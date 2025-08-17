Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Indonesia cay đắng vì một ngôi sao của Man City từ chối nhập tịch, nếu có thì…

Giang Lao
Giang Lao
17/08/2025 08:44 GMT+7

Báo Indonesia cực kỳ tiếc nuối khi chứng kiến ngôi sao của Man City, tiền vệ Tijjani Reijnders có trận ra mắt đội bóng mới, rực sáng ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, trong trận thắng Wolverhampton với tỷ số 4-0 ở vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Indonesia nỗ lực thuyết phục Reijnders nhập tịch nhưng bất thành

Theo CNN Indonesia, tiền vệ Reijnders đã được liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) thuyết phục nhập tịch cách đây vài năm, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành khi anh quyết định chọn khoác áo đội tuyển Hà Lan và tham dự EURO 2024.

Indonesia cay đắng vì một ngôi sao của Man City từ chối nhập tịch, nếu có thì…- Ảnh 1.

Tijjani Reijnders đã từ chối mọi nỗ lực thuyết phục nhập tịch từ Indonesia, để ở lại châu Âu và khoác áo đội Hà Lan

Ảnh: Reuters

Reijnders có bố là người Hà Lan, cựu cầu thủ Martin Reijnders và mẹ là người Indonesia. Vì vậy, tiền vệ 27 tuổi này đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Indonesia và cả Hà Lan. Anh đã trở thành mục tiêu hàng đầu của PSSI trong chiến dịch nhập tịch thời gian gần đây để tăng sức mạnh cho đội bóng xứ vạn đảo.

Đáng tiếc, rất nhiều sự thuyết phục Reijnders chọn quê hương của mẹ để khoác áo thi đấu đã không thành, CNN Indonesia cho biết và thêm rằng, Reijnders chọn hướng phát triển sự nghiệp tại châu Âu, và có bước thăng tiến lớn khi chuyển đến CLB AC Milan hồi tháng 7.2023, trước khi gia nhập Man City hồi tháng 6 vừa qua với mức phí chuyển nhượng lên đến 46,5 triệu bảng (khoảng 1.655 tỉ đồng).

Việc Reijnders chọn thi đấu ở châu Âu và đội tuyển Hà Lan, đến nay đã khoác áo 23 trận và ghi 4 bàn, khiến bóng đá Indonesia cực kỳ tiếc nuối. Vì nếu có thêm cầu thủ này, chắc chắn sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo sẽ được nhân lên gấp đôi. Hiện đội tuyển Indonesia đang "Hà Lan hóa" mạnh mẽ, từ phần lớn các cầu thủ nhập tịch, lẫn ban huấn luyện và giám đốc kỹ thuật cũng là người Hà Lan, ông Jordi Cruyff.

Đội tuyển Indonesia vẫn trong hành trình tìm kiếm chiếc vé tham dự World Cup 2026 khi góp mặt ở vòng loại thứ tư khu vực châu Á, thi đấu vào tháng 10 tới. PSSI hiện vẫn chạy đua chính sách nhập tịch các cầu thủ từ Hà Lan, hy vọng sẽ tìm ra một Reijnders thứ hai, khi đang chuẩn bị hoàn tất nhập tịch đến 4 cầu thủ mới nữa cho mục tiêu lấy vé dự World Cup 2026.

Theo CNN Indonesia, sự xuất sắc của Reijnders ngay trận ra mắt cho Man City và nhận rất nhiều lời khen ngợi từ HLV Pep Guardiola, cũng là bấy nhiêu sự tiếc nuối cho bóng đá Indonesia khi để hụt mất đi một cầu thủ cực kỳ xuất sắc và phi thường.

