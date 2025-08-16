Tân binh 95 triệu euro rực sáng, Liverpool thắng tưng bừng Bournemouth: Ngoại hạng Anh mở màn ngoạn mục

Sau chức vô địch mùa giải trước, Liverpool đang thể hiện tham vọng ở mùa giải năm nay khi tiếp tục tăng cường lực lượng một cách mạnh mẽ. Khoảng 300 triệu bảng đã được “Lữ đoàn đỏ” bỏ ra, mang về loạt tân binh đắt giá như Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong hay Milos Kerkez. Dù thi đấu không mấy nổi bật ở trận tranh Siêu cúp Anh với Crystal Palace (Liverpool thua trên chấm phạt đền) nhưng những cầu thủ này đều được HLV Arne Slot trao cơ hội đá chính ở trận gặp Bournemouth.

Trước khi màn chạm trán này diễn ra, kênh Sky Sport (Anh) đánh giá tỷ lệ giành chiến thắng của Liverpool lên tới 73,2%, vượt xa so với 10,1% của Bournemouth. Hơn thế, lịch sử cũng ủng hộ đội bóng vùng Merseyside khi họ chưa thua trận khai màn nào trong 12 mùa gần nhất.

Một trong những tân binh đắt giá của Liverpool Florian Wirtz (áo đỏ) được đá chính ngày mở màn Ngoại hạng Anh ẢNH: REUTERS

Tân binh Hugo Ekitiké để lại dấu ấn đậm nét

Nhưng trái ngược với dự đoán rằng Liverpool sẽ có trận mở màn tưng bừng, thầy trò HLV Arne Slot trải qua hiệp 1 đầy vất vả. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của tân binh trị giá 95 triệu euro (hơn 2.913 tỉ đồng) - Hugo Ekitiké ở phút 37, Liverpool mới khép lại hiệp đấu với lợi thế dẫn 1-0. Ở tình huống này, cầu thủ trẻ người Pháp đã cho thấy khả năng săn bàn tuyệt vời với pha đi bóng và dứt điểm tự tin, hạ gục hoàn toàn thủ thành Dorde Petrović của Bournemouth.

Trước pha lập công của Hugo Ekitiké, hàng công Liverpool không để lại nhiều dấu ấn. Dù cầm bóng hơn 60% nhưng đội chủ sân Anfield thi đấu rời rạc, chỉ có 2 lần sút trúng đích và không thể làm khó được thủ thành Dorde Petrović. Ngôi sao số 1 trên hàng công Mohamed Salah dù nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng vẫn chưa lấy lại được sự tự tin, thường xuyên xử lý bóng hỏng. Dấu ấn lớn nhất mà cầu thủ người Ai Cập để lại trong hiệp 1 là cú sút ở phút thứ 4 nhưng bị thủ thành Dorde Petrović cản phá. Trong khi đó, tân binh Florian Wirtz (trị giá 140 triệu euro - hơn 4.200 tỉ đồng) thi đấu mờ nhạt, không tạo ra bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào.

Ở hàng thủ, bộ đôi hậu vệ cánh Jeremie Frimpong và Milos Kerkez vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập tốt, thường xuyên bị khai thác. Bournemouth không có nhiều tình huống tấn công nhưng vẫn sút đến 6 lần trong hiệp 1. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc của bộ đôi trung vệ Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk mới giúp Liverpool bảo toàn mảnh lưới.

Hugo Ekitiké (số 22) giúp Liverpool có lợi thế sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu được Liverpool đẩy cao. Đội chủ nhà tấn công nhiều ở trung lộ với các tình huống đập nhả ngắn liên tục. Chỉ mất 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tỷ số đã được nhân đôi cho Liverpool. Cody Gakpo là cầu thủ mang về niềm vui cho “Lữ đoàn đỏ” với cú sửa lòng chính xác. Đáng chú ý, Hugo Ekitiké tiếp tục để lại dấu ấn ở pha lập công này khi làm tường và nhả bóng thuận lợi để Cody Gakpo ghi bàn.

Liverpool bị gỡ hòa nhưng vẫn giành 3 điểm tưng bừng

Kể từ thời điểm dẫn 2-0, Liverpool lại bất ngờ thi đấu mất tập trung. Hàng tiền vệ không thể kiểm soát bóng tốt như trước trong khi hàng thủ luôn bị đặt vào tình trạng báo động trước các pha tấn công của Bournemouth. Phút 64, Antoine Semenyo băng cắt trong vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 76, cầu thủ người Ghana tiếp tục gieo sầu cho Liverpool với tình huống dốc bóng từ giữa sân và sút chìm cực căng, gỡ hòa 2-2 cho Bournemouth.

Liên tiếp nhận 2 bàn thua, Liverpool tung thêm nhiều tiền đạo vào sân. “Lữ đoàn đỏ” tấn công áp đảo, sút đến 8 lần chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận. Sau nhiều nỗ lực, phút 88, cầu thủ vào sân thay người Federico Chiesa xuất hiện đúng lúc, sút bóng nâng tỷ số lên thành 3-2. Đến phút 90+4, Mohamed Salah lên tiếng, ấn định thắng lợi 4-2 cho Liverpool.

Federico Chiesa ấn định thắng lợi cho Liverpool ẢNH: REUTERS

Đánh bại Bournemouth 4-2, Liverpool giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải 2025 - 2026. Đồng thời, thầy trò HLV Arne Slot cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu thứ 2, Liverpool sẽ có chuyến làm khách được dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Newcastle.