8 Ảnh: Reuters

"Cần nhớ, đây mới là tuần thứ hai Son Heung-min đến Los Angeles FC. Rõ ràng, với tốc độ của những chiếc áo đấu đang được bán, nó là nhanh nhất so với mọi VĐV thể thao nào khác trên thế giới hiện nay", ông John Thorrington nhấn mạnh.

Son Heung-min đang chuẩn bị có trận đấu chính thức và đầy đủ từ đầu với Los Angeles FC gặp New England Revolution trên sân Gillette có sức chứa gần 65.000 người vào lúc 6 giờ 30 ngày 17.8. Cùng thời điểm, danh thủ Messi cũng hứa hẹn có trận trở lại sau chấn thương khi Inter Miami gặp LA Galaxy, đều trong khuôn khổ giải MLS.

Giới hâm mộ bóng đá Mỹ đang rất háo hức chờ đợi các trận đấu này, qua đó cũng để so sánh sức hút giữa Messi và Son Heung-min, những người đang tạo ra sự thay đổi rất lớn cho bóng đá tại đây, cũng như giữa họ đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền hình và các mối quan hệ đối tác thương mại.

Giải MLS đang thực sự tăng nhiệt với sự thu hút rất lớn từ nhiều nơi trên toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc, nơi giới hâm mộ luôn xem Son Heung-min là thần tượng lâu nay, theo nhà báo Han June của trang Football-Asian.com.